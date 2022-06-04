  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Чанчунь Ятай
0:0
Первый тайм: 19'
Гуанчжоу Фули
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Чанчунь Ятай
Ничья
Гуанчжоу Фули
4.90
9.60
9.90
Все Коэффициенты
1
Weiguo
Liu
5
Jie
Sun
4
Окоре
Жорес
3
Pengfei
Han
19
Chengjian
Liao
29
Тан
Лонг
32
Guang
Li
15
Dilemet
Tudi
31
Weihui
Rao
11
Erik
IV
9
Неграо
Жуниор
1
Yuelei
Cheng
19
Jihong
Jiang
36
Zhengyu
Huang
18
Йи
Тенг
31
Jinliang
Zhang
4
Gong
Zhang
6
Yunlong
Fan
10
Tixiang
Li
16
Chun
Lok
Than
37
Yongjun
Wen
32
Zhizhao
Chen
Чанчунь Ятай
3-5-2
Гуанчжоу Фули
3-4-3

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Гуанчжоу Фули

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

16 матчей

37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 побед

История матчей

С
2:1
С
0:2
С
5:2
С
1:2
С
3:2
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
2:2
С
1:2
С
3:1
С
2:3
С
1:0
С
2:2
С
2:1
С
5:1

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:0
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Шэньчжэнь 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Чанчунь Ятай 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Гуанчжоу Фули 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мэйчжоу Хакка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Далянь Ифан 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ченду Беттер Сити 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Шэньчжэнь 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Чанчунь Ятай 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Шанхай Шеньхуа 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Гуанчжоу Фули 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ухань Цзалл 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ухань Три Таунс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Далянь Ифан 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ченду Беттер Сити 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Чжэцзян Профессионал 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Мэйчжоу Хакка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Гуанчжоу Фули 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Шаньдун Тайшань 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Шэньчжэнь 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Чанчунь Ятай 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Далянь Ифан 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Мэйчжоу Хакка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Хэбей Форчун 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ченду Беттер Сити 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuyuan River Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Чанчунь Ятай
    Ничья
    Гуанчжоу Фули
    4.90
    9.60
    9.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Чанчунь Ятай 0:0 Гуанчжоу Фули онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Чанчунь Ятай
    Гуанчжоу Фули
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     