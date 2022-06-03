Afrden Asqer оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Должен был быть гол! Afrden Asqer имел отличный шанс, но Zhen Ma не дал голу состоятся!

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Afrden Asqer грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Чжу Чэньцзе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...

86' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Тактическая замена. Shengxiong Zheng уходит с поля и его заменяет Yaozhang Zeng

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Судье надоело, что Zhen Ma тянет время и он наказал его горчичником

82' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

82' Shengxiong Zheng из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...

81' У Си получил желтую карточку от судьи

81' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

80' Чжу Чэньцзе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Ох, нехорошо это выглядит. Н'Думбу Александр получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Shengxiong Zheng из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...

78' Матч возобновлен

78' Н'Думбу Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Тактическая замена. Jie Ling уходит с поля и его заменяет Afrden Asqer

72' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Yunqiu Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Rijin Chen получил желтую карточку от судьи

69' Yang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

62' Liyu Yang получил желтую карточку от судьи

61' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Shengxiong Zheng нанес удар, но тот был заблокирован.

56' Команда Шанхай Шеньхуа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

55' 'Г О О О О О Л - Чжу Чэньцзе из команды Шанхай Шеньхуа забивает с пенальти! Он пробил правой. Shibo Liu был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

54' После проверки VAR судья изменил решение - Шанхай Шеньхуа пробьет пенальти!

52' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

51' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Yang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

50' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

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