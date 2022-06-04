Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Romulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Первый тайм

49' Команда Шэньчжэнь играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Junchen Gou выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Ган Руи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Wai-Tsun Dai навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

44' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Ким Мин-У пробил со штрафного прямо в стенку

43' Haofeng Xu получил желтую карточку от судьи

42' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

41' Felipe оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Felipe из команды Ченду Беттер Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

41' Матч возобновлен

39' Чжан Янь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Yuanyi Li не смог попасть в створ ударом издали

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Матч возобновится спорным мячом

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' У Гуйчао пробует нанести удар издали, но Лу Чжан держит все под контролем

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Шэньчжэнь будет все-таки засчитан.

31' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Шэньчжэнь будет все-таки засчитан.

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

27' Г О О О О Л - Ачеампонг Франк забивает с левой ноги!

27' Felipe выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Wai-Tsun Dai навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Чжан Лу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Ким Мин-У навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Tao Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Junchen Gou выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Wai-Tsun Dai навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Лин Гао наказан за толчок Tao Liu

14' Tao Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Tao Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Лим Чхэ-Мин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Hetao Hu и попал в перекладину!

6' Чжан Янь взял и забрал мяч на выходе

5' Yuanyi Li не смог попасть в створ ударом издали

3' Junchen Gou выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Wai-Tsun Dai навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Какой промах! Felipe имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Шэньчжэнь начинает с центра поля