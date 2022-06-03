Стадион: Dalian Sports Center Stadium
0:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаHaijian Wang
45' Желтая карточкаDinghao Yan
0:1
55' ПенальтиЧжу Чэньцзе
62' Желтая карточкаLiyn Yang
69' Желтая карточкаRijin Chen
81' Желтая карточкаУ Си
83' Желтая карточкаZhen Ma
90' Желтая карточкаAfrden Asqer
90' Желтая карточкаBaojie Zhu
90'+7
Ход матча
4'
45'
55'
0:1
62'
66'
67'
69'
73'
81'
83'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 5
-
20 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
6
Yang
Li3
38
Rijin
Chen
17
Liyn
Yang
15
Dinghao
Yan
34
Yu
Hou
28
Ling
Jie
1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
16
Yunqiu
Li
12
У
Си
33
Haijian
Wang
36
Ruofan
Liu
28
Цао
Юньдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
-
38 Rijin ChenЗащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
-
34 Yu HouПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ling JieНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Shenping Huo
-
31 Shijie Wang
-
36 Minghe Wei
-
23 Jiaheng Li
-
18 Hengbo Fan
-
-
24 Xinjie He
-
13 Likai Wan
-
22 Afrden Asqer
-
-
33 Mingmin Cai
-
Главный тренер: Zhiyu Liu
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
-
18 Denny WangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Yunqiu LiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 У СиПолузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
36 Ruofan LiuНападающий
-
28 Цао ЮньдинНападающий
- Запасные игроки
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
27 Jianrong ZhuПолузащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
21 Baojie ZhuНападающий
-
25 Синьли ПэнНападающий
-
29 Junchen Zhou
-
-
31 Qinghao Xue
-
-
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Гуанчжоу Эвергранд
Шанхай Шеньхуа
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
18 матчей
77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чжу Чэньцзе
|1 (1)
|1
Карточки
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Liyn Yang
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
|Afrden Asqer
|1
|0
|Rijin Chen
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Baojie Zhu
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Zhen Ma
|1
|0
|Haijian Wang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0
Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Чжончуан Хэнгтай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1
Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Sichuan Minzu 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Бэйцзин Гоань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Далянь Ифан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Чанчунь Ятай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Шэньчжэнь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ченду Беттер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ухань Цзалл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Чанчунь Ятай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бэйцзин Гоань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Далянь Ифан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ухань Три Таунс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ченду Беттер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ухань Цзалл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Шэньчжэнь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Шаньдун Тайшань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бэйцзин Гоань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Далянь Ифан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Чанчунь Ятай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ченду Беттер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ухань Цзалл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Шэньчжэнь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0