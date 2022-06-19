0:0
Первый тайм: 36'
0'
12' Желтая карточкаРомеро Гастон
15' Желтая карточкаRamiro Carrera
32' Желтая карточкаСото Гильермо
Ход матча
12'
15'
32'
13
Walter
Perez
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Walter PerezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
33 Juan Gauto
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
-
16 Лампе КарлосВратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
29 Kevin Isa
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
История личных встреч
Уракан
Атлетико Тукуман
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
19 матчей
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|2
|0.5
|Гарре Бенжамин
|0
|0
|Rodrigo Cabral
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|2 (1)
|0.5
|Cristian Menendez
|1
|0.25
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cesar Ibanez
|2
|1
|Jonathan Galvan
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Lucas Merolla
|1
|0
|Сото Гильермо
|1
|0
|Matias Coccaro
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marcelo Ortiz
|1
|1
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|Ramiro Carrera
|2
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Ромеро Гастон
|1
|0
|Guillermo Acosta
|1
|0
|Martin Garay
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Уракан - Депортиво Мадрин 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Уракан - Колон 1:1 Тигре - Уракан 2:1 Уракан - Барракас Централь 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Уракан - Ланус 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Колон
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|9.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Сармиенто
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|12.
|Уракан
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|17.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|18.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|19.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|20.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|22.
|Ланус
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|23.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|24.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|25.
|Ривер Плейт
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|26.
|Барракас Централь
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|27.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Бока Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|3.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Уракан
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Колон
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Ланус
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|21.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|22.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|Барракас Централь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|25.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|7.
|Колон
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Ланус
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|18.
|Ривер Плейт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Уракан
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|27.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|28.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес