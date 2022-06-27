1:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолNicolas Reniero
12' Желтая карточкаПерес Дамиан
45' Желтая карточкаCristian Chimino
1:1
52' ГолCristian Colman
75' Желтая карточкаMiguel Angel Torren
78' Желтая карточкаCristian Colman
90'+6
Ход матча
3'
12'
45'
52'
1:1
78'
16
Gaston
Veron
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Gaston VeronНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
18 Thiago Nuss
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Julian NavasПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 Leonel Picco
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Арсенал Саранди
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thiago Nuss
|2
|0.4
|Gabriel Carabajal
|1
|0.2
|Nicolas Reniero
|1
|0.2
|Вера Фаусто
|1
|0.2
|Lucas Villalba
|0
|0
|Авалос Габриэль
|0
|0
|Cesar Florentin
|0
|0
|Matias Galarza
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Colman
|3
|0.6
|Lucas Suarez II
|1
|0.2
|Sebastian Lomonaco
|1 (1)
|0.2
|Mauro Pitton
|1
|0.2
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Nuss
|3
|0
|Miguel Angel Torren
|2
|0
|Вера Фаусто
|2
|0
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Luciano Sanchez
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Cesar Florentin
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Дамиан
|3
|0
|Cristian Chimino
|3
|0
|Dardo Federico Miloc
|2
|0
|Leonel Picco
|2
|0
|Cristian Colman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1
Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 поражений
Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1
Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|Расинг Авельянеда
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|4.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|5.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|Ривер Плейт
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|7.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Сармиенто
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|15.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|16.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|17.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|18.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|19.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|20.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|21.
|Тигре
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|22.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|23.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|24.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|25.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|26.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|27.
|Барракас Централь
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|28.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|8.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|15.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|17.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|19.
|Велес Сарсфилд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|20.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|21.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|23.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|24.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|25.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|26.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Унион Санта-Фе
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|11.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|21.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Сармиенто
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|23.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|25.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|27.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес