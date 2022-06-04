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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Чанчунь Ятай
4:1
Конец матча
Гуанчжоу Фули
0'
1:0
22' Гол
Тан Лонг
2:0
34' Гол
Тан Лонг
3:0
52' Гол
Неграо Жуниор
60' Желтая карточка
Dilemet Tudi
4:0
66' Гол
Тан Лонг
76' Желтая карточка
Peng Wang
4:1
90' Гол
Chengru Wu
90'+4

Ход матча

22'
Тан Лонг
(Erik IV)
1:0
34'
Тан Лонг
(Chengjian Liao)
2:0
46'
Jinxian Wang
Guang Li
 
46'
 
Peng Wang
Zhengyu Huang
52'
Неграо Жуниор
(Тан Лонг)
3:0
60'
Dilemet Tudi
 
60'
 
Bo Jin
Zhizhao Chen
61'
 
Hong Gui
Yunlong Fan
61'
Н'Длову Дино
Неграо Жуниор
 
61'
Qi Cui
Pengfei Han
 
61'
Yufeng Zhang
Chengjian Liao
 
66'
Тан Лонг
(Н'Длову Дино)
4:0
70'
 
Chengru Wu
Yongjun Wen
73'
Yushen Huang
Dilemet Tudi
 
76'
 
Peng Wang
81'
 
Feng Wei
Chun Lok Than
90'
4:1
Chengru Wu
(Hong Gui)

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

1
Weiguo
Liu
5
Jie
Sun
4
Окоре
Жорес
3
Pengfei
Han
19
Chengjian
Liao
29
Тан
Лонг
32
Guang
Li
15
Dilemet
Tudi
31
Weihui
Rao
9
Неграо
Жуниор
11
Erik
IV
1
Yuelei
Cheng
19
Jihong
Jiang
36
Zhengyu
Huang
18
Йи
Тенг
31
Jinliang
Zhang
4
Gong
Zhang
6
Yunlong
Fan
10
Tixiang
Li
16
Chun
Lok
Than
37
Yongjun
Wen
32
Zhizhao
Chen
Чанчунь Ятай
3-5-2
Гуанчжоу Фули
3-4-3

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Гуанчжоу Фули

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

16 матчей

37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 побед

История матчей

С
2:1
С
0:2
С
5:2
С
1:2
С
3:2
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
2:2
С
1:2
С
3:1
С
2:3
С
1:0
С
2:2
С
2:1
С
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тан Лонг 3 3
Неграо Жуниор 1 1
Н'Длову Дино 0 0
Chengjian Liao 0 0
Erik IV 0 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chengru Wu 1 1
Hong Gui 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dilemet Tudi 1 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:0
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Далянь Ифан 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Хэнань Цзянье 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Хэнань Цзянье 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ухань Цзалл 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шанхай Шеньхуа 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Далянь Ифан 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ухань Три Таунс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Чжэцзян Профессионал 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ченду Беттер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Далянь Ифан 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Шэньчжэнь 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шаньдун Тайшань 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хэнань Цзянье 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Чанчунь Ятай 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мэйчжоу Хакка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хэбей Форчун 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 1 - 4 0
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