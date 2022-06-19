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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Ланус
1:0
Конец матча
Колон
0'
17' Желтая карточка
Joaquin Novillo
59' Желтая карточка
Facundo Farias
70' Красная карточка
Alexandro Bernabei
70' Желтая карточка
Augusto Schott
1:0
85' Гол
Акоста Лаутаро
90' Желтая карточка
Mateo Sanabria
90' Желтая карточка
Лертора Федерико
90'+6
1
Fernando
Monetti
35
Braian
Aguirre
22
Весприни
Матиас
6
Брагьери
Диего
25
Alexandro
Bernabei
27
Angel
Gonzalez
II
5
Tomas
Belmonte
19
Maximiliano
Gonzalez
7
Акоста
Лаутаро
28
Lucas
Varaldo
9
Жозе
Густаво
Санд
1
Леонардо
Буриан
4
Augusto
Schott
2
Lucas
Acevedo
13
Joaquin
Novillo
28
Andrew
Teuten
30
Santiago
Pierotti
14
Лертора
Федерико
23
Cristian
Bernardi
22
Juan
Alvarez2
35
Facundo
Farias
12
Абила
Рамон
Ланус
4-3-3
Колон
4-4-2

История личных встреч

Ланус
Колон

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

21 матч

57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:4
С
3:2
С
1:0
С
1:2
П
1:0
П
1:2
КА
0:1
П
1:0
П
0:3
П
4:0
П
1:0
П
1:0
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
3:0
ПА
2:1
ПА
3:3
ПАК
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лаутаро 1 0.25
Victor Malcorra 1 0.25
Lucas Varaldo 1 0.25
Tomas Belmonte 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Farias 2 (2) 0.5
Абила Рамон 2 0.5
Лертора Федерико 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tomas Belmonte 2 0
Alexandro Bernabei 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Весприни Матиас 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Lucas Varaldo 1 0
Mateo Sanabria 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Garces 1 1
Лертора Федерико 2 0
Eric Meza 2 0
Абила Рамон 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Joaquin Novillo 1 0
Facundo Farias 1 0
Augusto Schott 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0
Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0
Колон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1
Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Уракан - Колон 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Серро Портеньо - Колон 3:1 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Колон - Пеньяроль 2:1 Колон - Альдосиви 1:3 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Ланус - Колон 1:1 Тигре - Колон 1:0 Колон - Спортиво Пеньяроль 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Банфилд 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Бока Хуниорс 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Расинг Авельянеда 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
8. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Аргентинос Хуниорс 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 4 - 2 5
11. Ланус 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Колон 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 5 4
15. Индепендьенте Авельянеда 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 3 4
18. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 2 4
19. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
20. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
21. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 3 3
22. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
23. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
24. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
25. Ривер Плейт 3 0 2 1 0 - 1 2
26. Барракас Централь 3 0 2 1 3 - 4 2
27. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 1 - 4 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
3. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Росарио Сентраль 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
13. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
14. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
15. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
16. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
17. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
18. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
19. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
21. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
22. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Барракас Централь 2 0 1 1 2 - 3 1
25. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
27. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
7. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
17. Ривер Плейт 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
27. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
28. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
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