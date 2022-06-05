Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

90' Shaowen Liang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

90' Безумный фол. Shaowen Liang грубо играет против соперника. Пострадал Fuyu Ma

89' Yang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

85' Пяо Чэн решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

82' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

81' Zhongliu Chen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Команда Шицзячжуан забила решающий гол в последние минуты игры!

79' Г О О О О О Л - Oscar Taty Maritu из команды Шицзячжуан забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Хоу Сен прыгнул не в ту сторону.

78' После проверки VAR судья не изменил решения - Шицзячжуан пробьет пенальти!

75' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

74' Shihao Piao из команды Шицзячжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

73' Yun Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

70' Ван Ган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Матч возобновится спорным мячом

67' Bughrahan Iskandar на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

65' Дабао Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Chuangyi Lin получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Chuangyi Lin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Chuangyi Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Xiaotian Yang решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

51' УДАЛЕНИЕ! - Чендун Чжан тянет соперника за майку и получает красную карточку

51' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Tianyi Gao имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!