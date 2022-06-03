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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шаньдун Тайшань
1:0
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
23' Желтая карточка
Xin Yue
28' Желтая карточка
Ван Да-Лэй
31' Желтая карточка
Bin Gu
41' Желтая карточка
Андрияшевич Франко
47' Желтая карточка
Мойсес Лима
1:0
75' Гол
Жадсон II
77' Желтая карточка
Чжэн Чжэн
85' Красная карточка
Чжэн Чжэн
88' Желтая карточка
Yuanwei Yu
90'+5

Ход матча

23'
 
Xin Yue
28'
Ван Да-Лэй
 
31'
 
Bin Gu
41'
 
Андрияшевич Франко
46'
Лю Биньбинь
Long Song
 
47'
Мойсес Лима
 
61'
 
Haoran Zhong
Цзяци Чжан
69'
 
Мушекви Няша
Ulrich Ewolo
69'
 
Junsheng Yao
Jin Cheng
71'
Кризан
Лю Ян
 
75'
Жадсон II
(Цзинь Цзиндао)
1:0
77'
Чжэн Чжэн
 
80'
 
Di Gao
Bin Gu
81'
Hao Fang
Цзинь Цзиндао
 
85'
Чжэн Чжэн
 
88'
Yuanwei Yu
 
90'
Lin Dai
Hao Fang
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

14
Ван
Да-Лэй
4
Жадсон
II
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
6
Tong
Wang1
33
Цзинь
Цзиндао
28
Сон
Чжун-Хо
8
Ляо
Лишэн
39
Long
Song
11
Лю
Ян
10
Мойсес
Лима
33
Bo
Zhao
26
Tianyu
Gao
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
10
Matheus
XIII
31
Bin
Gu
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
7
Ulrich
Ewolo
11
Андрияшевич
Франко
Шаньдун Тайшань
3-5-2
Чжэцзян Профессионал
4-4-2

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Чжэцзян Профессионал

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:0
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жадсон II 1 1
Цзинь Цзиндао 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэн Чжэн 1 1
Ван Да-Лэй 1 0
Мойсес Лима 1 0
Yuanwei Yu 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрияшевич Франко 1 0
Bin Gu 1 0
Xin Yue 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шаньдун Тайшань - Урава Редс 0:5 Тэгу - Шаньдун Тайшань 4:0 Хоум Юнайтед - Шаньдун Тайшань 3:2 Шаньдун Тайшань - Хоум Юнайтед 0:0
Урава Редс - Шаньдун Тайшань 5:0 Шаньдун Тайшань - Тэгу 0:7 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 2:0 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжончуан Хэнгтай 3:0
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2
Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Нанкин Сити - Чжэцзян Профессионал 1:4 Чжэцзян Профессионал - Сучжоу Донву 3:0 Цзянси Ляньшэн - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ляонин Шэньян Урбань 1:0 Чжэцзян Профессионал - Нанкин Сити 1:0 Сучжоу Донву - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Цзянси Ляньшэн 2:0 Ляонин Шэньян Урбань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 0:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 3:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Чжэцзян Профессионал 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Далянь Ифан 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мэйчжоу Хакка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Чанчунь Ятай 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Шэньчжэнь 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ченду Беттер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ухань Цзалл 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Чанчунь Ятай 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Далянь Ифан 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мэйчжоу Хакка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Шанхай Шеньхуа 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ухань Три Таунс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ченду Беттер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ухань Цзалл 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Чжэцзян Профессионал 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Шэньчжэнь 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шаньдун Тайшань 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Далянь Ифан 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мэйчжоу Хакка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Чанчунь Ятай 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ченду Беттер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ухань Цзалл 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Шэньчжэнь 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Хэбей Форчун 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
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