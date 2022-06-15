1:0
Первый тайм: 17'
Ход матча
17'
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
15
Raul
Loaiza
10
Walter
Bou
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Tomas Galvan
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Juan GautoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
13 Walter Perez
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Уракан
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raul Loaiza
|1
|0.33
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|1
|0.33
|Rodrigo Cabral
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Agustin Fontana
|1
|0
|Сото Алексис
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cesar Ibanez
|1
|1
|Jonathan Galvan
|1
|0
|Lucas Merolla
|1
|0
|Сото Гильермо
|1
|0
|Matias Coccaro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3
Уракан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Уракан - Депортиво Мадрин 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0
Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Уракан - Колон 1:1 Тигре - Уракан 2:1 Уракан - Барракас Централь 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Уракан - Ланус 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Атлетико Платенсе
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Тигре
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Сармиенто
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|10.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|16.
|Уракан
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|17.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|18.
|Ланус
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Ривер Плейт
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|20.
|Колон
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|21.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|22.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|23.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|24.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|25.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Уракан
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Сармиенто
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|16.
|Тигре
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|19.
|Сармиенто
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|20.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Уракан
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0