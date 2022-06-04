Стадион: Wuyuan River Stadium
0:0
Первый тайм: 19'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
5
Jie
Sun
29
Тан
Лонг
32
Guang
Li
15
Dilemet
Tudi
31
Weihui
Rao
11
Erik
IV
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
10
Tixiang
Li
37
Yongjun
Wen
32
Zhizhao
Chen
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Jie SunЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тан ЛонгПолузащитник
-
32 Guang LiПолузащитник
-
15 Dilemet TudiПолузащитник
-
31 Weihui RaoПолузащитник
-
11 Erik IVНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Yake WuВратарь
-
16 Zhiyun ZhengЗащитник
-
17 Jiakang HuiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Yufeng Zhang
-
39 Kaiyu Mao
-
24 Zhiyu Yan
-
27 Li Zhang II
-
37 Yushen Huang
-
21 Qi Cui
-
25 Huapeng Wang
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Jihong JiangЗащитник
- Защитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Нападающий
-
37 Yongjun WenНападающий
-
32 Zhizhao ChenНападающий
- Запасные игроки
-
15 Peng WangПолузащитник
-
33 Bo JinНападающий
-
9 Hong GuiНападающий
-
22 Jiaqi Han
-
26 Wenhao Long
-
28 Chengru Wu
-
17 Yuncheng Fu
-
27 Zhuoxuan Li
-
35 Jiajun Liao
-
38 Yongjia Li
-
34 Feng Wei
-
30 Yajun Chen
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Гуанчжоу Фули
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
16 матчей
37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:0
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Шэньчжэнь
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Бэйцзин Гоань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Далянь Ифан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ченду Беттер Сити
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Шэньчжэнь
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Бэйцзин Гоань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ухань Цзалл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ухань Три Таунс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Далянь Ифан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ченду Беттер Сити
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Чжэцзян Профессионал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мэйчжоу Хакка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Шаньдун Тайшань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Шэньчжэнь
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Бэйцзин Гоань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Далянь Ифан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мэйчжоу Хакка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Хэбей Форчун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ченду Беттер Сити
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0