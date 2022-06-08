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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Хэнань Цзянье
3:1
Перерыв
Шаньдун Тайшань
0'
1:0
5' Гол
Дурадо Энрике
1:1
17' Гол
Цзинь Цзиндао
2:1
24' Гол
Каранга Фернандо
32' Желтая карточка
Yihao Zhong
37' Желтая карточка
Каранга Фернандо
3:1
44' Гол
Межеевски Адриан

Ход матча

5'
Дурадо Энрике
(Zichang Huang)
1:0
17'
1:1
Цзинь Цзиндао
(Кэ Ши)
24'
Каранга Фернандо
(Межеевски Адриан)
2:1
32'
Yihao Zhong
 
37'
Каранга Фернандо
 
44'
Межеевски Адриан
(Zichang Huang)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хэнань Цзянье
Ничья
Шаньдун Тайшань
4.40
5.50
15.00
Все Коэффициенты
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
27
Ziyi
Niu
18
Yuhao
Zhao
10
Межеевски
Адриан
6
Шангуань
Ван
29
Yihao
Zhong
8
Zichang
Huang
9
Дурадо
Энрике
7
Каранга
Фернандо
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
27
Кэ
Ши
4
Жадсон
II
39
Long
Song
33
Цзинь
Цзиндао
10
Мойсес
Лима
28
Сон
Чжун-Хо
21
Лю
Биньбинь
8
Ляо
Лишэн
11
Лю
Ян
Хэнань Цзянье
3-4-3
Шаньдун Тайшань
4-4-2

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Шаньдун Тайшань

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

28 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

14.3%
32.1%
53.6%
4 победы 9 ничьих 15 побед

История матчей

К
2:4
К
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
3:2
С
2:2
С
1:4
С
2:1
С
2:1
С
3:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
1:2
С
1:3
С
1:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 2 1
Межеевски Адриан 1 0.5
Дурадо Энрике 1 0.5
Yuhao Zhao 1 0.5
Zichang Huang 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цзинь Цзиндао 1 0.5
Жадсон II 1 0.5
Кэ Ши 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 1 0
Yihao Zhong 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэн Чжэн 1 1
Ван Да-Лэй 1 0
Мойсес Лима 1 0
Yuanwei Yu 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0
Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Шаньдун Тайшань - Урава Редс 0:5 Тэгу - Шаньдун Тайшань 4:0 Хоум Юнайтед - Шаньдун Тайшань 3:2
Шаньдун Тайшань - Хоум Юнайтед 0:0 Урава Редс - Шаньдун Тайшань 5:0 Шаньдун Тайшань - Тэгу 0:7 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Ухань Цзалл 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Хэнань Цзянье 3:1 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Шаньдун Тайшань 1:3 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Чжэцзян Профессионал 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3:1 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
3. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ухань Цзалл 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Шаньдун Тайшань 1:3 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шанхай Шеньхуа 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Далянь Ифан 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ченду Беттер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Мэйчжоу Хакка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бэйцзин Гоань 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Шэньчжэнь 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хэнань Цзянье 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Шаньдун Тайшань 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 6 0
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  • Первый тайм
  • 49'
    Это был отличный перфоманс от команды Хэнань Цзянье, есть о чем петь фанатам в перерыве.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Хэнань Цзянье: 41%, Шаньдун Тайшань: 59%.
  • 48'
    Шаньдун Тайшань пытается что-то создать.
  • 48'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хэнань Цзянье будет все-таки засчитан.
  • 45'
    Контроль мяча: Хэнань Цзянье: 41%, Шаньдун Тайшань: 59%.
  • Описание гола
    45'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
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    Лучшие коэффициенты
    Хэнань Цзянье
    Ничья
    Шаньдун Тайшань
    4.40
    5.50
    15.00
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    Где смотреть матч Хэнань Цзянье 3:1 Шаньдун Тайшань онлайн

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