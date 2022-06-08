Shaowen Liang решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Romulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Romulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Romulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Felipe выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Romulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Первый тайм

53' Команда Бэйцзин Гоань имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Felipe сделал результативную передачу.

50' Г О О О О Л - Zhuoyi Feng забивает с левой ноги!

50' Romulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Romulo из команды Ченду Беттер Сити направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

49' Судья сигнализирует, что Shaowen Liang из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Felipe

48' Адегбенро Самуэль пробует нанести удар издали, но Yan Zhang держит все под контролем

47' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Чжанг Сичже пробил со штрафного прямо в стенку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Г О О О О Л - Жанг Юнинг правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

43' Матч возобновлен

41' УДАЛЕНИЕ! - Abduhamit Abdugheni увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

41' Жанг Юнинг получил желтую карточку от судьи

40' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

38' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Дабао Юй нанес удар головой, но Yan Zhang спокойно отбил мяч.

36' Кан Сан-У навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Romulo пробил со штрафного прямо в стенку

35' Ван Ган получил желтую карточку от судьи

31' Г О О О О Л - Чжан Янь уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

28' Felipe нанес удар, но тот был заблокирован.

27' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Г О О О О Л - Сень Хоу уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

26' Romulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Shaowen Liang из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Felipe пострадал.

24' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Tao Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Hetao Hu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Чи Чжунго нанес удар издали, а Yan Zhang отбил его обратно в игру!

21' Tao Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Дабао Юй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Дабао Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ван Ган предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Цзинь Пэнксян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Жанг Юнинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Romulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Tao Liu задерживает мяч рукой

14' Shaowen Liang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Г О О О О Л - Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

11' Дабао Юй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Ган получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Матч возобновлен

9' Ван Ган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Ким Мин-У нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

7' Romulo нанес удар, но тот был заблокирован.

7' Дабао Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновится спорным мячом

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Чжан Янь взял и забрал мяч на выходе

2' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Игрок из команды Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.