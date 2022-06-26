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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Платенсе
0:0
Второй тайм: 64'
Сармиенто
0'
30' Желтая карточка
Juan Infante
45' Желтая карточка
Emiliano Mendez
52' Желтая карточка
Гастон Сауро
53' Желтая карточка
Сарате Мауро
56' Желтая карточка
Carlos Villalba

Ход матча

30'
Juan Infante
 
45'
 
Emiliano Mendez
52'
 
Гастон Сауро
53'
Сарате Мауро
 
56'
Carlos Villalba
 
58'
Vicente Taborda
Ignacio Schor
 
59'
Juan Esquivel
Alexis Sabella
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Сармиенто
2.35
3.20
3.30
Все Коэффициенты
22
Marcos
Ledesma
24
Juan
Pablo
Pignani
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
6
Gaston
Suso
26
Ignacio
Schor
21
Ivan
Gomez
5
Carlos
Villalba
3
Juan
Infante
10
Сарате
Мауро
23
Alexis
Sabella
27
Rodrigo
Contreras
24
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
23
Federico
Rasmussen
3
Franco
Quinteros
26
Yair
Arismendi
52
Emiliano
Mendez
19
Кастро
Лукас
21
Julian
Brea
7
Лисандро
Лопес
III
9
Jonathan
Torres
Атлетико Платенсе
3-4-3
Сармиенто
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Сармиенто

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
1:1
ПБ
3:1
ПБМ
1:0
ПБМ
1:2
ПБМ
0:0
ПБМ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Gomez 1 0.2
Juan Esquivel 1 0.2
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.2
Сарате Мауро 1 (1) 0.2
Nicolas Morgantini 0 0
Juan Infante 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 1 0.2
Javier Fabian Toledo 1 0.2
Лисандро Лопес III 1 0.2
Franco Quinteros 1 0.2

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Gomez 1 0
Rodrigo Contreras 1 0
Horacio Tijanovich 1 0
Gaston Suso 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Carlos Villalba 1 0
Haibrany Ruiz Diaz 1 0
Alexis Sabella 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 3 0
Federico Andueza 1 1
Кастро Лукас 2 0
Manuel Guanini 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Julian Brea 2 0
Javier Fabian Toledo 1 0
Jonathan Torres 1 0
Гарсия Мануэль 1 0
Guido Mainero 1 0
Franco Quinteros 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1
Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2
Сармиенто
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0
Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 5 4 1 0 6 - 1 13
2. Химнасия Ла-Плата 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Бока Хуниорс 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Атлетико Платенсе 0:0 5 2 3 0 4 - 2 9
5. Ривер Плейт 5 2 2 1 7 - 3 8
6. Уракан 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Банфилд 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 7 - 5 7
9. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Сармиенто 0:0 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Сентраль Кордоба Росарио 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Эстудиантес Ла Плата 5 2 1 2 5 - 6 7
13. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 8 - 11 7
14. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
15. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
16. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 4 - 4 6
17. Расинг Авельянеда 4 2 0 2 5 - 5 6
18. Ланус 5 1 2 2 4 - 5 5
19. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 4 - 5 5
20. Колон 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Тигре 5 1 2 2 7 - 9 5
22. Дефенса и Хустисия 5 0 4 1 4 - 5 4
23. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 3 - 5 4
24. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
25. Росарио Сентраль 5 1 1 3 1 - 5 4
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 5 0 3 2 5 - 8 3
28. Альдосиви 4 0 1 3 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Сармиенто 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Бока Хуниорс 3 2 0 1 8 - 6 6
8. Атлетико Платенсе 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
15. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 1 4
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 1 1 3 - 4 4
19. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
20. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
21. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 5 - 5 3
22. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 0 1 1 - 2 3
23. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
24. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
25. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
27. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Унион Санта-Фе 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
7. Атлетико Платенсе 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
11. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Эстудиантес Ла Плата 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
21. Ланус 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Сармиенто 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
23. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Аргентинос Хуниорс 2 0 0 2 0 - 2 0
25. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
26. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
27. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
28. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Второй тайм
  • 59'
    Алексис Сабелья уходит с поля. Juan Esquivel выходит вместо него
  • 58'
    Игнасио Шор уходит с поля. Висенте Таборда выходит вместо него
  • Желтая карточка
    56'
    Carlos Villalba получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    53'
    Сарате Мауро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    52'
    Гастон Сауро получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Сармиенто
2.35
3.20
3.30
Все Коэффициенты
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