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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Колон
0:0
Второй тайм: 74'
Ривер Плейт
0'
60' Желтая карточка
Lucas Acevedo

Ход матча

60'
Lucas Acevedo
 
67'
 
Ромеро Брайан
Симон Сантьяго
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Ривер Плейт
5.34
4.00
2.29
Все Коэффициенты
Новости
1
Леонардо
Буриан
21
Eric
Meza
2
Lucas
Acevedo
13
Joaquin
Novillo
28
Andrew
Teuten
14
Лертора
Федерико
30
Santiago
Pierotti
29
Rodrigo
Aliendro
23
Cristian
Bernardi
35
Facundo
Farias
12
Абила
Рамон
1
Армани
Франко
23
Маммана
Эмануэль
14
Пирес
Леандро
6
Мартинес
Эктор
II
29
Гомес
Элиас
5
Сукулини
Бруно
31
Симон
Сантьяго
13
Зидан
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
21
Барко
Эсекьель
9
Альварес
Хулиан
Колон
4-1-4-1
Ривер Плейт
4-1-4-1

История личных встреч

Колон
Ривер Плейт

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

23 матча

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.8%
60.9%
4.3%
8 побед 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
3:2
С
2:1
КС
3:1
КС
0:0
С
1:0
С
0:0
П
0:0
П
4:1
П
3:1
КА
0:0
П
3:1
П
1:2
П
2:1
П
1:1
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Farias 2 (2) 0.67
Абила Рамон 1 0.33
Лертора Федерико 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Garces 1 1
Eric Meza 2 0
Абила Рамон 1 0
Лертора Федерико 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 1 0
Симон Сантьяго 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1
Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Уракан - Колон 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Серро Портеньо - Колон 3:1 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Колон - Пеньяроль 2:1 Колон - Альдосиви 1:3 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Ланус - Колон 1:1 Тигре - Колон 1:0 Колон - Спортиво Пеньяроль 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0
Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Атлетико Платенсе 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Банфилд 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Патронато Парана 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 2 3
14. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Бока Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
16. Расинг Авельянеда 2 1 0 1 2 - 2 3
17. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 2 3
18. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
19. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
20. Ривер Плейт 0:0 3 0 3 0 0 - 0 3
21. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
22. Колон 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
23. Ланус 3 0 2 1 2 - 3 2
24. Арсенал Саранди 3 0 2 1 4 - 5 2
25. Барракас Централь 3 0 2 1 3 - 4 2
26. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
27. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
12. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
14. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
16. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
18. Колон 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
19. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
20. Ривер Плейт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
24. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Барракас Централь 2 0 1 1 2 - 3 1
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ривер Плейт 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Колон 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
19. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
28. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Ривер Плейт
5.34
4.00
2.29
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Где смотреть матч Колон 0:0 Ривер Плейт онлайн

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