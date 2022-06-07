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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Чжэцзян Профессионал
0:0
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
55' Желтая карточка
Weihui Rao
88' Желтая карточка
Matheus XIII
90'+6

Ход матча

46'
 
Н'Длову Дино
Тан Лонг
55'
 
Weihui Rao
62'
 
Jinxian Wang
Chengjian Liao
71'
Ablikim Abdusalam
Tianyu Gao
 
71'
Ulrich Ewolo
Мушекви Няша
 
71'
Yu Dong
Jin Cheng
 
79'
 
Yufeng Zhang
Guang Li
85'
Zheng'ao Sun
Поссиньоло Лукас
 
88'
Junsheng Yao
Matheus XIII
 
88'
Matheus XIII
 
90'
 
Pengfei Han
Weihui Rao

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

33
Bo
Zhao
26
Tianyu
Gao
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
10
Matheus
XIII
31
Bin
Gu
11
Андрияшевич
Франко
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
1
Weiguo
Liu
5
Jie
Sun
4
Окоре
Жорес
21
Qi
Cui
19
Chengjian
Liao
29
Тан
Лонг
15
Dilemet
Tudi
32
Guang
Li
31
Weihui
Rao
9
Неграо
Жуниор
11
Erik
IV
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1
Чанчунь Ятай
3-5-2

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Чанчунь Ятай

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
4:0
КЛГП
0:0
ПЛК
1:1
ПЛК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тан Лонг 3 1.5
Неграо Жуниор 1 0.5
Н'Длову Дино 0 0
Chengjian Liao 0 0
Erik IV 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрияшевич Франко 1 0
Matheus XIII 1 0
Bin Gu 1 0
Xin Yue 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 1 0
Dilemet Tudi 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1
Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Нанкин Сити - Чжэцзян Профессионал 1:4 Чжэцзян Профессионал - Сучжоу Донву 3:0 Цзянси Ляньшэн - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ляонин Шэньян Урбань 1:0 Чжэцзян Профессионал - Нанкин Сити 1:0 Сучжоу Донву - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Цзянси Ляньшэн 2:0 Ляонин Шэньян Урбань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 0:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 3:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Ухань Цзалл 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Хэнань Цзянье 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Чжэцзян Профессионал 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
2. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ухань Цзалл 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Хэнань Цзянье 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Шанхай Шеньхуа 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Далянь Ифан 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ченду Беттер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Мэйчжоу Хакка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шаньдун Тайшань 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Шэньчжэнь 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 6 0
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