Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Yu Hou выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Guokang Chen из команды Мэйчжоу Хакка делает навес прямо в штрафную.

44' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Yu Hou выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Фарлей Роса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' So close! Удар головой нанес Ба Дунь но мяч выбили с ленточки!

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Guokang Chen нанес удар головой, но Jingqi Fang спокойно отбил мяч.

37' Давид Андухар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Игрок из команды Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Guokang Chen из команды Мэйчжоу Хакка делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

35' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

32' Давид Андухар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Отличные скиллы показывает Tong Zhou , обводя своих соперников

30' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Давид Андухар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Г О О О О Л - Радонич Деян забивает ударом с правой ноги!

23' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Фарлей Роса решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

17' Liang Shi получил желтую карточку от судьи

16' Fan Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Г О О О О Л - Rodrigo Henrique забивает с правой ноги!

12' Guokang Chen из команды Мэйчжоу Хакка отправил кросс в штрафную...

12' Guokang Chen нанес удар, но тот был заблокирован.

10' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Игрок Guokang Chen из команды Мэйчжоу Хакка неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

7' Давид Андухар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Давид Андухар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Guokang Chen из команды Мэйчжоу Хакка делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

3' Jingqi Fang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Матч возобновлен

3' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Yihu Yang нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

1' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля