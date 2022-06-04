Стадион: Hengbei Football Town Field
1:0
Второй тайм: 56'
Ход матча
27'
1:0
43'
46'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
1
Чжан
Лу
13
Haofeng
Xu
21
Чжипэн
Цзян
28
Yuanyi
Li
14
Yuan
Zhang2
29
Лин
Гао
33
Чжан
Янь
17
Gan
Rui
36
Junchen
Gou
26
Tao
Liu
8
Чоу
Тим
15
У
Гуйчао
2
Hetao
Hu
9
Фелипе
11
Ким
Мин-У
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
-
13 Haofeng XuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
- Полузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Дун ХэнъиВратарь
-
25 Haolun MiЗащитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
- Нападающий
-
19 Yue Xu
-
33 Yuezheng Du
-
-
20 Yue Liu
-
17 Hao Fu
-
23 Xingyu Wu
-
12 Lei Liao
-
Главный тренер: Jang-Soo Lee
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
17 Gan RuiЗащитник
-
36 Junchen GouЗащитник
-
26 Tao LiuЗащитник
- Полузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
2 Hetao HuПолузащитник
-
9 ФелипеНападающий
-
11 Ким Мин-УНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 РомулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Junlin MinПолузащитник
-
23 Weifeng Ran
-
21 Junjie Meng
-
16 Mingtian Hu
-
19 Baixu Xiang
-
13 Jing Hu
-
27 Bin Liu2
-
28 Hanlin Wang
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|1
|1
|Wai-Tsun Dai
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Шэньчжэнь 0:3
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0
Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 2:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Ченду Беттер Сити 0:2 Хэйлунцзян Лава Спринг - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Шэньси Атлетик 3:1 Сычуань Цзюнью - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 5:0 Сучжоу Донву - Ченду Беттер Сити 0:1 Цзыбо Цуцзюй - Ченду Беттер Сити 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Шэньчжэнь
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Бэйцзин Гоань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Далянь Ифан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ченду Беттер Сити
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Шэньчжэнь
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Бэйцзин Гоань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ухань Цзалл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ухань Три Таунс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Далянь Ифан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ченду Беттер Сити
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Чжэцзян Профессионал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мэйчжоу Хакка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Шаньдун Тайшань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Шэньчжэнь
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Бэйцзин Гоань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Далянь Ифан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мэйчжоу Хакка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Хэбей Форчун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ченду Беттер Сити
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0