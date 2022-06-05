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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Бэйцзин Гоань
1:2
Конец матча
Шицзячжуан
0'
34' Желтая карточка
Shihao Piao
41' Желтая карточка
Hao Guo
0:1
43' Гол
Bughrahan Iskandar
51' Красная карточка
Чендун Чжан
66' Желтая карточка
Мемишевич Самир
0:2
79' Пенальти
Oscar Taty Maritu
87' Вторая желтая карточка
Hao Guo
90' Желтая карточка
Shaowen Liang
1:2
90' Гол
Дабао Юй
90' Желтая карточка
Puliang Shao
90'+7

Ход матча

34'
 
Shihao Piao
41'
 
Hao Guo
43'
0:1
Bughrahan Iskandar
(Oscar Taty Maritu)
51'
Чендун Чжан
 
65'
Ziming Wang
Tianyi Gao
 
66'
Мемишевич Самир
 
68'
 
Fuyu Ma
Bughrahan Iskandar
79'
0:2
Oscar Taty Maritu
81'
Jin Taiyan
Gang Wang
 
82'
Пяо Чэн
Чжанг Сичже
 
83'
 
Sabit Abdusalam
Chuangyi Lin
83'
 
Yang Liu II
Zhongliu Chen
87'
 
Hao Guo
90'
Shaowen Liang
 
90'
 
Kaimu Zheng
Xinyu Liu1
90'
 
Михайлович Стефан
Oscar Taty Maritu
90'
Дабао Юй
1:2
90'
 
Puliang Shao

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

1
Сень
Хоу
28
Чендун
Чжан
22
Дабао
Юй
36
Shaowen
Liang
27
Gang
Wang
10
Чжанг
Сичже
5
Мемишевич
Самир
15
Tianyi
Gao
17
Кан
Сан-У
11
Адегбенро
Самуэль
9
Жанг
Юнинг
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
13
Сунзу
Стоппила
31
Zhongliu
Chen
17
Shihao
Piao
22
Hao
Guo
8
Chuangyi
Lin
28
Xiaotian
Yang
20
Xinyu
Liu1
10
Oscar
Taty
Maritu
11
Bughrahan
Iskandar
Бэйцзин Гоань
3-5-2
Шицзячжуан
3-4-3

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Шицзячжуан

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
4:0
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дабао Юй 1 1
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 1 (1) 1
Bughrahan Iskandar 1 1

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чендун Чжан 0 1
Мемишевич Самир 1 0
Shaowen Liang 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hao Guo 1 1
Puliang Shao 1 0
Shihao Piao 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Кавасаки Фронтале - Бэйцзин Гоань 4:0
Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Хэнань Цзянье 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Хэнань Цзянье 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Далянь Ифан 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ухань Цзалл 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Шанхай Шеньхуа 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ухань Три Таунс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Чжэцзян Профессионал 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ченду Беттер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мэйчжоу Хакка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Чанчунь Ятай 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шаньдун Тайшань 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Шэньчжэнь 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хэбей Форчун 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 1 - 4 0
  • Второй тайм
  • 97'
    Oscar Taty Maritu из команды Шицзячжуан сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 97'
    Шицзячжуан заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Бэйцзин Гоань: 61%, Шицзячжуан: 39%.
  • 97'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 97'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    96'
    Ох, нехорошо это выглядит. Михайлович Стефан получил травму и медбригада забирает его с поля.
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