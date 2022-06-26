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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Расинг Авельянеда
2:0
Перерыв
Альдосиви
0'
20' Желтая карточка
Серро Франсиско
30' Желтая карточка
Nicolas Valentini
32' Желтая карточка
Сигали Леонардо
1:0
39' Гол
Emiliano Vecchio
2:0
43' Гол
Enzo Copetti

Ход матча

20'
 
Серро Франсиско
30'
 
Nicolas Valentini
32'
Сигали Леонардо
 
39'
Emiliano Vecchio
1:0
43'
Enzo Copetti
(Чанкалай Томас)
2:0
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Альдосиви
8.90
5.15
9.10
Все Коэффициенты
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
5
Мена
Эухенио
28
Чанкалай
Томас
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
20
Emiliano
Vecchio
9
Enzo
Copetti
17
Карбонеро
Йохан
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
19
Миерс
Маркос
13
Nicolas
Valentini
28
Fernando
Roman
Villalba
5
Мартинес
Томас
18
Серро
Франсиско
33
Leandro
Maciel
29
Braian
Martinez
9
Martin
Santiago
Silva
I
Расинг Авельянеда
4-4-2
Альдосиви
5-3-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Альдосиви

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
5:0
ЛП
0:2
ЛП
2:2
КДЛС
3:4
С
2:0
С
1:3
П
1:1
П
2:1
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 2 0.4
Jonathan David Gomez 1 0.2
Emiliano Vecchio 1 0.2
Чанкалай Томас 1 0.2
Matias Rojas II 1 0.2
Fabricio Dominguez 1 0.2
Инсуа Эмилиано 0 0
Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 1 (1) 0.2

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 3 0
Кардона Эдвин 3 0
Чанкалай Томас 1 1
Инсуа Эмилиано 1 0
Jonathan David Gomez 1 0
Мена Эухенио 1 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Gonzalo Piovi 1 0
Matias Rojas II 1 0
Enzo Copetti 1 0
Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 4 1
Santiago Laquidain 1 1
Серро Франсиско 2 0
Rufino Lucero 2 0
Patricio Boolsen 0 1
Девекки Хосе 1 0
Mario Lopez 1 0
Leandro Maciel 1 0
Emanuel Iniguez 1 0
Facundo De La Vega 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2
Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1
Альдосиви
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1
Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 5 4 1 0 6 - 1 13
2. Химнасия Ла-Плата 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Бока Хуниорс 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Расинг Авельянеда 2:0 5 3 0 2 7 - 5 9
5. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 4 - 2 9
6. Ривер Плейт 5 2 2 1 7 - 3 8
7. Уракан 5 2 2 1 4 - 3 8
8. Банфилд 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 7 - 5 7
10. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 5 - 4 7
11. Сармиенто 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Сентраль Кордоба Росарио 5 2 1 2 5 - 5 7
13. Эстудиантес Ла Плата 5 2 1 2 5 - 6 7
14. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 8 - 11 7
15. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
16. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 4 - 4 6
17. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
18. Ланус 5 1 2 2 4 - 5 5
19. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 4 - 5 5
20. Колон 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Тигре 5 1 2 2 7 - 9 5
22. Дефенса и Хустисия 5 0 4 1 4 - 5 4
23. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 3 - 5 4
24. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
25. Росарио Сентраль 5 1 1 3 1 - 5 4
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 5 0 3 2 5 - 8 3
28. Альдосиви 0:2 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 2:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Бока Хуниорс 3 2 0 1 8 - 6 6
8. Атлетико Платенсе 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
15. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 1 4
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 1 1 3 - 4 4
19. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 0 1 1 - 2 3
21. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
22. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
23. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 5 - 5 3
24. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
25. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Альдосиви 0:2 2 0 1 1 0 - 1 1
27. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Унион Санта-Фе 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
5. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
10. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Эстудиантес Ла Плата 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
21. Ланус 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Сармиенто 3 0 1 2 1 - 4 1
23. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
24. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Аргентинос Хуниорс 2 0 0 2 0 - 2 0
26. Расинг Авельянеда 2:0 2 0 0 2 1 - 5 0
27. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
28. Альдосиви 0:2 3 0 0 3 1 - 5 0
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