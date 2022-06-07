Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Huaze Gao решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

46' Виана Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Tianyuan Xu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Peng Li получил желтую карточку от судьи

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Jiali Hu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Tianyuan Xu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Zhifeng Wang взял и забрал мяч на выходе

41' Huaze Gao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' [player1] наказан за толчок [player2]

38' 'Г О О О О О Л - Форбс Браун из команды Ухань Цзалл забивает с пенальти! Он пробил правой. Yaxiong Bao был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

38' После проверки VAR судья изменил решение - Ухань Цзалл пробьет пенальти!

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

36' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Jinghang Hu нанес удар головой, но Yaxiong Bao спокойно отбил мяч.

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Wei Zhang получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Wei Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Zhifeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Tianyuan Xu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

26' Tianyuan Xu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Виана Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Huaze Gao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Tianyuan Xu получил желтую карточку от судьи

13' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Jinghang Hu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Yun Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.