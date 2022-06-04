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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шэньчжэнь
2:0
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
1:0
27' Гол
Ачеампонг Франк
43' Желтая карточка
Haofeng Xu
2:0
59' Гол
Ачеампонг Франк
90'+4

Ход матча

27'
Ачеампонг Франк
(Wai-Tsun Dai)
1:0
43'
Haofeng Xu
 
46'
 
Jianbin Li
Gan Rui
46'
 
Ромуло
У Гуйчао
59'
Ачеампонг Франк
(Ruifeng Huang)
2:0
74'
 
Junjie Meng
Hetao Hu
75'
Yuezheng Du
Лин Гао
 
75'
Алессандрини Ромен
Wai-Tsun Dai
 
82'
Юнпо Ван
Ачеампонг Франк
 
82'
 
Jing Hu
Jianbin Li
90'
Hao Fu
Yuan Zhang2
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

1
Чжан
Лу
13
Haofeng
Xu
6
Shuai
Pei
5
Лим
Чхэ-Мин
21
Чжипэн
Цзян
30
Ruifeng
Huang
28
Yuanyi
Li
8
Wai-Tsun
Dai
14
Yuan
Zhang2
29
Лин
Гао
7
Ачеампонг
Франк
33
Чжан
Янь
17
Gan
Rui
36
Junchen
Gou
26
Tao
Liu
20
Abduhamit
Abdugheni
8
Чоу
Тим
6
Zhuoyi
Feng
15
У
Гуйчао
2
Hetao
Hu
9
Фелипе
11
Ким
Мин-У
Шэньчжэнь
4-4-2
Ченду Беттер Сити
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 2 2
Wai-Tsun Dai 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Шэньчжэнь 0:3
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0
Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 2:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Ченду Беттер Сити 0:2 Хэйлунцзян Лава Спринг - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Шэньси Атлетик 3:1 Сычуань Цзюнью - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 5:0 Сучжоу Донву - Ченду Беттер Сити 0:1 Цзыбо Цуцзюй - Ченду Беттер Сити 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Чанчунь Ятай 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Мэйчжоу Хакка 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Далянь Ифан 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тянцзинь Тэда 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чанчунь Ятай 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Мэйчжоу Хакка 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ухань Цзалл 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шанхай Шеньхуа 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ухань Три Таунс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тянцзинь Тэда 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Чжэцзян Профессионал 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ченду Беттер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гуанчжоу Фули 1:4 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Далянь Ифан 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шэньчжэнь 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Мэйчжоу Хакка 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Шаньдун Тайшань 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Чанчунь Ятай 4:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Далянь Ифан 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хэбей Форчун 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тянцзинь Тэда 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гуанчжоу Фули 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
  • Второй тайм
  • 94'
    Шэньчжэнь заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Шэньчжэнь: 44%, Ченду Беттер Сити: 56%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Ченду Беттер Сити
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Ким Мин-У нанес удар, но промахнулся очень сильно.
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