5:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаСерро Франсиско
30' Желтая карточкаNicolas Valentini
32' Желтая карточкаСигали Леонардо
1:0
39' ГолEmiliano Vecchio
2:0
43' ГолEnzo Copetti
3:0
55' ГолСигали Леонардо
4:0
70' Гол в свои воротаRufino Lucero
81' Желтая карточкаМиерс Маркос
5:0
86' ГолJonathan David Gomez
90'+2
Ход матча
20'
32'
39'
1:0
43'
2:0
55'
70'
4:0
81'
86'
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Риос АндресНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Villar
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Альдосиви
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan David Gomez
|2
|0.4
|Enzo Copetti
|2
|0.4
|Emiliano Vecchio
|1
|0.2
|Чанкалай Томас
|1
|0.2
|Сигали Леонардо
|1
|0.2
|Matias Rojas II
|1
|0.2
|Fabricio Dominguez
|1
|0.2
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|1 (1)
|0.2
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|3
|0
|Кардона Эдвин
|3
|0
|Чанкалай Томас
|1
|1
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Мена Эухенио
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Gonzalo Piovi
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
|Enzo Copetti
|1
|0
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Valentini
|4
|1
|Santiago Laquidain
|1
|1
|Серро Франсиско
|2
|0
|Rufino Lucero
|2
|0
|Patricio Boolsen
|0
|1
|Миерс Маркос
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Mario Lopez
|1
|0
|Leandro Maciel
|1
|0
|Emanuel Iniguez
|1
|0
|Facundo De La Vega
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2
Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1
Альдосиви
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1
Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|Расинг Авельянеда
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|4.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|5.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|7.
|Ривер Плейт
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|8.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|9.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Сармиенто
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|15.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|16.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|17.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|18.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|19.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|20.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|21.
|Тигре
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|22.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|23.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|24.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|0:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|27.
|Барракас Централь
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|28.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|8.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|16.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|19.
|Велес Сарсфилд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|20.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|21.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|23.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|24.
|Арсенал Саранди
|0:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|25.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|26.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Унион Санта-Фе
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|5.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|10.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Арсенал Саранди
|0:1
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|21.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Сармиенто
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|23.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|25.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|27.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес