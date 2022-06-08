Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды Хэнань Цзянье , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хэнань Цзянье будет все-таки засчитан.

45' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

44' Г О О О О Л - Межеевски Адриан забивает с правой ноги!

44' Ziyi Niu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Шунич Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Жадсон II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

38' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Глупую желтую получил Каранга Фернандо за то, что отбил ногой мяч после свистка

37' Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Ванг Гуоминг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Ziyi Niu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Yihao Zhong получил желтую карточку от судьи

30' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Сон Чжун-Хо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хэнань Цзянье будет все-таки засчитан.

25' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

24' Г О О О О Л - Каранга Фернандо забивает с левой ноги!

24' Ziyi Niu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ziyi Niu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Межеевски Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Ziyi Niu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Г О О О О Л - Цзинь Цзиндао забивает с левой ноги!

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Дурадо Энрике оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

10' Сон Чжун-Хо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Дурадо Энрике пробует нанести удар издали, но Ванг Далей держит все под контролем

9' Дурадо Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Мойсес Лима навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Г О О О О Л - Дурадо Энрике забивает с левой ноги!

4' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.