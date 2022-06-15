0:2
Первый тайм: 27'
0'
0:1
10' ГолАлвес Хонатан
11' Желтая карточкаMariano Peralta
0:2
14' ГолEmanuel Britez
18' Желтая карточкаNicolas Ferreyra
Ход матча
10'
0:1
11'
14'
0:2
18'
12
Junior
Arias
26
Leonel
Bucca
34
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Junior AriasПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Моуче ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ivan Tapia
-
36 Alex Juarez
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Leonel BuccaПолузащитник
-
34 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
История личных встреч
Барракас Централь
Унион Санта-Фе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Tapia
|1 (1)
|0.33
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.33
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алвес Хонатан
|2 (1)
|0.67
|Mauro Luna Diale
|1
|0.33
|Federico Vera
|0
|0
Карточки
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dylan Glaby
|2
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|0
|1
|Полента Диего
|1
|0
|Корвалан Клаудио
|1
|0
|Алвес Хонатан
|1
|0
|Santiago Mele
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
2
100%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Централь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1
Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0 Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2 Альмиранте Браун - Барракас Централь 0:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Хуниор - Унион Санта-Фе 0:4 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Атлетико Платенсе
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Тигре
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Унион Санта-Фе
|2:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|16.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|18.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|19.
|Ланус
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|Ривер Плейт
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|21.
|Колон
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|22.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|23.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|24.
|Барракас Централь
|0:2
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|25.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Сармиенто
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|Тигре
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|Барракас Централь
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|25.
|Унион Санта-Фе
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Унион Санта-Фе
|2:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Барракас Централь
|0:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|19.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|28.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0