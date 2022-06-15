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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Тукуман
0:1
Перерыв
Ланус
0'
28' Желтая карточка
Angel Gonzalez II
32' Желтая карточка
Ciro Rius
0:1
34' Гол
Lucas Varaldo
44' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi

Ход матча

28'
 
Angel Gonzalez II
32'
Ciro Rius
 
34'
0:1
Lucas Varaldo
44'
Bruno Felix Bianchi
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Ланус
2.38
3.05
4.47
Все Коэффициенты
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
2
Bruno
Felix
Bianchi
26
Manuel
Capasso
39
Matias
Orihuela
12
Ciro
Rius
8
Guillermo
Acosta
22
Joaquin
Pereyra1
23
Ramiro
Carrera
9
Augusto
Lotti
11
Cristian
Menendez
1
Fernando
Monetti
26
Ди
Пласидо
Леонель
22
Весприни
Матиас
2
Jonathan
Cabral
21
Паскини
Николас
5
Tomas
Belmonte
35
Braian
Aguirre
20
Victor
Malcorra
27
Angel
Gonzalez
II
28
Lucas
Varaldo
7
Акоста
Лаутаро
Атлетико Тукуман
4-4-2
Ланус
4-1-2-3

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Ланус

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
4:2
ЛП
2:1
С
2:2
С
0:0
С
0:0
П
1:0
П
1:0
КА
2:0
ПА
3:0
ПА
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Menendez 1 0.33
Joaquin Pereyra1 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victor Malcorra 1 0.33
Lucas Varaldo 1 0.33

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marcelo Ortiz 1 1
Bruno Felix Bianchi 2 0
Ciro Rius 1 0
Ramiro Carrera 1 0
Guillermo Acosta 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Лаутаро 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Tomas Belmonte 1 0
Lucas Varaldo 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0
Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0
Ланус
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2
Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Атлетико Платенсе 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Ланус 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Банфилд 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Патронато Парана 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 2 3
14. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Бока Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
16. Расинг Авельянеда 2 1 0 1 2 - 2 3
17. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 2 3
18. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
19. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
20. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
21. Ривер Плейт 2 0 2 0 0 - 0 2
22. Колон 2 0 2 0 3 - 3 2
23. Арсенал Саранди 3 0 2 1 4 - 5 2
24. Атлетико Тукуман 0:1 3 0 2 1 1 - 2 2
25. Барракас Централь 3 0 2 1 3 - 4 2
26. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
27. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
12. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
14. Банфилд 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
17. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
20. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
21. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Ланус 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
23. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Атлетико Тукуман 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
25. Барракас Централь 2 0 1 1 2 - 3 1
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Ланус 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Атлетико Тукуман 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Банфилд 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
19. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
28. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    44'
    Бруно Бьянчи получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Лукас Варальдо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Сиро Риус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Анехль Гонсалес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Ланус
2.38
3.05
4.47
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