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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Дефенса и Хустисия
1:0
Первый тайм: 17'
Уракан
0'
1:0
17' Гол
Carlos Rodolfo Rotondi

Ход матча

14'
Кардона Томас
Adonis Frias
 
17'
Carlos Rodolfo Rotondi
1:0
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Уракан
3.00
3.20
3.90
Все Коэффициенты
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
15
Raul
Loaiza
5
Facundo
Gutierrez
34
Manuel
Duarte
10
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
9
Nicolas
Fernandez
I
1
Lucas
Abraham
Chavez
12
Сото
Гильермо
8
Jonathan
Galvan
6
Lucas
Merolla
25
Cesar
Ibanez
5
Santiago
Hezze
24
Federico
Fattori
10
Кристальдо
Франко
33
Juan
Gauto
7
Matias
Coccaro
16
Rodrigo
Cabral
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Уракан
4-3-3

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Уракан

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
3:2
С
0:1
С
1:1
С
0:0
П
2:0
П
0:2
П
0:0
ПБ
1:1
ПБ
1:0
ПБ
0:1
ПБ
2:1
ПБ
2:4
НБ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raul Loaiza 1 0.33
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 1 0.33
Rodrigo Cabral 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пиццини Франсиско 0 1
Agustin Fontana 1 0
Сото Алексис 1 0
Raul Loaiza 1 0
Nazareno Colombo 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cesar Ibanez 1 1
Jonathan Galvan 1 0
Lucas Merolla 1 0
Сото Гильермо 1 0
Matias Coccaro 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3
Уракан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Уракан - Депортиво Мадрин 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0
Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Уракан - Колон 1:1 Тигре - Уракан 2:1 Уракан - Барракас Централь 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Уракан - Ланус 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Атлетико Платенсе 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Дефенса и Хустисия 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Эстудиантес Ла Плата 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Сармиенто 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
10. Патронато Парана 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Бока Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Расинг Авельянеда 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 2 3
16. Уракан 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
17. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
18. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Ривер Плейт 2 0 2 0 0 - 0 2
20. Колон 2 0 2 0 3 - 3 2
21. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 1 - 1 2
22. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
23. Арсенал Саранди 3 0 2 1 4 - 5 2
24. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 3 - 4 1
25. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Банфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
27. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Уракан 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Сармиенто 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
12. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
14. Эстудиантес Ла Плата 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
16. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
20. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
25. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
27. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Эстудиантес Ла Плата 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Дефенса и Хустисия 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
19. Сармиенто 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
20. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Уракан 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
26. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Уракан
3.00
3.20
3.90
Все Коэффициенты
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Дефенса и Хустисия
Уракан
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