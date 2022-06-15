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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Эстудиантес Ла Плата
2:1
Конец матча
Сармиенто
0'
1:0
37' Гол
Боселли Мауро
40' Желтая карточка
Jonathan Torres
1:1
57' Гол
Jonathan Torres
60' Желтая карточка
Leandro Diaz III
61' Желтая карточка
Manuel Guanini
63' Желтая карточка
Гастон Сауро
66' Желтая карточка
Leonardo Godoy
72' Желтая карточка
Кастро Лукас
76' Желтая карточка
Javier Fabian Toledo
2:1
76' Пенальти
Толедо Эрнан
84' Желтая карточка
Julian Brea
85' Желтая карточка
Jorge Rodriguez I
90' Вторая желтая карточка
Leandro Diaz III
90'+7
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
30
Jorge
Rodriguez
I
8
Сукуи
Фернандо
7
Пеллегрини
Матиас
9
Leandro
Diaz
III
17
Боселли
Мауро
24
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
22
Manuel
Guanini
2
Гастон
Сауро
23
Federico
Rasmussen
3
Franco
Quinteros
19
Кастро
Лукас
31
Harrinson
Mancilla
26
Yair
Arismendi
9
Jonathan
Torres
36
Javier
Fabian
Toledo
Эстудиантес Ла Плата
4-4-2
Сармиенто
5-3-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Сармиенто

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
0:3
П
1:0
П
0:1
ПБМ
1:0
ПБМ
2:2
ПБМ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 1 0.33
Рохель Агустин 1 0.33
Толедо Эрнан 1 (1) 0.33
Мас Эмануэль 0 0
Leonardo Godoy 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 1 0.33
Лисандро Лопес III 1 0.33

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 2 1
Leonardo Godoy 1 0
Jorge Rodriguez I 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Andueza 1 1
Кастро Лукас 2 0
Julian Brea 2 0
Гастон Сауро 1 0
Javier Fabian Toledo 1 0
Emiliano Mendez 1 0
Jonathan Torres 1 0
Гарсия Мануэль 1 0
Manuel Guanini 1 0
Guido Mainero 1 0
Harrinson Mancilla 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетико Митре - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2
Индепендьенте Ривадавия - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Кильмес 2:1 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Депортиво Майпу - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Нуэва Чикаго 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Насьональ Монтевидео 1:0 Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альварадо 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Сармиенто
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2
Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Атлетико Платенсе 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Патронато Парана 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Бока Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Расинг Авельянеда 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 2 3
14. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
16. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
17. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
18. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Ривер Плейт 2 0 2 0 0 - 0 2
20. Колон 2 0 2 0 3 - 3 2
21. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 1 - 1 2
22. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
23. Арсенал Саранди 3 0 2 1 4 - 5 2
24. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 3 - 4 1
25. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Банфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
27. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
14. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
20. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
24. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
27. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
19. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
21. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
25. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
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      40'
      Хонатан Торрес получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Боселли Мауро бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сармиенто онлайн

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