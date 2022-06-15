2:1
Конец матча
0'
1:0
37' ГолБоселли Мауро
40' Желтая карточкаJonathan Torres
1:1
57' ГолJonathan Torres
60' Желтая карточкаLeandro Diaz III
61' Желтая карточкаManuel Guanini
63' Желтая карточкаГастон Сауро
66' Желтая карточкаLeonardo Godoy
72' Желтая карточкаКастро Лукас
76' Желтая карточкаJavier Fabian Toledo
2:1
76' ПенальтиТоледо Эрнан
84' Желтая карточкаJulian Brea
85' Желтая карточкаJorge Rodriguez I
90' Вторая желтая карточкаLeandro Diaz III
90'+7
Ход матча
37'
1:0
40'
57'
1:1
60'
61'
63'
66'
72'
76'
2:1
84'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Julian Brea
-
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Сармиенто
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|1
|0.33
|Рохель Агустин
|1
|0.33
|Толедо Эрнан
|1 (1)
|0.33
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Leonardo Godoy
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|1
|0.33
|Лисандро Лопес III
|1
|0.33
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Diaz III
|2
|1
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Jorge Rodriguez I
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Andueza
|1
|1
|Кастро Лукас
|2
|0
|Julian Brea
|2
|0
|Гастон Сауро
|1
|0
|Javier Fabian Toledo
|1
|0
|Emiliano Mendez
|1
|0
|Jonathan Torres
|1
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Manuel Guanini
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетико Митре - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2
Индепендьенте Ривадавия - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Кильмес 2:1 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Депортиво Майпу - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Нуэва Чикаго 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Насьональ Монтевидео 1:0 Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альварадо 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Сармиенто
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2
Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Атлетико Платенсе
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Тигре
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|14.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|17.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|18.
|Ланус
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Ривер Плейт
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|20.
|Колон
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|21.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|22.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|23.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|24.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|25.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Сармиенто
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|14.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Тигре
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|19.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0