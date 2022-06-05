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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Бэйцзин Гоань
0:0
Первый тайм: 20'
Шицзячжуан
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Бэйцзин Гоань
Ничья
Шицзячжуан
1.57
4.28
7.00
Все Коэффициенты
1
Сень
Хоу
28
Чендун
Чжан
22
Дабао
Юй
36
Shaowen
Liang
27
Gang
Wang
10
Чжанг
Сичже
5
Мемишевич
Самир
15
Tianyi
Gao
17
Кан
Сан-У
11
Адегбенро
Самуэль
9
Жанг
Юнинг
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
13
Сунзу
Стоппила
31
Zhongliu
Chen
17
Shihao
Piao
22
Hao
Guo
8
Chuangyi
Lin
28
Xiaotian
Yang
11
Bughrahan
Iskandar
20
Xinyu
Liu1
10
Oscar
Taty
Maritu
Бэйцзин Гоань
3-5-2
Шицзячжуан
3-4-3

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Шицзячжуан

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
4:0
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
3:1

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Кавасаки Фронтале - Бэйцзин Гоань 4:0
Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Бэйцзин Гоань 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Шицзячжуан 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Хэнань Цзянье 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Хэнань Цзянье 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Бэйцзин Гоань 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ухань Цзалл 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шанхай Шеньхуа 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Шицзячжуан 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Далянь Ифан 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ухань Три Таунс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Чжэцзян Профессионал 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ченду Беттер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шицзячжуан 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Шэньчжэнь 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шаньдун Тайшань 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бэйцзин Гоань 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мэйчжоу Хакка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Чанчунь Ятай 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хэбей Форчун 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 1 - 4 0
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    Лучшие коэффициенты
    Бэйцзин Гоань
    Ничья
    Шицзячжуан
    1.57
    4.28
    7.00
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