Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' Лён Нок-Хан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...

20' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Неграо Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Guangwen Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Матеус нанес удар, но тот был заблокирован.

19' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Андрияшевич Франко нанес удар издали, а Weiguo Liu отбил его обратно в игру!

16' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

4' Матч возобновлен

3' Мушекви Няша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру