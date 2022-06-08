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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Хэнань Цзянье
4:1
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
1:0
5' Гол
Дурадо Энрике
1:1
17' Гол
Цзинь Цзиндао
2:1
24' Гол
Каранга Фернандо
32' Желтая карточка
Yihao Zhong
37' Желтая карточка
Каранга Фернандо
3:1
44' Гол
Межеевски Адриан
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Кэ Ши
49' Красная карточка
Кэ Ши
69' Желтая карточка
Дурадо Энрике
4:1
79' Гол
Каранга Фернандо
90'+5

Ход матча

5'
Дурадо Энрике
(Zichang Huang)
1:0
17'
1:1
Цзинь Цзиндао
(Кэ Ши)
24'
Каранга Фернандо
(Межеевски Адриан)
2:1
32'
Yihao Zhong
 
37'
Каранга Фернандо
 
44'
Межеевски Адриан
(Zichang Huang)
3:1
46'
 
Liuyu Duan
Лю Биньбинь
46'
Dilmurat Mawlanyaz
Yihao Zhong
 
48'
 
Кэ Ши
49'
 
Кэ Ши
58'
 
Кризан
Цзинь Цзиндао
61'
Jinbao Zhong
Межеевски Адриан
 
69'
 
Tianyu Qi
Tong Wang1
69'
Дурадо Энрике
 
69'
 
Hao Fang
Ляо Лишэн
72'
Xin Luo
Дурадо Энрике
 
72'
Parmanjan Kyum
Zichang Huang
 
79'
Каранга Фернандо
4:1
81'
Zhao Ke
Ziyi Niu
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 9
  • 4 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
27
Ziyi
Niu
18
Yuhao
Zhao
10
Межеевски
Адриан
6
Шангуань
Ван
29
Yihao
Zhong
8
Zichang
Huang
9
Дурадо
Энрике
7
Каранга
Фернандо
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
27
Кэ
Ши
4
Жадсон
II
39
Long
Song
33
Цзинь
Цзиндао
10
Мойсес
Лима
28
Сон
Чжун-Хо
21
Лю
Биньбинь
8
Ляо
Лишэн
11
Лю
Ян
Хэнань Цзянье
3-4-3
Шаньдун Тайшань
4-4-2

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Шаньдун Тайшань

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

28 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

14.3%
32.1%
53.6%
4 победы 9 ничьих 15 побед

История матчей

К
2:4
К
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
3:2
С
2:2
С
1:4
С
2:1
С
2:1
С
3:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
1:2
С
1:3
С
1:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 3 1.5
Межеевски Адриан 1 0.5
Дурадо Энрике 1 0.5
Yuhao Zhao 1 0.5
Zichang Huang 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цзинь Цзиндао 1 0.5
Жадсон II 1 0.5
Кэ Ши 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 1 0
Дурадо Энрике 1 0
Yihao Zhong 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэн Чжэн 1 1
Кэ Ши 0 1
Ван Да-Лэй 1 0
Мойсес Лима 1 0
Yuanwei Yu 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0
Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Шаньдун Тайшань - Урава Редс 0:5 Тэгу - Шаньдун Тайшань 4:0 Хоум Юнайтед - Шаньдун Тайшань 3:2
Шаньдун Тайшань - Хоум Юнайтед 0:0 Урава Редс - Шаньдун Тайшань 5:0 Шаньдун Тайшань - Тэгу 0:7 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Ухань Цзалл 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Далянь Ифан 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Хэнань Цзянье 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Чжэцзян Профессионал 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Ченду Беттер Сити 2 0 0 2 2 - 5 0
15. Шанхай СИПГ 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 2 1 1 0 6 - 3 4
2. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
3. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Далянь Ифан 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ухань Цзалл 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Мэйчжоу Хакка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шэньчжэнь 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Шаньдун Тайшань 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 6 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
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