0:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаРомеро Гастон
16' Желтая карточкаRamiro Carrera
32' Желтая карточкаСото Гильермо
44' Желтая карточкаMartin Garay
51' Желтая карточкаNicolas Thaller
64' Желтая карточкаAugusto Lotti
90' Желтая карточкаMatias Orihuela
90'+6
Ход матча
12'
16'
32'
44'
51'
64'
90'
13
Walter
Perez
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Walter PerezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
33 Juan Gauto
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
-
16 Лампе КарлосВратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
29 Kevin Isa
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
История личных встреч
Уракан
Атлетико Тукуман
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
19 матчей
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|2
|0.5
|Гарре Бенжамин
|0
|0
|Rodrigo Cabral
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|2 (1)
|0.5
|Cristian Menendez
|1
|0.25
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cesar Ibanez
|2
|1
|Сото Гильермо
|2
|0
|Jonathan Galvan
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Lucas Merolla
|1
|0
|Matias Coccaro
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marcelo Ortiz
|1
|1
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|Ramiro Carrera
|2
|0
|Martin Garay
|2
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Ромеро Гастон
|1
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Guillermo Acosta
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Nicolas Thaller
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Уракан - Депортиво Мадрин 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Уракан - Колон 1:1 Тигре - Уракан 2:1 Уракан - Барракас Централь 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Уракан - Ланус 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|Сармиенто
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|11.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|18.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|19.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|20.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|21.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|22.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|23.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|24.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|25.
|Ривер Плейт
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|26.
|Барракас Централь
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|27.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Бока Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|3.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|18.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|19.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|21.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|Барракас Централь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|25.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|7.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|17.
|Ривер Плейт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|25.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|27.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|28.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес