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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Унион Санта-Фе
0:2
Второй тайм: 70'
Ривер Плейт
0'
0:1
16' Гол
Ромеро Брайан
41' Желтая карточка
Imanol Machuca
43' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
45' Желтая карточка
Перес Энцо
54' Желтая карточка
Эррера Марсело II
0:2
59' Гол
Зидан Энцо
66' Желтая карточка
Mauro Luna Diale
77
Santiago
Mele
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
23
Полента
Диего
3
Корвалан
Клаудио
39
Imanol
Machuca
8
Enzo
Roldan
30
Juan
Ignacio
Nardoni
34
Kevin
Zenon
9
Mariano
Peralta
7
Mauro
Luna
Diale
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
14
Пирес
Леандро
6
Мартинес
Эктор
II
29
Гомес
Элиас
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
13
Зидан
Энцо
26
Парадела
Хосе
9
Альварес
Хулиан
19
Ромеро
Брайан
Унион Санта-Фе
4-4-2
Ривер Плейт
4-1-3-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Ривер Плейт

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
4:0
С
1:2
С
1:2
С
2:0
П
0:0
К
3:0
П
2:2
П
2:2
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алвес Хонатан 3 (1) 0.75
Mauro Luna Diale 1 0.25
Emanuel Britez 1 0.25
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0
Kevin Zenon 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 1 0.25
Альварес Хулиан 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Imanol Machuca 2 0
Juan Portillo 0 1
Полента Диего 1 0
Корвалан Клаудио 1 0
Алвес Хонатан 1 0
Santiago Mele 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Mariano Peralta 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 2 0
Де ла Крус Николас 1 0
Симон Сантьяго 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
80%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Хуниор - Унион Санта-Фе 0:4
Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1
Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Банфилд 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Бока Хуниорс 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Расинг Авельянеда 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
8. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Аргентинос Хуниорс 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 4 - 2 5
11. Ривер Плейт 2:0 4 1 2 1 2 - 1 5
12. Ланус 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
14. Колон 4 1 2 1 4 - 4 5
15. Индепендьенте Авельянеда 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 3 4
18. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 2 4
19. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
20. Унион Санта-Фе 0:2 4 1 1 2 5 - 7 4
21. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
22. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 3 3
23. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
24. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
25. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
26. Барракас Централь 3 0 2 1 3 - 4 2
27. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 1 - 4 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
3. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Росарио Сентраль 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
13. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
14. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
15. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
16. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
17. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
18. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
19. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
21. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
22. Ривер Плейт 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Барракас Централь 2 0 1 1 2 - 3 1
25. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
27. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Унион Санта-Фе 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Ривер Плейт 2:0 3 1 1 1 2 - 1 4
4. Унион Санта-Фе 0:2 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
8. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
18. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
27. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
28. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Ривер Плейт
5.00
5.58
1.73
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