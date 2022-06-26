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Аргентина: Лига професьональ

2022
Расинг Авельянеда
5:0
Конец матча
Альдосиви
0'
20' Желтая карточка
Серро Франсиско
30' Желтая карточка
Nicolas Valentini
32' Желтая карточка
Сигали Леонардо
1:0
39' Гол
Emiliano Vecchio
2:0
43' Гол
Enzo Copetti
3:0
55' Гол
Сигали Леонардо
4:0
70' Гол в свои ворота
Rufino Lucero
81' Желтая карточка
Миерс Маркос
5:0
86' Гол
Jonathan David Gomez
90'+2
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
5
Мена
Эухенио
28
Чанкалай
Томас
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
20
Emiliano
Vecchio
9
Enzo
Copetti
17
Карбонеро
Йохан
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
19
Миерс
Маркос
13
Nicolas
Valentini
28
Fernando
Roman
Villalba
5
Мартинес
Томас
18
Серро
Франсиско
33
Leandro
Maciel
29
Braian
Martinez
9
Martin
Santiago
Silva
I
Расинг Авельянеда
4-4-2
Альдосиви
5-3-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Альдосиви

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
5:0
ЛП
0:2
ЛП
2:2
КДЛС
3:4
С
2:0
С
1:3
П
1:1
П
2:1
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan David Gomez 2 0.4
Enzo Copetti 2 0.4
Emiliano Vecchio 1 0.2
Чанкалай Томас 1 0.2
Сигали Леонардо 1 0.2
Matias Rojas II 1 0.2
Fabricio Dominguez 1 0.2
Инсуа Эмилиано 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 1 (1) 0.2

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 3 0
Кардона Эдвин 3 0
Чанкалай Томас 1 1
Инсуа Эмилиано 1 0
Jonathan David Gomez 1 0
Мена Эухенио 1 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Gonzalo Piovi 1 0
Matias Rojas II 1 0
Enzo Copetti 1 0
Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 4 1
Santiago Laquidain 1 1
Серро Франсиско 2 0
Rufino Lucero 2 0
Patricio Boolsen 0 1
Миерс Маркос 1 0
Девекки Хосе 1 0
Mario Lopez 1 0
Leandro Maciel 1 0
Emanuel Iniguez 1 0
Facundo De La Vega 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2
Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1
Альдосиви
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1
Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 5 4 1 0 6 - 1 13
2. Химнасия Ла-Плата 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Расинг Авельянеда 5 3 0 2 10 - 5 9
4. Бока Хуниорс 5 3 0 2 11 - 8 9
5. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 4 - 2 9
6. Аргентинос Хуниорс 1:0 5 3 0 2 5 - 4 9
7. Ривер Плейт 5 2 2 1 7 - 3 8
8. Уракан 5 2 2 1 4 - 3 8
9. Банфилд 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 7 - 5 7
11. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 5 - 4 7
12. Сентраль Кордоба Росарио 5 2 1 2 5 - 5 7
13. Сармиенто 5 2 1 2 5 - 5 7
14. Эстудиантес Ла Плата 5 2 1 2 5 - 6 7
15. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 8 - 11 7
16. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
17. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
18. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 4 - 5 5
19. Ланус 5 1 2 2 4 - 5 5
20. Колон 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Тигре 5 1 2 2 7 - 9 5
22. Дефенса и Хустисия 5 0 4 1 4 - 5 4
23. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 3 - 5 4
24. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
25. Росарио Сентраль 5 1 1 3 1 - 5 4
26. Арсенал Саранди 0:1 5 0 3 2 5 - 7 3
27. Барракас Централь 5 0 3 2 5 - 8 3
28. Альдосиви 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Аргентинос Хуниорс 1:0 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Бока Хуниорс 3 2 0 1 8 - 6 6
8. Атлетико Платенсе 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
13. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
15. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
16. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 1 4
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 1 1 3 - 4 4
19. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
20. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
21. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 5 - 5 3
22. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 0 1 1 - 2 3
23. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
24. Арсенал Саранди 0:1 2 0 2 0 1 - 1 2
25. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
26. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
27. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Унион Санта-Фе 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
5. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
10. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Эстудиантес Ла Плата 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Арсенал Саранди 0:1 3 0 1 2 4 - 6 1
21. Ланус 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Сармиенто 3 0 1 2 1 - 4 1
23. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Аргентинос Хуниорс 1:0 2 0 0 2 0 - 2 0
25. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
26. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
27. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 8 0
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