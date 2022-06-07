Стадион: Wuyuan River Stadium
0:0
Первый тайм: 35'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
33
Bo
Zhao
26
Tianyu
Gao
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
10
Matheus
XIII
31
Bin
Gu
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
5
Jie
Sun
21
Qi
Cui
29
Тан
Лонг
15
Dilemet
Tudi
32
Guang
Li
31
Weihui
Rao
11
Erik
IV
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
26 Tianyu GaoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
10 Matheus XIIIПолузащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
-
17 Wei LongЗащитник
-
9 Di GaoНападающий
-
12 Jinfeng Lai
-
-
-
-
-
19 Yu Dong
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Jie SunЗащитник
- Защитник
-
21 Qi CuiЗащитник
- Полузащитник
-
29 Тан ЛонгПолузащитник
-
15 Dilemet TudiПолузащитник
-
32 Guang LiПолузащитник
-
31 Weihui RaoПолузащитник
- Нападающий
-
11 Erik IVНападающий
- Запасные игроки
-
23 Yake WuВратарь
-
16 Zhiyun ZhengЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Jiakang HuiПолузащитник
- Нападающий
-
20 Yufeng Zhang
-
25 Huapeng Wang
-
34 Yiran He
-
27 Li Zhang II
-
39 Kaiyu Mao
-
24 Zhiyu Yan
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Чанчунь Ятай
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тан Лонг
|3
|1.5
|Неграо Жуниор
|1
|0.5
|Н'Длову Дино
|0
|0
|Chengjian Liao
|0
|0
|Erik IV
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрияшевич Франко
|1
|0
|Bin Gu
|1
|0
|Xin Yue
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dilemet Tudi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1
Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Нанкин Сити - Чжэцзян Профессионал 1:4 Чжэцзян Профессионал - Сучжоу Донву 3:0 Цзянси Ляньшэн - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ляонин Шэньян Урбань 1:0 Чжэцзян Профессионал - Нанкин Сити 1:0 Сучжоу Донву - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Цзянси Ляньшэн 2:0 Ляонин Шэньян Урбань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 0:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 3:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Хэнань Цзянье
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Далянь Ифан
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Бэйцзин Гоань
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Хэнань Цзянье
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Далянь Ифан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ченду Беттер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Бэйцзин Гоань
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Далянь Ифан
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бэйцзин Гоань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шаньдун Тайшань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Шэньчжэнь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0