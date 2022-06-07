Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Глупую желтую получил Afrden Asqer за то, что отбил ногой мяч после свистка

87' Должен был быть гол! Haoyang Xu имел отличный шанс, но Shibo Liu не дал голу состоятся!

84' Г О О О О Л - Marcao забивает с правой ноги!

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Haoyang Xu получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Луо Сенвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Yaki Yen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Marcao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Xiaobin Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

78' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...

77' Afrden Asqer не смог попасть в створ ударом издали

77' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Г О О О О Л - Станчу Николае правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

75' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

74' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Shaocong Wu получает вторую желтую карточку

72' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Тактическая замена. Ademilson уходит с поля и его заменяет Marcao

71' Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Dinghao Yan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Г О О О О Л - Xiaobin Zhang забивает с правой ноги!

65' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Тактическая замена. Shengxiong Zheng уходит с поля и его заменяет Mingmin Cai

63' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Давидсон не смог попасть в створ ударом издали

58' Г О О О О Л - Се Пэнфэй забивает с правой ноги!

57' Станчу Николае навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновлен

54' Hengbo Fan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Shaocong Wu нанес удар головой, но Dianzuo Liu спокойно отбил мяч.

53' Dinghao Yan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Ademilson нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Вэй Ши-Хао выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Се Пэнфэй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Сантос Уоллес получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Сантос Уоллес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

46' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля