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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Мэйчжоу Хакка
1:1
Конец матча
Тянцзинь Тэда
0'
1:0
13' Гол
Rodrigo Henrique
17' Желтая карточка
Liang Shi
1:1
24' Гол
Радонич Деян
57' Желтая карточка
Zhechao Chen
72' Желтая карточка
Junjian Liao
90'+5

Ход матча

13'
Rodrigo Henrique
(Yihu Yang)
1:0
17'
Liang Shi
 
24'
1:1
Радонич Деян
46'
 
Yuefeng Bai
Tong Zhou
46'
 
Yan Shi
Zihao Yang
46'
Yilin Yang
Guokang Chen
 
57'
Zhechao Chen
 
63'
Вуканович Алекса
Эгбучунам Чисом
 
63'
Shuai Li II
Yihu Yang
 
66'
 
Берич Роберт
Ба Дунь
72'
Junjian Liao
 
80'
Инь Цуняо
Rodrigo Henrique
 
80'
Чао-Шэн Ян
Wei Wang
 
82'
 
Eder Luis Lima De Sousa
Радонич Деян
90'
 
Yingjie Zhao
Qiuming Wang

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

22
Yu
Hou
21
Wei
Wang
20
Дугалич
Раде
6
Junjian
Liao
15
Zhechao
Chen
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
37
Guokang
Chen
25
Rodrigo
Henrique
17
Yihu
Yang
11
Эгбучунам
Чисом
22
Jingqi
Fang
32
Yuanjie
Su
2
Давид
Андухар
4
Fan
Yang1
16
Zihao
Yang
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
7
Tong
Zhou
18
Фарлей
Роса
29
Ба
Дунь
15
Радонич
Деян
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Тянцзинь Тэда
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Henrique 1 1
Yihu Yang 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радонич Деян 1 1

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Liang Shi 1 0
Junjian Liao 1 0
Zhechao Chen 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5
Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Цзянси Ляньшэн 4:1 Ляонин Шэньян Урбань - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Нанкин Сити 4:2 Мэйчжоу Хакка - Сучжоу Донву 3:1 Цзянси Ляньшэн - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Нанкин Сити - Мэйчжоу Хакка 1:2 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Спорт Юниверсити 0:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Спорт Юниверсити 2:1 Мэйчжоу Хакка - Хэйлунцзян Лава Спринг 2:3
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Хэнань Цзянье 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Хэнань Цзянье 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ухань Цзалл 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шанхай Шеньхуа 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Далянь Ифан 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ухань Три Таунс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Чжэцзян Профессионал 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ченду Беттер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Шэньчжэнь 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шаньдун Тайшань 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Чанчунь Ятай 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мэйчжоу Хакка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хэбей Форчун 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 1 - 4 0
  • 91'
    Yilin Yang имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 91'
    Shuai Li из команды Мэйчжоу Хакка делает пас партнеру.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Мэйчжоу Хакка: 45%, Тянцзинь Тэда: 55%.
  • 90'
    Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 89'
    Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Близко! Shuai Li нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
  • 88'
    Давид Андухар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
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