0'
45' Желтая карточкаGiuliano Galoppo
45' Желтая карточкаCristian Zabala
53' Желтая карточкаУрси Агустин
0:1
83' ГолДатоло Хесус
87' Желтая карточкаДатоло Хесус
90' Желтая карточкаLucas Blondel
90'+8
Ход матча
45'
45'
53'
83'
0:1
87'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Diego SosaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
30 Brian Leizza
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Ian EscobarЗащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лопез ЭрикНападающий
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
14 Amos Perales
-
-
Главный тренер: Claudio Vivas
История личных встреч
Тигре
Банфилд
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Retegui
|3 (1)
|0.75
|Колидио Факундо
|1
|0.25
|Diego Sosa
|1
|0.25
|Cristian Zabala
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giuliano Galoppo
|2 (2)
|0.5
|Датоло Хесус
|1
|0.25
|Alejandro Cabrera
|1
|0.25
|Матиас Гонсалез
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Abel Luciatti
|1
|1
|Lucas Blondel
|2
|0
|Diego Sosa
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Mateo Retegui
|1
|0
|Nicolas Demartini
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урси Агустин
|3
|0
|Luciano Andres Abecasis
|2
|0
|Датоло Хесус
|1
|0
|Доминго Николас
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Alejandro Cabrera
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
6
4
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
3
75%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0
Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1
Банфилд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1
Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Колон
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|9.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Сармиенто
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|12.
|Уракан
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|17.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|18.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|19.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|20.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|22.
|Ланус
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|23.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|24.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|25.
|Ривер Плейт
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|26.
|Барракас Централь
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|27.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Бока Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|3.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Уракан
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Колон
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Ланус
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|21.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|22.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|Барракас Централь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|25.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|7.
|Колон
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Ланус
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|18.
|Ривер Плейт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Уракан
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|27.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|28.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес