Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Weiguo Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Матеус получает желтую карточку за неспортивное поведение

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Матеус получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Матеус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Erik из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Jinxian Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Поссиньоло Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Поссиньоло Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

79' Матч возобновлен

78' Guangwen Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Матеус нанес удар, но тот был заблокирован.

77' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Yu Dong не смог попасть в створ ударом издали

73' Weiguo Liu взял и забрал мяч на выходе

72' Матч возобновлен

71' Guangwen Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Матч возобновлен

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

68' Поссиньоло Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...

67' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...

67' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Матеус нанес удар, но тот был заблокирован.

60' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Н'Длову Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Хороший удар издали нанес Андрияшевич Франко , но отличный сейв сделал Weiguo Liu. Угловой.

58' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Матч возобновлен

57' Н'Длову Дино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Яо Вейхуи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Поссиньоло Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Как он промахнулся? Матеус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

50' Поссиньоло Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Поссиньоло Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

49' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота