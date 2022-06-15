2:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолAlejandro Cabrera
25' Желтая карточкаLuciano Andres Abecasis
52' Желтая карточкаДоминго Николас
1:1
54' ГолJose Amado
61' Желтая карточкаFrancisco Gonzalez Metilli
2:1
79' ПенальтиGiuliano Galoppo
80' Желтая карточкаMatias Di Benedetto
81' Желтая карточкаКалински Энсо
90'+7
Ход матча
3'
52'
54'
1:1
79'
2:1
81'
13
Гисси
Дилан
11
Урси
Агустин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Ian EscobarЗащитник
- Полузащитник
-
23 Лопез ЭрикНападающий
-
14 Amos Perales
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Vivas
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Jose AmadoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Renzo LopezНападающий
-
-
-
14 Abel Bustos
-
-
11 Deian Veron
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Банфилд
Сентраль Кордоба Росарио
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giuliano Galoppo
|2 (2)
|0.67
|Alejandro Cabrera
|1
|0.33
|Матиас Гонсалез
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|1
|0.33
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0.33
|Jose Amado
|1
|0.33
|Lucas Besozzi
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luciano Andres Abecasis
|2
|0
|Урси Агустин
|2
|0
|Доминго Николас
|1
|0
|Alejandro Cabrera
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калински Энсо
|2
|0
|Matias Di Benedetto
|2
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0
|Тоселли Кристофер
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Deian Veron
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1
Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3 Леандро Н. Алем - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эль Порвенир 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 0:1 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Хухуй 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Пуэрто-Нуэво 6:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Атлетико Платенсе
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Тигре
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|17.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|18.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|20.
|Ривер Плейт
|0:0
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|21.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|22.
|Колон
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|23.
|Ланус
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|24.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|25.
|Барракас Централь
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|26.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|14.
|Сармиенто
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|18.
|Колон
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|Ривер Плейт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Тигре
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|Барракас Централь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ривер Плейт
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Колон
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|28.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0