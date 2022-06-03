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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0:1
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
4' Желтая карточка
Haijian Wang
45' Желтая карточка
Dinghao Yan
0:1
55' Пенальти
Чжу Чэньцзе
62' Желтая карточка
Liyn Yang
69' Желтая карточка
Rijin Chen
81' Желтая карточка
У Си
83' Желтая карточка
Zhen Ma
90' Желтая карточка
Afrden Asqer
90' Желтая карточка
Baojie Zhu
90'+7

Ход матча

4'
 
Haijian Wang
37'
 
Jianrong Zhu
Ruofan Liu
45'
Dinghao Yan
 
55'
0:1
Чжу Чэньцзе
62'
Liyn Yang
 
66'
Likai Wan
Wenzhe Zhao
 
67'
 
Baojie Zhu
Цао Юньдин
69'
Rijin Chen
 
73'
Afrden Asqer
Ling Jie
 
81'
 
У Си
83'
 
Zhen Ma
85'
Yaozhang Zeng
Shengxiong Zheng
 
85'
Браунинг Тайас
Rijin Chen
 
90'
 
Shilin Sun
Н'Думбу Александр
90'
 
Lu Zhang I
Denny Wang
90'
Afrden Asqer
 
90'
 
Baojie Zhu

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 5
  • 20 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Shibo
Liu
3
Wenzhe
Zhao
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
38
Rijin
Chen
17
Liyn
Yang
15
Dinghao
Yan
34
Yu
Hou
21
Shengxiong
Zheng
7
Вэй
Ши-Хао
28
Ling
Jie
1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
3
Jinhao
Bi
5
Чжу
Чэньцзе
16
Yunqiu
Li
17
Бассогог
Кристиан
7
Н'Думбу
Александр
12
У
Си
33
Haijian
Wang
36
Ruofan
Liu
28
Цао
Юньдин
Гуанчжоу Эвергранд
4-5-1
Шанхай Шеньхуа
4-4-2

История личных встреч

Гуанчжоу Эвергранд
Шанхай Шеньхуа

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

18 матчей

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:4
С
2:0
С
3:0
С
0:3
С
2:1
С
2:2
С
4:1
С
0:3
С
3:2
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
0:3
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:3
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чжу Чэньцзе 1 (1) 1

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Liyn Yang 1 0
Dinghao Yan 1 0
Afrden Asqer 1 0
Rijin Chen 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Baojie Zhu 1 0
У Си 1 0
Zhen Ma 1 0
Haijian Wang 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0
Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Чжончуан Хэнгтай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1
Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Sichuan Minzu 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Далянь Ифан 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мэйчжоу Хакка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Чанчунь Ятай 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Шэньчжэнь 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ченду Беттер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ухань Цзалл 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Чанчунь Ятай 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Далянь Ифан 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мэйчжоу Хакка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Шанхай Шеньхуа 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ухань Три Таунс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ченду Беттер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ухань Цзалл 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Чжэцзян Профессионал 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Шэньчжэнь 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шаньдун Тайшань 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Далянь Ифан 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мэйчжоу Хакка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Чанчунь Ятай 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ченду Беттер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ухань Цзалл 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Шэньчжэнь 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Хэбей Форчун 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Шанхай Шеньхуа вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Гуанчжоу Эвергранд: 60%, Шанхай Шеньхуа: 40%.
  • 96'
    Afrden Asqer оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Угловой
    96'
    Dinghao Yan из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
  • 96'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    95'
    Жу Баожие грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Желтая карточка
    95'
    Afrden Asqer грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 95'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 94'
    Zhen Ma из команды Шанхай Шеньхуа сделал отличный сейв!
  • 94'
    Должен был быть гол! Afrden Asqer имел отличный шанс, но Zhen Ma не дал голу состоятся!
  • 94'
    Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
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