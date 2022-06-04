Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre
1:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолRodrigo Henrique
17' Желтая карточкаLiang Shi
1:1
24' ГолРадонич Деян
57' Желтая карточкаZhechao Chen
72' Желтая карточкаJunjian Liao
90'+5
Ход матча
13'
1:0
17'
24'
1:1
46'
46'
57'
63'
66'
72'
80'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
22
Yu
Hou
21
Wei
Wang
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
13
Liang
Shi
37
Guokang
Chen
17
Yihu
Yang
22
Jingqi
Fang
32
Yuanjie
Su
16
Zihao
Yang
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
18
Фарлей
Роса
29
Ба
Дунь
15
Радонич
Деян
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
21 Wei WangЗащитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
- Защитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
37 Guokang ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
-
-
34 Zhilue Tao
-
-
7 Yi Guo
-
33 Sheng Liu
-
30 Shuai Li II
-
19 Yilin Yang
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
-
32 Yuanjie SuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Zihao YangЗащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
-
29 Ба ДуньНападающий
-
15 Радонич ДеянНападающий
- Запасные игроки
-
26 Jiamin XuВратарь
-
20 Jianan WangЗащитник
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Weijun Xie
-
-
40 Yan Shi
-
-
-
33 Yue Song
-
17 Zheng Zhou
-
Главный тренер: Genwei Yu
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Henrique
|1
|1
|Yihu Yang
|0
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радонич Деян
|1
|1
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Liang Shi
|1
|0
|Junjian Liao
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5
Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Цзянси Ляньшэн 4:1 Ляонин Шэньян Урбань - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Нанкин Сити 4:2 Мэйчжоу Хакка - Сучжоу Донву 3:1 Цзянси Ляньшэн - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Нанкин Сити - Мэйчжоу Хакка 1:2 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Спорт Юниверсити 0:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Спорт Юниверсити 2:1 Мэйчжоу Хакка - Хэйлунцзян Лава Спринг 2:3
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Чанчунь Ятай
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Далянь Ифан
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Хэнань Цзянье
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бэйцзин Гоань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чанчунь Ятай
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Хэнань Цзянье
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Ухань Цзалл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Далянь Ифан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ухань Три Таунс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бэйцзин Гоань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ченду Беттер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Далянь Ифан
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Шэньчжэнь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Шаньдун Тайшань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Чанчунь Ятай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бэйцзин Гоань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хэбей Форчун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0