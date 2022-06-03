Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Удар от ворот произведет [team]

Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Андрияшевич Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Поссиньоло Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Андрияшевич Франко получает желтую карточку за толчок соперника.

40' Bo Zhao взял и забрал мяч на выходе

40' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

39' Bo Zhao взял и забрал мяч на выходе

38' Сон Чжун-Хо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Как он промахнулся? Jin Cheng имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

36' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Штрафной исполнил Чжэн Чжэн , после его удара Bo Zhao сделал классный сейв. Угловой

31' Bin Gu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Ляо Лишэн не смог попасть в створ ударом издали

30' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

29' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

28' Рефери не любит споров - именно за это Ван Да-Лэй сейчас получил желтую

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Ulrich Ewolo из команды Чжэцзян Профессионал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

26' Игрок Матеус из команды Чжэцзян Профессионал неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

26' Ulrich Ewolo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Tianyu Gao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Лён Нок-Хан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Xin Yue совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Игра в одни ворота сейчас. Чжэцзян Профессионал доминирует и владеет мячом

16' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Игра в одни ворота сейчас. Чжэцзян Профессионал доминирует и владеет мячом

10' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Как он промахнулся? Цзинь Цзиндао имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

8' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Ulrich Ewolo имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

5' ШАНС! Ulrich Ewolo вышел один на один с голкипером...

5' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть