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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Уракан
0:0
Первый тайм: 36'
Атлетико Тукуман
0'
12' Желтая карточка
Ромеро Гастон
15' Желтая карточка
Ramiro Carrera
32' Желтая карточка
Сото Гильермо

Ход матча

12'
 
Ромеро Гастон
15'
 
Ramiro Carrera
32'
Сото Гильермо
 
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Атлетико Тукуман
1.88
3.46
6.08
Все Коэффициенты
1
Lucas
Abraham
Chavez
12
Сото
Гильермо
8
Jonathan
Galvan
6
Lucas
Merolla
13
Walter
Perez
5
Santiago
Hezze
24
Federico
Fattori
10
Кристальдо
Франко
22
Гарре
Бенжамин
7
Matias
Coccaro
16
Rodrigo
Cabral
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
2
Bruno
Felix
Bianchi
27
Nicolas
Thaller
30
Gabriel
Risso
23
Ramiro
Carrera
8
Guillermo
Acosta
31
Ромеро
Гастон
19
Eugenio
Isnaldo
9
Augusto
Lotti
18
Ramiro
Ruiz
Уракан
4-3-3
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Уракан
Атлетико Тукуман

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

19 матчей

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1
С
0:0
С
2:0
К
0:2
С
3:2
П
0:2
П
2:1
ПБ
4:1
ПБ
1:2
ПБ
2:1
ПБ
2:0
ПБ
2:0
ПБ
1:1
ПБ
1:1
ПБ
2:0
НБ
2:0
ПА
0:0
ПА
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 2 0.5
Гарре Бенжамин 0 0
Rodrigo Cabral 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 2 (1) 0.5
Cristian Menendez 1 0.25
Joaquin Pereyra1 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cesar Ibanez 2 1
Jonathan Galvan 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Lucas Merolla 1 0
Сото Гильермо 1 0
Matias Coccaro 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marcelo Ortiz 1 1
Bruno Felix Bianchi 2 0
Ramiro Carrera 2 0
Ciro Rius 1 0
Ромеро Гастон 1 0
Guillermo Acosta 1 0
Martin Garay 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Уракан - Депортиво Мадрин 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Уракан - Колон 1:1 Тигре - Уракан 2:1 Уракан - Барракас Централь 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Уракан - Ланус 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Банфилд 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Бока Хуниорс 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Расинг Авельянеда 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Аргентинос Хуниорс 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Колон 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
9. Атлетико Тукуман 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 4 - 2 5
12. Уракан 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 5 4
14. Индепендьенте Авельянеда 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 2 4
17. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 3 4
18. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
19. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
20. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 3 3
21. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
22. Ланус 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
23. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
24. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
25. Ривер Плейт 3 0 2 1 0 - 1 2
26. Барракас Централь 3 0 2 1 3 - 4 2
27. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 1 - 4 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
3. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Уракан 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Колон 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Атлетико Тукуман 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Росарио Сентраль 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
13. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
14. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
16. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
17. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
18. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Ланус 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
21. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
22. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Барракас Централь 2 0 1 1 2 - 3 1
25. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
7. Колон 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Атлетико Тукуман 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Ланус 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
18. Ривер Плейт 2 0 1 1 0 - 1 1
19. Уракан 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
27. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
28. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Атлетико Тукуман
1.88
3.46
6.08
Все Коэффициенты
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Уракан
Атлетико Тукуман
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