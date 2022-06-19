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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Тигре
0:0
Второй тайм: 68'
Банфилд
0'
45' Желтая карточка
Giuliano Galoppo
45' Желтая карточка
Cristian Zabala
52' Желтая карточка
Урси Агустин
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
19
Nicolas
Demartini
5
Sebastian
Prediger
II
42
Фернандес
Игнасио
11
Колидио
Факундо
27
Cristian
Zabala
22
Agustin
Obando
32
Mateo
Retegui
25
Болонья
Энрике
32
Emanuel
Coronel
13
Гисси
Дилан
6
Alejandro
Maciel
29
Luciano
Andres
Abecasis
28
Матиас
Гонсалез
5
Доминго
Николас
16
Alejandro
Cabrera
11
Урси
Агустин
8
Giuliano
Galoppo
18
Ramiro
Enrique
Тигре
4-2-3-1
Банфилд
4-4-1-1

История личных встреч

Тигре
Банфилд

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
4:4
С
1:2
П
0:1
П
3:1
П
1:0
ПА
0:2
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
0:3
ПА
1:0
ПАК
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Retegui 3 (1) 0.75
Колидио Факундо 1 0.25
Diego Sosa 1 0.25
Cristian Zabala 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giuliano Galoppo 2 (2) 0.5
Alejandro Cabrera 1 0.25
Матиас Гонсалез 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 1 1
Diego Sosa 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Lucas Blondel 1 0
Mateo Retegui 1 0
Nicolas Demartini 1 0
Cristian Zabala 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урси Агустин 3 0
Luciano Andres Abecasis 2 0
Доминго Николас 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Alejandro Cabrera 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
3
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0
Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1
Банфилд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1
Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Бока Хуниорс 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Расинг Авельянеда 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Аргентинос Хуниорс 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Колон 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Банфилд 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Тигре 0:0 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 5 4
14. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Индепендьенте Авельянеда 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 3 4
18. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 2 4
19. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
20. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 3 3
21. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
22. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
23. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
24. Ланус 3 0 2 1 2 - 3 2
25. Ривер Плейт 3 0 2 1 0 - 1 2
26. Барракас Централь 3 0 2 1 3 - 4 2
27. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 1 - 4 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
3. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Росарио Сентраль 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
13. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
14. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
16. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
17. Банфилд 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
18. Тигре 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
21. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
22. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
23. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Барракас Централь 2 0 1 1 2 - 3 1
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тигре 0:0 2 1 0 1 5 - 6 3
6. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Банфилд 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Ривер Плейт 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
27. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
28. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Cristian Zabala получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Жулиано Галоппо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Банфилд
2.95
4.30
4.18
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