Стадион: Wuyuan River Stadium
1:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаXin Yue
28' Желтая карточкаВан Да-Лэй
31' Желтая карточкаBin Gu
41' Желтая карточкаАндрияшевич Франко
47' Желтая карточкаМойсес Лима
1:0
75' ГолЖадсон II
77' Желтая карточкаЧжэн Чжэн
85' Красная карточкаЧжэн Чжэн
88' Желтая карточкаYuanwei Yu
90'+5
Ход матча
23'
28'
31'
46'
47'
75'
1:0
77'
85'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
14
Ван
Да-Лэй
27
Кэ
Ши
28
Сон
Чжун-Хо
39
Long
Song
11
Лю
Ян
10
Мойсес
Лима
33
Bo
Zhao
26
Tianyu
Gao
28
Xin
Yue
10
Matheus
XIII
31
Bin
Gu
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Сон Чжун-ХоПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Long SongПолузащитник
-
11 Лю ЯнНападающий
-
10 Мойсес ЛимаНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
16 Hailong LiЗащитник
-
35 Lin DaiЗащитник
-
13 Chi ZhangЗащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
9 КризанНападающий
-
29 Chen Pu
-
19 Kerui Chen
-
-
20 Hao Fang
-
31 Jianfei Zhao
-
36 Liuyu Duan
-
Главный тренер: Yuanwei Yu
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
26 Tianyu GaoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
10 Matheus XIIIПолузащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
9 Di GaoНападающий
-
30 Мушекви НяшаНападающий
-
12 Jinfeng Lai
-
-
-
-
-
-
19 Yu Dong
-
-
-
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Чжэцзян Профессионал
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жадсон II
|1
|1
|Цзинь Цзиндао
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжэн Чжэн
|1
|1
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Мойсес Лима
|1
|0
|Yuanwei Yu
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрияшевич Франко
|1
|0
|Bin Gu
|1
|0
|Xin Yue
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шаньдун Тайшань - Урава Редс 0:5 Тэгу - Шаньдун Тайшань 4:0 Хоум Юнайтед - Шаньдун Тайшань 3:2 Шаньдун Тайшань - Хоум Юнайтед 0:0
Урава Редс - Шаньдун Тайшань 5:0 Шаньдун Тайшань - Тэгу 0:7 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 2:0 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжончуан Хэнгтай 3:0
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2
Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Нанкин Сити - Чжэцзян Профессионал 1:4 Чжэцзян Профессионал - Сучжоу Донву 3:0 Цзянси Ляньшэн - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ляонин Шэньян Урбань 1:0 Чжэцзян Профессионал - Нанкин Сити 1:0 Сучжоу Донву - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Цзянси Ляньшэн 2:0 Ляонин Шэньян Урбань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 0:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 3:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Чжэцзян Профессионал 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Бэйцзин Гоань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Далянь Ифан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Чанчунь Ятай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Шэньчжэнь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ченду Беттер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ухань Цзалл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Чанчунь Ятай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бэйцзин Гоань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Далянь Ифан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ухань Три Таунс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ченду Беттер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ухань Цзалл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Шэньчжэнь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Шаньдун Тайшань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бэйцзин Гоань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Далянь Ифан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Чанчунь Ятай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ченду Беттер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ухань Цзалл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Шэньчжэнь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0