Стадион: Wuyuan River Stadium
3:1
Перерыв
0'
1:0
5' ГолДурадо Энрике
1:1
17' ГолЦзинь Цзиндао
2:1
24' ГолКаранга Фернандо
32' Желтая карточкаYihao Zhong
37' Желтая карточкаКаранга Фернандо
3:1
44' ГолМежеевски Адриан
Ход матча
5'
1:0
17'
1:1
24'
32'
37'
44'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
27
Ziyi
Niu
18
Yuhao
Zhao
29
Yihao
Zhong
14
Ван
Да-Лэй
27
Кэ
Ши
39
Long
Song
10
Мойсес
Лима
28
Сон
Чжун-Хо
21
Лю
Биньбинь
11
Лю
Ян
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
27 Ziyi NiuЗащитник
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Yihao ZhongПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
39 Honglue ZhaoЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
4 Xin LuoЗащитник
-
20 Boxuan FengПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
15 Zhixuan Du
-
-
32 Dong Han
-
28 Ма Ксянгью
-
11 Zhao Ke
-
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
39 Long SongЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
28 Сон Чжун-ХоПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
- Нападающий
-
11 Лю ЯнНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
16 Hailong LiЗащитник
-
13 Chi ZhangЗащитник
-
35 Lin DaiЗащитник
-
15 Tianyu QiПолузащитник
-
34 Хуан ЦунПолузащитник
- Полузащитник
-
9 КризанНападающий
-
29 Chen Pu
-
31 Jianfei Zhao
-
20 Hao Fang
-
36 Liuyu Duan
-
Главный тренер: Wei Hao
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Шаньдун Тайшань
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
28 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
14.3%
32.1%
53.6%
4 победы 9 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|2
|1
|Межеевски Адриан
|1
|0.5
|Дурадо Энрике
|1
|0.5
|Yuhao Zhao
|1
|0.5
|Zichang Huang
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цзинь Цзиндао
|1
|0.5
|Жадсон II
|1
|0.5
|Кэ Ши
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каранга Фернандо
|1
|0
|Yihao Zhong
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжэн Чжэн
|1
|1
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Мойсес Лима
|1
|0
|Yuanwei Yu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0
Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Шаньдун Тайшань - Урава Редс 0:5 Тэгу - Шаньдун Тайшань 4:0 Хоум Юнайтед - Шаньдун Тайшань 3:2
Шаньдун Тайшань - Хоум Юнайтед 0:0 Урава Редс - Шаньдун Тайшань 5:0 Шаньдун Тайшань - Тэгу 0:7 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Хэнань Цзянье
|3:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Шаньдун Тайшань
|1:3
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Далянь Ифан
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Бэйцзин Гоань
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|3.
|Чанчунь Ятай
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Шаньдун Тайшань
|1:3
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Далянь Ифан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ченду Беттер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Бэйцзин Гоань
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Чанчунь Ятай
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Далянь Ифан
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бэйцзин Гоань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Шэньчжэнь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хэнань Цзянье
|3:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Шаньдун Тайшань
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0