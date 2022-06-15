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Аргентина: Лига професьональ

2022
Барракас Централь
0:2
Первый тайм: 27'
Унион Санта-Фе
0'
0:1
10' Гол
Алвес Хонатан
11' Желтая карточка
Mariano Peralta
0:2
14' Гол
Emanuel Britez
18' Желтая карточка
Nicolas Ferreyra

Ход матча

10'
0:1
Алвес Хонатан
(Enzo Roldan)
11'
 
Mariano Peralta
14'
0:2
Emanuel Britez
(Kevin Zenon)
18'
Nicolas Ferreyra
 
Лучшие коэффициенты
Барракас Централь
Ничья
Унион Санта-Фе
40.57
3.48
2.18
Все Коэффициенты
23
Rodrigo
Saracho
33
Facundo
Mater
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
21
Brian
Calderara
18
Jonathan
Blanco
7
Dylan
Glaby
5
Ринкон
Себастьян
8
Carlos
Valenzuela
12
Junior
Arias
15
Juan
Manuel
Vazquez
77
Santiago
Mele
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
3
Корвалан
Клаудио
9
Mariano
Peralta
8
Enzo
Roldan
26
Leonel
Bucca
34
Kevin
Zenon
7
Mauro
Luna
Diale
44
Алвес
Хонатан
Барракас Централь
4-1-4-1
Унион Санта-Фе
4-4-2

История личных встреч

Барракас Централь
Унион Санта-Фе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Tapia 1 (1) 0.33
Bruno Christian Sepulveda 1 0.33
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алвес Хонатан 2 (1) 0.67
Mauro Luna Diale 1 0.33
Federico Vera 0 0

Карточки

Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Glaby 2 0
Facundo Mater 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 0 1
Полента Диего 1 0
Корвалан Клаудио 1 0
Алвес Хонатан 1 0
Santiago Mele 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Централь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1
Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0 Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2 Альмиранте Браун - Барракас Централь 0:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Хуниор - Унион Санта-Фе 0:4 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Атлетико Платенсе 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Унион Санта-Фе 2:0 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Патронато Парана 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Бока Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Расинг Авельянеда 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 2 3
16. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
18. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
19. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Ривер Плейт 2 0 2 0 0 - 0 2
21. Колон 2 0 2 0 3 - 3 2
22. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 1 - 1 2
23. Арсенал Саранди 3 0 2 1 4 - 5 2
24. Барракас Централь 0:2 3 0 2 1 2 - 4 2
25. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Банфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
27. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
12. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
13. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
20. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
22. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
23. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Барракас Централь 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
25. Унион Санта-Фе 2:0 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
27. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Унион Санта-Фе 2:0 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Барракас Централь 0:2 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
19. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
28. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
Лучшие коэффициенты
Барракас Централь
Ничья
Унион Санта-Фе
40.57
3.48
2.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Барракас Централь 0:2 Унион Санта-Фе онлайн

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Барракас Централь
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