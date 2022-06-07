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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Ухань Три Таунс
6:0
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
10' Желтая карточка
Yu Hou
1:0
11' Гол
Станчу Николае
2:0
29' Гол
Давидсон
37' Желтая карточка
Shaocong Wu
40' Желтая карточка
Hengbo Fan
3:0
58' Гол
Се Пэнфэй
4:0
65' Гол
Xiaobin Zhang II
74' Вторая желтая карточка
Shaocong Wu
5:0
76' Гол
Станчу Николае
6:0
84' Гол
Marcao V
90' Желтая карточка
Afrden Asqer
90'+3

Ход матча

10'
 
Yu Hou
11'
Станчу Николае
1:0
29'
Давидсон
2:0
37'
 
Shaocong Wu
40'
 
Hengbo Fan
46'
 
Ling Jie
Liyn Yang
46'
 
Rijin Chen
Yang Li3
51'
Yan Yaki
Сантос Уоллес
 
58'
Се Пэнфэй
(Ханьвэнь Дэн)
3:0
64'
 
Mingmin Cai
Shengxiong Zheng
65'
Xiaobin Zhang II
(Давидсон)
4:0
68'
 
Yaozhang Zeng
Yu Hou
71'
Yifei Sang
Се Пэнфэй
 
71'
Marcao V
Ademilson
 
71'
Чао Хэ
Давидсон
 
71'
Луо Сенвен
Имин Лю
 
74'
 
Shaocong Wu
76'
Станчу Николае
5:0
77'
 
Minghe Wei
Вэй Ши-Хао
84'
Marcao V
(Ханьвэнь Дэн)
6:0
90'
 
Afrden Asqer

Статистика матча

  • 6 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 20
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
3
Сантос
Уоллес
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
37
Haoyang
Xu
12
Xiaobin
Zhang
II
43
Станчу
Николае
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
7
Ademilson
1
Shibo
Liu
6
Yang
Li3
2
Браунинг
Тайас
5
Shaocong
Wu
17
Liyn
Yang
15
Dinghao
Yan
34
Yu
Hou
21
Shengxiong
Zheng
18
Hengbo
Fan
7
Вэй
Ши-Хао
22
Afrden
Asqer
Ухань Три Таунс
4-4-2
Гуанчжоу Эвергранд
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давидсон 2 1
Станчу Николае 2 1
Се Пэнфэй 1 0.5
Marcao V 1 0.5
Сантос Уоллес 1 0.5
Xiaobin Zhang II 1 0.5
Haoyang Xu 1 0.5
Yifei Sang 1 (1) 0.5
Ханьвэнь Дэн 0 0
Ademilson 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shaocong Wu 1 1
Afrden Asqer 2 0
Liyn Yang 1 0
Dinghao Yan 1 0
Rijin Chen 1 0
Hengbo Fan 1 0
Yu Hou 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0
Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Куньшань - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Чуньцинь Лифан - Ухань Три Таунс 2:0 Цзыбо Цуцзюй - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 2:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Синцзянь Тяншань 3:0 Ухань Три Таунс - Цзыбо Цуцзюй 3:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Спорт Юниверсити 4:0 Синцзянь Тяншань - Ухань Три Таунс 0:1 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 0:2 Сычуань Цзюнью - Ухань Три Таунс 0:1
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5
Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Чжончуан Хэнгтай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Хэнань Цзянье 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
2. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Хэнань Цзянье 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ухань Цзалл 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Шанхай Шеньхуа 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Далянь Ифан 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Чжэцзян Профессионал 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ченду Беттер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мэйчжоу Хакка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Чанчунь Ятай 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шаньдун Тайшань 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хэбей Форчун 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Шэньчжэнь 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 6 0
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