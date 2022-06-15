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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Банфилд
2:1
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
1:0
3' Гол
Alejandro Cabrera
25' Желтая карточка
Luciano Andres Abecasis
52' Желтая карточка
Доминго Николас
1:1
54' Гол
Jose Amado
61' Желтая карточка
Francisco Gonzalez Metilli
2:1
79' Пенальти
Giuliano Galoppo
80' Желтая карточка
Matias Di Benedetto
81' Желтая карточка
Калински Энсо
90'+7
25
Болонья
Энрике
32
Emanuel
Coronel
13
Гисси
Дилан
6
Alejandro
Maciel
29
Luciano
Andres
Abecasis
28
Матиас
Гонсалез
16
Alejandro
Cabrera
5
Доминго
Николас
8
Giuliano
Galoppo
18
Ramiro
Enrique
11
Урси
Агустин
1
Тоселли
Кристофер
36
Jose
Amado
2
Fabio
Pereyra
20
Matias
Di
Benedetto
3
Nahuel
Banegas
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
8
Jesus
Soraire
27
Nicolas
Linares
7
Мартинес
Алекс
9
Риано
Клаудио
37
Рибас
Себастьян
Банфилд
4-4-1-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2

История личных встреч

Банфилд
Сентраль Кордоба Росарио

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giuliano Galoppo 2 (2) 0.67
Alejandro Cabrera 1 0.33
Матиас Гонсалез 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 1 0.33
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.33
Jose Amado 1 0.33
Lucas Besozzi 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luciano Andres Abecasis 2 0
Урси Агустин 2 0
Доминго Николас 1 0
Alejandro Cabrera 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калински Энсо 2 0
Matias Di Benedetto 2 0
Francisco Gonzalez Metilli 2 0
Тоселли Кристофер 1 0
Jesus Soraire 1 0
Nicolas Linares 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Deian Veron 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1
Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3 Леандро Н. Алем - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эль Порвенир 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 0:1 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Хухуй 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Пуэрто-Нуэво 6:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Атлетико Платенсе 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Банфилд 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Патронато Парана 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 2 3
14. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Бока Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
16. Расинг Авельянеда 2 1 0 1 2 - 2 3
17. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 2 3
18. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
19. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
20. Ривер Плейт 0:0 3 0 3 0 0 - 0 3
21. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
22. Колон 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
23. Ланус 3 0 2 1 2 - 3 2
24. Арсенал Саранди 3 0 2 1 4 - 5 2
25. Барракас Централь 3 0 2 1 3 - 4 2
26. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
27. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
12. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
14. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
16. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
18. Колон 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
19. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
20. Ривер Плейт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
24. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Барракас Централь 2 0 1 1 2 - 3 1
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ривер Плейт 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Колон 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
19. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
28. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Николас Линарес уходит с поля. Калински Энсо выходит вместо него
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    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      25'
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    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Алехандро Кабрера бьет в цель!
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