Стадион: Meixian Tsang Hin-chi Stadium
0:0
Первый тайм: 20'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
1
Сень
Хоу
28
Чендун
Чжан
22
Дабао
Юй
27
Gang
Wang
10
Чжанг
Сичже
15
Tianyi
Gao
17
Кан
Сан-У
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
17
Shihao
Piao
22
Hao
Guo
20
Xinyu
Liu1
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
- Защитник
-
27 Gang WangПолузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
-
17 Кан Сан-УПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
37 Yongjing CaoНападающий
-
33 Kunyue Ma
-
35 Yanpu Chen
-
32 Guobo Liu
-
20 Ziming Wang
-
38 Qilong Ruan
-
30 Marko Dabro
-
-
Главный тренер: Feng Xie
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Shihao PiaoПолузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Xinyu Liu1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
21 Zhe JiangЗащитник
- Полузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Jing LuoПолузащитник
-
-
23 Yiming Yang
-
27 Fuyu Ma
-
30 Yang Liu II
-
-
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Шицзячжуан
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Кавасаки Фронтале - Бэйцзин Гоань 4:0
Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Чанчунь Ятай
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Шицзячжуан
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Далянь Ифан
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Хэнань Цзянье
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чанчунь Ятай
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Хэнань Цзянье
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ухань Цзалл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Шицзячжуан
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Далянь Ифан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ухань Три Таунс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ченду Беттер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Шицзячжуан
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Далянь Ифан
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Шэньчжэнь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Шаньдун Тайшань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Чанчунь Ятай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хэбей Форчун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0