1:5
Конец матча
0'
0:1
16' ГолРомеро Брайан
41' Желтая карточкаImanol Machuca
43' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
45' Желтая карточкаПерес Энцо
54' Желтая карточкаЭррера Марсело II
0:2
59' ГолЗидан Энцо
66' Желтая карточкаMauro Luna Diale
0:3
73' ГолАльварес Хулиан
1:3
79' ГолMariano Peralta
1:4
87' ГолПалавесино Агустин
1:5
90' ГолАльварес Хулиан
90'+10
Ход матча
16'
0:1
41'
45'
59'
0:2
66'
73'
0:3
79'
87'
90'
1:5
34
Kevin
Zenon
29
Гомес
Элиас
24
Перес
Энцо
13
Зидан
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
26 Leonel Bucca
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Ривер Плейт
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алвес Хонатан
|3 (1)
|0.75
|Mauro Luna Diale
|1
|0.25
|Emanuel Britez
|1
|0.25
|Mariano Peralta
|1
|0.25
|Federico Vera
|0
|0
|Martin Ezequiel Canete
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
|Kevin Zenon
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|2
|0.5
|Ромеро Брайан
|1
|0.25
|Палавесино Агустин
|1
|0.25
|Зидан Энцо
|1
|0.25
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Imanol Machuca
|2
|0
|Juan Portillo
|0
|1
|Полента Диего
|1
|0
|Корвалан Клаудио
|1
|0
|Алвес Хонатан
|1
|0
|Santiago Mele
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Mariano Peralta
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|2
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
10
2
1 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
5
50%
1
50%
61-75
3
30%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Хуниор - Унион Санта-Фе 0:4
Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1
Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|Сармиенто
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Ривер Плейт
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|12.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|18.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|19.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|20.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|21.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|22.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|23.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|24.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|25.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|26.
|Барракас Централь
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|27.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Бока Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|3.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|18.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|19.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|21.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|22.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|Барракас Централь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|25.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|3.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|8.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|25.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|27.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|28.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес