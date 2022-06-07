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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Чжэцзян Профессионал
0:0
Первый тайм: 35'
Чанчунь Ятай
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Чжэцзян Профессионал
Ничья
Чанчунь Ятай
4.70
3.65
2.04
Все Коэффициенты
33
Bo
Zhao
26
Tianyu
Gao
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
10
Matheus
XIII
31
Bin
Gu
11
Андрияшевич
Франко
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
1
Weiguo
Liu
5
Jie
Sun
4
Окоре
Жорес
21
Qi
Cui
19
Chengjian
Liao
29
Тан
Лонг
15
Dilemet
Tudi
32
Guang
Li
31
Weihui
Rao
9
Неграо
Жуниор
11
Erik
IV
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1
Чанчунь Ятай
3-5-2

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Чанчунь Ятай

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
4:0
КЛГП
0:0
ПЛК
1:1
ПЛК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тан Лонг 3 1.5
Неграо Жуниор 1 0.5
Н'Длову Дино 0 0
Chengjian Liao 0 0
Erik IV 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрияшевич Франко 1 0
Bin Gu 1 0
Xin Yue 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dilemet Tudi 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1
Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Нанкин Сити - Чжэцзян Профессионал 1:4 Чжэцзян Профессионал - Сучжоу Донву 3:0 Цзянси Ляньшэн - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ляонин Шэньян Урбань 1:0 Чжэцзян Профессионал - Нанкин Сити 1:0 Сучжоу Донву - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Цзянси Ляньшэн 2:0 Ляонин Шэньян Урбань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 0:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 3:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Ухань Цзалл 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Чанчунь Ятай 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Хэнань Цзянье 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Чжэцзян Профессионал 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
2. Чанчунь Ятай 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ухань Цзалл 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Чжэцзян Профессионал 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Хэнань Цзянье 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Шанхай Шеньхуа 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Далянь Ифан 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ченду Беттер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Чанчунь Ятай 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Мэйчжоу Хакка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шаньдун Тайшань 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Шэньчжэнь 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Чжэцзян Профессионал 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 6 0
  • 32'
    Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай делает отличный кросс...
  • 32'
    Чанчунь Ятай пытается что-то создать.
  • 32'
    Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Erik не смог попасть в створ ударом издали
  • 31'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    31'
    Jin Cheng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Контроль мяча: Чжэцзян Профессионал: 60%, Чанчунь Ятай: 40%.
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    Лучшие коэффициенты
    Чжэцзян Профессионал
    Ничья
    Чанчунь Ятай
    4.70
    3.65
    2.04
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    Чанчунь Ятай
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