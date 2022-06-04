Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Peng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Матч возобновлен

89' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

89' Йи Тенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Отличные скиллы показывает Тан Лонг , обводя своих соперников

88' Weiguo Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

85' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Hong Gui пробует нанести удар издали, но Weiguo Liu держит все под контролем

84' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

81' Weiguo Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Peng Wang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Tixiang Li получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Tixiang Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

72' Dilemet Tudi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Hong Gui наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

71' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Yongjun Wen получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Yongjun Wen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Опасность! Erik из команды Чанчунь Ятай отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

67' Третий свой гол забил Тан Лонг . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

66' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' ШАНС! Тан Лонг вышел один на один с голкипером...

65' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...

65' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Peng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Н'Длову Дино имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

64' Отличные скиллы показывает Erik , обводя своих соперников

62' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Yunlong Fan получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Yunlong Fan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Peng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Отличные скиллы показывает Тан Лонг , обводя своих соперников

55' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Отличный командный гол!

52' Г О О О О Л - Неграо Жуниор забивает с правой ноги!

52' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Chengjian Liao разрезает оборону соперника отличным пасом

49' Weiguo Liu взял и забрал мяч на выходе

47' Peng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Chengjian Liao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.