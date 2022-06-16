1:0
Конец матча
Ход матча
21
Eric
Meza
12
Абила
Рамон
29
Гомес
Элиас
13
Зидан
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Абила РамонНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37 Elias Fugas
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Колон
Ривер Плейт
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
23 матча
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.8%
60.9%
4.3%
8 побед 14 ничьих 1 победа
Второй тайм
30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Farias
|2 (2)
|0.67
|Абила Рамон
|2
|0.67
|Лертора Федерико
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Garces
|1
|1
|Eric Meza
|2
|0
|Абила Рамон
|1
|0
|Лертора Федерико
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1
Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Уракан - Колон 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Серро Портеньо - Колон 3:1 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Колон - Пеньяроль 2:1 Колон - Альдосиви 1:3 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Ланус - Колон 1:1 Тигре - Колон 1:0 Колон - Спортиво Пеньяроль 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0
Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Атлетико Платенсе
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Тигре
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Колон
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Бока Хуниорс
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|16.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|17.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|18.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|20.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|21.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|22.
|Ланус
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|23.
|Ривер Плейт
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|24.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|25.
|Барракас Централь
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|26.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Бока Хуниорс
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Сармиенто
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|Барракас Централь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|25.
|Тигре
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Тигре
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|17.
|Ривер Плейт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Бока Хуниорс
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|24.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0