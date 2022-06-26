0:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаJuan Infante
45' Желтая карточкаEmiliano Mendez
52' Желтая карточкаГастон Сауро
53' Желтая карточкаСарате Мауро
56' Желтая карточкаCarlos Villalba
65' Желтая карточкаJuan Pablo Pignani
67' Желтая карточкаFederico Rasmussen
78' Желтая карточкаFranco Quinteros
90'+5
Ход матча
31'
45'
52'
53'
56'
78'
21
Ivan
Gomez
10
Сарате
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сарате МауроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
79 Ayrton Costa
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
-
21 Julian BreaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Сармиенто
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Gomez
|1
|0.2
|Juan Esquivel
|1
|0.2
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.2
|Сарате Мауро
|1 (1)
|0.2
|Nicolas Morgantini
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|1
|0.2
|Javier Fabian Toledo
|1
|0.2
|Лисандро Лопес III
|1
|0.2
|Franco Quinteros
|1
|0.2
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Villalba
|2
|0
|Сарате Мауро
|1
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Rodrigo Contreras
|1
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Gaston Suso
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|3
|0
|Federico Andueza
|1
|1
|Кастро Лукас
|2
|0
|Manuel Guanini
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Franco Quinteros
|2
|0
|Julian Brea
|2
|0
|Гастон Сауро
|1
|0
|Javier Fabian Toledo
|1
|0
|Jonathan Torres
|1
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Federico Rasmussen
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1
Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2
Сармиенто
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0
Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|4.
|Расинг Авельянеда
|2:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|Ривер Плейт
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|7.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|Сармиенто
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|15.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|17.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|18.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|19.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|20.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|21.
|Тигре
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|22.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|23.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|24.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|27.
|Барракас Централь
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|28.
|Альдосиви
|0:2
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|2:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|8.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|19.
|Велес Сарсфилд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|21.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|22.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|23.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|24.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|25.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Альдосиви
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|27.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Унион Санта-Фе
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|5.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|10.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|21.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Сармиенто
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|23.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|24.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|25.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|26.
|Расинг Авельянеда
|2:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|27.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|Альдосиви
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес