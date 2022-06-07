Стадион: Джинжоу
2:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаTianyuan Xu
1:0
38' ПенальтиФорбс Браун
45' Желтая карточкаPeng Li
1:1
56' ГолWei Zhang2
80' Желтая карточкаМин Тянь
2:1
90' ГолФорбс Браун
90'+4
Ход матча
17'
38'
1:0
45'
50'
56'
1:1
76'
80'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
15
Мин
Тянь
2
Peng
Li
28
Dong
Xu
24
Jiali
Hu
18
Aoshuang
Nie
26
Yun
Liu
11
Rentian
Hu
10
Форбс
Браун
19
Jinghang
Hu
30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
21
Lin
Cui
11
Xuchen
Yao
42
Yunan
Gao
20
Huaze
Gao
38
Wei
Zhang2
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
-
2 Peng LiЗащитник
- Защитник
-
28 Dong XuЗащитник
-
24 Jiali HuПолузащитник
-
18 Aoshuang NieПолузащитник
-
26 Yun LiuПолузащитник
-
11 Rentian HuНападающий
-
10 Форбс БраунНападающий
-
19 Jinghang HuНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
6 Chao LiЗащитник
-
21 Jingbin WangЗащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
20 Hang LiПолузащитник
-
7 Yi Luo
-
17 Huajun Zhang
-
29 Da Wen
-
32 Chen Yuhao
-
35 Kangkang Ren
-
39 Nihat Nihmat
-
Главный тренер: Jinyu Li
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
16 Liu JingЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
-
11 Xuchen YaoПолузащитник
-
42 Yunan GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Huaze GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Wei Zhang2Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Jiajun Pang
-
43 Runnan Liu
-
14 Yunhua Chen
-
33 Yixuan Yang
-
45 Ziye Zhao
-
29 Chenyu Yang
-
25 Wei Liao
-
31 Hongwei Sun
-
37 Xing Jin
-
22 Ren Wei
-
44 Ziming Wei
-
27 Haoyang Bi
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
История личных встреч
Ухань Цзалл
Хэбей Форчун
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|2 (1)
|1
|Виана Бруно
|1
|0.5
|Каевич Асмир
|0
|0
|Rentian Hu
|0
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|1
|0.5
|Lin Cui
|0
|0
Карточки
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Li
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Aoshuang Nie
|1
|0
|Мин Тянь
|1
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ximing Pan
|1
|0
|Tianyuan Xu
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Цзалл
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1
Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 4:0 Ухань Цзалл - Дандонг Тэнгюэ 7:0 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 0:0
Хэбей Форчун
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2
Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Хэнань Цзянье
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Далянь Ифан
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Бэйцзин Гоань
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Хэнань Цзянье
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Далянь Ифан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ченду Беттер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Бэйцзин Гоань
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Далянь Ифан
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бэйцзин Гоань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шаньдун Тайшань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Шэньчжэнь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0