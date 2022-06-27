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Аргентина: Лига професьональ

2022
Аргентинос Хуниорс
1:1
Конец матча
Арсенал Саранди
0'
1:0
3' Гол
Nicolas Reniero
12' Желтая карточка
Перес Дамиан
45' Желтая карточка
Cristian Chimino
1:1
52' Гол
Cristian Colman
75' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
78' Желтая карточка
Cristian Colman
90'+6
20
Federico
Lanzillota
14
Luciano
Sanchez
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
15
Matias
Galarza
5
Вера
Фаусто
8
Gabriel
Carabajal
25
David
Zalazar
32
Nicolas
Reniero
16
Gaston
Veron
23
Alejandro
Medina
I
4
Cristian
Chimino
14
Gonzalo
Goni
3
Lucas
Suarez
II
15
Перес
Дамиан
30
Mauro
Pitton
5
Dardo
Federico
Miloc
18
Julian
Navas
24
Alejo
Antilef
7
Cristian
Colman
27
Sebastian
Lomonaco
Аргентинос Хуниорс
3-5-2
Арсенал Саранди
4-2-2-2

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Арсенал Саранди

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
3:2
КДМЭП
0:1
С
2:1
С
3:2
П
3:2
П
2:0
П
0:0
П
1:2
П
2:2
П
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thiago Nuss 2 0.4
Gabriel Carabajal 1 0.2
Nicolas Reniero 1 0.2
Вера Фаусто 1 0.2
Lucas Villalba 0 0
Авалос Габриэль 0 0
Cesar Florentin 0 0
Matias Galarza 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Colman 3 0.6
Lucas Suarez II 1 0.2
Sebastian Lomonaco 1 (1) 0.2
Mauro Pitton 1 0.2

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Nuss 3 0
Miguel Angel Torren 2 0
Вера Фаусто 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Luciano Sanchez 1 0
Franco Moyano 1 0
Cesar Florentin 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Дамиан 3 0
Cristian Chimino 3 0
Dardo Federico Miloc 2 0
Leonel Picco 2 0
Cristian Colman 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1
Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 поражений
Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1
Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 5 4 1 0 6 - 1 13
2. Химнасия Ла-Плата 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Расинг Авельянеда 5 3 0 2 10 - 5 9
4. Бока Хуниорс 5 3 0 2 11 - 8 9
5. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 4 - 2 9
6. Ривер Плейт 5 2 2 1 7 - 3 8
7. Уракан 5 2 2 1 4 - 3 8
8. Банфилд 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 7 - 5 7
10. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 5 - 4 7
11. Сентраль Кордоба Росарио 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Сармиенто 5 2 1 2 5 - 5 7
13. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 5 - 5 7
14. Эстудиантес Ла Плата 5 2 1 2 5 - 6 7
15. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 8 - 11 7
16. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
17. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
18. Колон 5 1 2 2 4 - 5 5
19. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 4 - 5 5
20. Ланус 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Тигре 5 1 2 2 7 - 9 5
22. Дефенса и Хустисия 5 0 4 1 4 - 5 4
23. Арсенал Саранди 5 0 4 1 6 - 7 4
24. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 3 - 5 4
25. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
26. Росарио Сентраль 5 1 1 3 1 - 5 4
27. Барракас Централь 5 0 3 2 5 - 8 3
28. Альдосиви 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Бока Хуниорс 3 2 0 1 8 - 6 6
8. Атлетико Платенсе 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
13. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
15. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 1 4
17. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 1 1 3 - 4 4
19. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
20. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
21. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 5 - 5 3
22. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 0 1 1 - 2 3
23. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
24. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
25. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
26. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
27. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Унион Санта-Фе 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
11. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Эстудиантес Ла Плата 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Арсенал Саранди 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
17. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
21. Ланус 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Сармиенто 3 0 1 2 1 - 4 1
23. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Аргентинос Хуниорс 2 0 0 2 0 - 2 0
25. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
26. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
27. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 8 0
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