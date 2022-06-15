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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Эстудиантес Ла Плата
0:0
Первый тайм: 16'
Сармиенто
0'
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Сармиенто
4.20
4.40
6.82
Все Коэффициенты
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
30
Jorge
Rodriguez
I
8
Сукуи
Фернандо
7
Пеллегрини
Матиас
9
Leandro
Diaz
III
17
Боселли
Мауро
24
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
22
Manuel
Guanini
2
Гастон
Сауро
23
Federico
Rasmussen
3
Franco
Quinteros
19
Кастро
Лукас
31
Harrinson
Mancilla
26
Yair
Arismendi
9
Jonathan
Torres
36
Javier
Fabian
Toledo
Эстудиантес Ла Плата
4-4-2
Сармиенто
5-3-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Сармиенто

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
0:3
П
1:0
П
0:1
ПБМ
1:0
ПБМ
2:2
ПБМ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рохель Агустин 1 0.33
Мас Эмануэль 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисандро Лопес III 1 0.33
Jonathan Torres 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Andueza 1 1
Emiliano Mendez 1 0
Кастро Лукас 1 0
Гарсия Мануэль 1 0
Guido Mainero 1 0
Harrinson Mancilla 1 0
Julian Brea 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетико Митре - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2
Индепендьенте Ривадавия - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Кильмес 2:1 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Депортиво Майпу - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Нуэва Чикаго 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Насьональ Монтевидео 1:0 Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альварадо 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Сармиенто
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2
Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Атлетико Платенсе 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Эстудиантес Ла Плата 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Уракан 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Сармиенто 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
10. Патронато Парана 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Бока Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Расинг Авельянеда 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 2 3
16. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
17. Дефенса и Хустисия 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
18. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Ривер Плейт 2 0 2 0 0 - 0 2
20. Колон 2 0 2 0 3 - 3 2
21. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 1 - 1 2
22. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
23. Арсенал Саранди 3 0 2 1 4 - 5 2
24. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 3 - 4 1
25. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Банфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
27. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Уракан 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сармиенто 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
12. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
13. Эстудиантес Ла Плата 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Дефенса и Хустисия 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
16. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
20. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
25. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
27. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Эстудиантес Ла Плата 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Дефенса и Хустисия 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
19. Уракан 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
20. Сармиенто 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
21. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
25. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Сармиенто
4.20
4.40
6.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сармиенто онлайн

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