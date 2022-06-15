2:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаAngel Gonzalez II
32' Желтая карточкаCiro Rius
0:1
34' ГолLucas Varaldo
44' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
51' Желтая карточкаTomas Belmonte
1:1
53' ГолRamiro Carrera
2:1
78' ПенальтиRamiro Carrera
90' Желтая карточкаMartin Garay
90' Желтая карточкаВесприни Матиас
90'+8
Ход матча
32'
34'
0:1
51'
53'
1:1
69'
78'
2:1
90'
90'
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
12
Ciro
Rius
- Основной состав
-
16 Лампе КарлосВратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
29 Kevin Isa
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
39 Julio Soler
-
-
-
Главный тренер: Jorge Almiron
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Ланус
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|2 (1)
|0.67
|Cristian Menendez
|1
|0.33
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victor Malcorra
|1
|0.33
|Lucas Varaldo
|1
|0.33
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marcelo Ortiz
|1
|1
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Ramiro Carrera
|1
|0
|Guillermo Acosta
|1
|0
|Martin Garay
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tomas Belmonte
|2
|0
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Весприни Матиас
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Lucas Varaldo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0
Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0
Ланус
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2
Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Атлетико Платенсе
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Тигре
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|17.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|18.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|20.
|Ривер Плейт
|0:0
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|21.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|22.
|Колон
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|23.
|Ланус
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|24.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|25.
|Барракас Централь
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|26.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|14.
|Сармиенто
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|18.
|Колон
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|Ривер Плейт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Тигре
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|Барракас Централь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ривер Плейт
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Колон
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|28.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0