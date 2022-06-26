0:0
Второй тайм: 64'
0'
30' Желтая карточкаJuan Infante
45' Желтая карточкаEmiliano Mendez
52' Желтая карточкаГастон Сауро
53' Желтая карточкаСарате Мауро
56' Желтая карточкаCarlos Villalba
Ход матча
30'
45'
52'
53'
56'
21
Ivan
Gomez
10
Сарате
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сарате МауроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
79 Ayrton Costa
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
-
21 Julian BreaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Сармиенто
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Gomez
|1
|0.2
|Juan Esquivel
|1
|0.2
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.2
|Сарате Мауро
|1 (1)
|0.2
|Nicolas Morgantini
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|1
|0.2
|Javier Fabian Toledo
|1
|0.2
|Лисандро Лопес III
|1
|0.2
|Franco Quinteros
|1
|0.2
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Gomez
|1
|0
|Rodrigo Contreras
|1
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Gaston Suso
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Carlos Villalba
|1
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|3
|0
|Federico Andueza
|1
|1
|Кастро Лукас
|2
|0
|Manuel Guanini
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Julian Brea
|2
|0
|Javier Fabian Toledo
|1
|0
|Jonathan Torres
|1
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
|Franco Quinteros
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1
Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2
Сармиенто
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0
Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|4.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|5.
|Ривер Плейт
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|6.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Сармиенто
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|13.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|14.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|15.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|17.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|18.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|19.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|20.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|21.
|Тигре
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|22.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|23.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|24.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|27.
|Барракас Централь
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|28.
|Альдосиви
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Сармиенто
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|8.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|19.
|Велес Сарсфилд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|20.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|21.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|23.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|24.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|25.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|27.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Унион Санта-Фе
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|7.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|11.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|21.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Сармиенто
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|23.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|25.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|26.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|27.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес