0'
17' Желтая карточкаJoaquin Novillo
59' Желтая карточкаFacundo Farias
70' Красная карточкаAlexandro Bernabei
70' Желтая карточкаAugusto Schott
1:0
85' ГолАкоста Лаутаро
90' Желтая карточкаMateo Sanabria
90' Желтая карточкаЛертора Федерико
90'+6
Ход матча
17'
59'
70'
85'
1:0
90'
90'
12
Абила
Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Абила РамонНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Eric Meza
-
-
37 Elias Fugas
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Ланус
Колон
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
21 матч
57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лаутаро
|1
|0.25
|Victor Malcorra
|1
|0.25
|Lucas Varaldo
|1
|0.25
|Tomas Belmonte
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Farias
|2 (2)
|0.5
|Абила Рамон
|2
|0.5
|Лертора Федерико
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tomas Belmonte
|2
|0
|Alexandro Bernabei
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Весприни Матиас
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Lucas Varaldo
|1
|0
|Mateo Sanabria
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Garces
|1
|1
|Лертора Федерико
|2
|0
|Eric Meza
|2
|0
|Абила Рамон
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|Joaquin Novillo
|1
|0
|Facundo Farias
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0
Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0
Колон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1
Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Уракан - Колон 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Серро Портеньо - Колон 3:1 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Колон - Пеньяроль 2:1 Колон - Альдосиви 1:3 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Ланус - Колон 1:1 Тигре - Колон 1:0 Колон - Спортиво Пеньяроль 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|Сармиенто
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|11.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|18.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|19.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|20.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|21.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|22.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|23.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|24.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|25.
|Ривер Плейт
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|26.
|Барракас Централь
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|27.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Бока Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|3.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|18.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|19.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|21.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|Барракас Централь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|25.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|7.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|17.
|Ривер Плейт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|25.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|27.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|28.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес