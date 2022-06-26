1:1
Второй тайм: 79'
0'
0:1
24' ГолLucas Blondel
39' Желтая карточкаJeremias James
45' Желтая карточкаМеносси Лукас
45' Желтая карточкаФернандес Игнасио
61' Желтая карточкаКабрера Виктор
1:1
68' ПенальтиБарейро Адам
Ход матча
24'
0:1
39'
45'
61'
68'
1:1
47
Agustin
Giay
27
Jalil
Elias
38
Siro
Rosane
11
Барейро
Адам
14
Diego
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Agustin GiayПолузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
-
38 Siro RosaneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Силва ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
58 Elian Irala
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Diego SosaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
30 Brian Leizza
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Тигре
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
19 матчей
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Leguizamon
|2
|0.4
|Барейро Адам
|2 (1)
|0.4
|Jalil Elias
|1
|0.2
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.2
|Ezequiel Cerutti
|0
|0
|Nicolas Fernandez5
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Retegui
|3 (1)
|0.6
|Колидио Факундо
|1
|0.2
|Diego Sosa
|1
|0.2
|Lucas Blondel
|1
|0.2
|Cristian Zabala
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gattoni
|3
|0
|Siro Rosane
|0
|1
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Jalil Elias
|1
|0
|Барейро Адам
|1
|0
|Malcom Braida
|1
|0
|Gaston Hernandez
|1
|0
|Jeremias James
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Abel Luciatti
|1
|1
|Lucas Blondel
|2
|0
|Diego Sosa
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Меносси Лукас
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Mateo Retegui
|1
|0
|Nicolas Demartini
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
20%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
6
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
67%
1
17%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2
Тигре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2
Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|4.
|Ривер Плейт
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|12.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|13.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|14.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|15.
|Сармиенто
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|16.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|18.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|19.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|20.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|21.
|Тигре
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|22.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|23.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|24.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|27.
|Барракас Централь
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|28.
|Альдосиви
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|8.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|19.
|Велес Сарсфилд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|20.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|22.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|23.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|24.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|25.
|Тигре
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|27.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Унион Санта-Фе
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Тигре
|1:1
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|11.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|21.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|23.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|24.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|25.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|26.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|27.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес