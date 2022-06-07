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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Ухань Цзалл
2:1
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
17' Желтая карточка
Tianyuan Xu
1:0
38' Пенальти
Форбс Браун
45' Желтая карточка
Peng Li
1:1
56' Гол
Wei Zhang2
80' Желтая карточка
Мин Тянь
2:1
90' Гол
Форбс Браун
90'+4

Ход матча

17'
 
Tianyuan Xu
38'
Форбс Браун
1:0
45'
Peng Li
 
50'
Каевич Асмир
Yun Liu
 
56'
1:1
Wei Zhang2
(Lin Cui)
68'
Huajun Zhang
Jinghang Hu
 
76'
 
Wei Liao
Tianyuan Xu
80'
Мин Тянь
 
83'
Jingbin Wang
Aoshuang Nie
 
90'
Форбс Браун
(Каевич Асмир)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

1
Zhifeng
Wang
15
Мин
Тянь
2
Peng
Li
5
Виана
Бруно
28
Dong
Xu
24
Jiali
Hu
18
Aoshuang
Nie
26
Yun
Liu
11
Rentian
Hu
10
Форбс
Браун
19
Jinghang
Hu
30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
6
Junzhe
Zhang
4
Ximing
Pan
21
Lin
Cui
11
Xuchen
Yao
42
Yunan
Gao
8
Daogang
Yao
20
Huaze
Gao
7
Tianyuan
Xu
38
Wei
Zhang2
Ухань Цзалл
4-3-3
Хэбей Форчун
4-5-1

История личных встреч

Ухань Цзалл
Хэбей Форчун

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
0:2
К
1:1
С
3:1
С
1:2
С
0:2
ПЛК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 2 (1) 1
Виана Бруно 1 0.5
Каевич Асмир 0 0
Rentian Hu 0 0
Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 1 0.5
Lin Cui 0 0

Карточки

Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Li 1 0
Виана Бруно 1 0
Aoshuang Nie 1 0
Мин Тянь 1 0
Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ximing Pan 1 0
Tianyuan Xu 1 0
Lin Cui 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Цзалл
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1
Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 4:0 Ухань Цзалл - Дандонг Тэнгюэ 7:0 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 0:0
Хэбей Форчун
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2
Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Ухань Цзалл 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Чанчунь Ятай 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Хэнань Цзянье 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Чжэцзян Профессионал 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
2. Чанчунь Ятай 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ухань Цзалл 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Чжэцзян Профессионал 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Хэнань Цзянье 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Шанхай Шеньхуа 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Далянь Ифан 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ченду Беттер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Чанчунь Ятай 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Мэйчжоу Хакка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шаньдун Тайшань 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Шэньчжэнь 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Чжэцзян Профессионал 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 6 0
  • Второй тайм
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Jingbin Wang. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Опасность! Форбс Браун из команды Ухань Цзалл отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 94'
    Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ухань Цзалл вырывает победу
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Ухань Цзалл: 54%, Хэбей Форчун: 46%.
  • 93'
    Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
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