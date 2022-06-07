Стадион: Dalian Sports Center Stadium
6:0
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаYu Hou
1:0
11' ГолСтанчу Николае
2:0
29' ГолДавидсон
37' Желтая карточкаShaocong Wu
40' Желтая карточкаHengbo Fan
3:0
58' ГолСе Пэнфэй
4:0
65' ГолXiaobin Zhang II
74' Вторая желтая карточкаShaocong Wu
5:0
76' ГолСтанчу Николае
6:0
84' ГолMarcao V
90' Желтая карточкаAfrden Asqer
90'+3
Ход матча
10'
11'
1:0
29'
2:0
37'
40'
46'
58'
3:0
65'
4:0
68'
71'
71'
74'
76'
5:0
77'
84'
6:0
90'
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 20
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
37
Haoyang
Xu
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
6
Yang
Li3
17
Liyn
Yang
15
Dinghao
Yan
34
Yu
Hou
18
Hengbo
Fan
22
Afrden
Asqer
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
- Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
37 Haoyang XuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
-
11 ДавидсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
4 Yan YakiЗащитник
-
16 Kuo YangЗащитник
- Полузащитник
-
10 Yifei SangПолузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
1 Fei Wu
-
31 Луо Сенвен
-
40 Zhang Hui
-
-
13 Marcao V
-
-
-
Главный тренер: Pedro Morilla
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
-
34 Yu HouПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Hengbo FanПолузащитник
- Нападающий
-
22 Afrden AsqerНападающий
- Запасные игроки
-
32 Shenping Huo
-
23 Jiaheng Li
-
38 Rijin Chen
-
24 Xinjie He
-
36 Minghe Wei
-
33 Mingmin Cai
-
30 Dejiang Yang
-
13 Likai Wan
-
-
-
28 Ling Jie
-
-
Главный тренер: Zhiyu Liu
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давидсон
|2
|1
|Станчу Николае
|2
|1
|Се Пэнфэй
|1
|0.5
|Marcao V
|1
|0.5
|Сантос Уоллес
|1
|0.5
|Xiaobin Zhang II
|1
|0.5
|Haoyang Xu
|1
|0.5
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.5
|Ханьвэнь Дэн
|0
|0
|Ademilson
|0
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|1
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shaocong Wu
|1
|1
|Afrden Asqer
|2
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
|Rijin Chen
|1
|0
|Hengbo Fan
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0
Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Куньшань - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Чуньцинь Лифан - Ухань Три Таунс 2:0 Цзыбо Цуцзюй - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 2:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Синцзянь Тяншань 3:0 Ухань Три Таунс - Цзыбо Цуцзюй 3:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Спорт Юниверсити 4:0 Синцзянь Тяншань - Ухань Три Таунс 0:1 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 0:2 Сычуань Цзюнью - Ухань Три Таунс 0:1
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5
Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Чжончуан Хэнгтай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Чанчунь Ятай
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Хэнань Цзянье
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Далянь Ифан
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Бэйцзин Гоань
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|Чанчунь Ятай
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Хэнань Цзянье
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ухань Цзалл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Далянь Ифан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ченду Беттер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Бэйцзин Гоань
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Далянь Ифан
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Чанчунь Ятай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бэйцзин Гоань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шаньдун Тайшань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хэбей Форчун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Шэньчжэнь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0