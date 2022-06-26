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Аргентина: Лига професьональ

2022
Сан-Лоренсо
1:1
Второй тайм: 79'
Тигре
0'
0:1
24' Гол
Lucas Blondel
39' Желтая карточка
Jeremias James
45' Желтая карточка
Меносси Лукас
45' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
61' Желтая карточка
Кабрера Виктор
1:1
68' Пенальти
Барейро Адам
13
Баталья
Аугусто
6
Federico
Gattoni
35
Gonzalo
Lujan
Melli
24
Jeremias
James
47
Agustin
Giay
27
Jalil
Elias
38
Siro
Rosane
26
Nicolas
Fernandez5
41
Ivan
Leguizamon
21
Malcom
Braida
11
Барейро
Адам
1
Роффо
Мануэль
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
14
Diego
Sosa
10
Меносси
Лукас
42
Фернандес
Игнасио
9
Ijiel
Protti
27
Cristian
Zabala
11
Колидио
Факундо
32
Mateo
Retegui
Сан-Лоренсо
3-4-2-1
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Тигре

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:2
С
1:2
П
4:3
П
1:1
П
0:2
П
2:2
П
0:0
П
0:1
П
1:1
П
1:3
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
2:3
ПА
1:3
ПА
1:2
ПА
0:1
ПАК
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Leguizamon 2 0.4
Барейро Адам 2 (1) 0.4
Jalil Elias 1 0.2
Ортигоса Нестор 1 (1) 0.2
Ezequiel Cerutti 0 0
Nicolas Fernandez5 0 0
Agustin Martegani 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Retegui 3 (1) 0.6
Колидио Факундо 1 0.2
Diego Sosa 1 0.2
Lucas Blondel 1 0.2
Cristian Zabala 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gattoni 3 0
Siro Rosane 0 1
Ezequiel Cerutti 1 0
Jalil Elias 1 0
Барейро Адам 1 0
Malcom Braida 1 0
Gaston Hernandez 1 0
Jeremias James 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 1 1
Lucas Blondel 2 0
Diego Sosa 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Меносси Лукас 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Mateo Retegui 1 0
Nicolas Demartini 1 0
Cristian Zabala 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
20%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
6
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
67%
1
17%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2
Тигре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2
Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 5 4 1 0 6 - 1 13
2. Химнасия Ла-Плата 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Бока Хуниорс 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Ривер Плейт 5 2 2 1 7 - 3 8
5. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Уракан 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Банфилд 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Сан-Лоренсо 1:1 5 1 4 0 7 - 5 7
9. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Сентраль Кордоба Росарио 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Эстудиантес Ла Плата 5 2 1 2 5 - 6 7
12. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 8 - 11 7
13. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
14. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
15. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
16. Расинг Авельянеда 4 2 0 2 5 - 5 6
17. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 4 - 4 6
18. Ланус 5 1 2 2 4 - 5 5
19. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 4 - 5 5
20. Колон 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Тигре 1:1 5 1 2 2 7 - 9 5
22. Дефенса и Хустисия 5 0 4 1 4 - 5 4
23. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 3 - 5 4
24. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
25. Росарио Сентраль 5 1 1 3 1 - 5 4
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 5 0 3 2 5 - 8 3
28. Альдосиви 4 0 1 3 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Бока Хуниорс 3 2 0 1 8 - 6 6
8. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
15. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 1 4
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 1 1 3 - 4 4
19. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
20. Сан-Лоренсо 1:1 3 0 3 0 5 - 5 3
21. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 0 1 1 - 2 3
22. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
23. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
24. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
25. Тигре 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
27. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Унион Санта-Фе 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Сан-Лоренсо 1:1 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Тигре 1:1 3 1 1 1 6 - 7 4
11. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Эстудиантес Ла Плата 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
19. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
21. Ланус 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Аргентинос Хуниорс 2 0 0 2 0 - 2 0
23. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
24. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
26. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
27. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
28. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    52'
    Игнасио Фернандес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Меносси Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Jeremias James получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Lucas Blondel бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Тигре
3.05
4.05
3.00
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