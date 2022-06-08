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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Ченду Беттер Сити
2:3
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
0:1
11' Гол
Цзинь Пэнксян
1:1
26' Гол в свои ворота
Сень Хоу
1:2
31' Гол в свои ворота
Чжан Янь
35' Желтая карточка
Gang Wang
41' Желтая карточка
Жанг Юнинг
41' Красная карточка
Abduhamit Abdugheni
1:3
45' Гол
Жанг Юнинг
2:3
45' Гол
Zhuoyi Feng
49' Желтая карточка
Дабао Юй
59' Желтая карточка
Чоу Тим
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Junchen Gou
75' Красная карточка
Junchen Gou
85' Желтая карточка
Tianyi Gao
90' Вторая желтая карточка
Чоу Тим
90'+4

Ход матча

11'
0:1
Цзинь Пэнксян
26'
Сень Хоу
1:1
31'
1:2
Чжан Янь
35'
 
Gang Wang
41'
 
Жанг Юнинг
41'
Abduhamit Abdugheni
 
45'
1:3
Жанг Юнинг
45'
Zhuoyi Feng
(Фелипе)
2:3
46'
 
Tianyi Gao
Чжанг Сичже
49'
 
Дабао Юй
59'
Чоу Тим
 
61'
 
Ziming Wang
Адегбенро Самуэль
67'
Xiaofeng Geng
Чжан Янь
 
72'
Junchen Gou
 
75'
Junchen Gou
 
80'
Gan Rui
Zhuoyi Feng
 
85'
 
Tianyi Gao
90'
Чоу Тим
 
90'
 
Yongjing Cao
Жанг Юнинг

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 3 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

33
Чжан
Янь
26
Tao
Liu
36
Junchen
Gou
5
Ruibao
Hu
20
Abduhamit
Abdugheni
10
Ромуло
8
Чоу
Тим
6
Zhuoyi
Feng
2
Hetao
Hu
9
Фелипе
11
Ким
Мин-У
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
16
Цзинь
Пэнксян
22
Дабао
Юй
36
Shaowen
Liang
10
Чжанг
Сичже
5
Мемишевич
Самир
6
Чи
Чжунго
17
Кан
Сан-У
9
Жанг
Юнинг
11
Адегбенро
Самуэль
Ченду Беттер Сити
3-5-2
Бэйцзин Гоань
4-4-2

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Бэйцзин Гоань

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zhuoyi Feng 1 0.5
Фелипе 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дабао Юй 1 0.5
Цзинь Пэнксян 1 0.5
Жанг Юнинг 1 0.5

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 1 1
Abduhamit Abdugheni 0 1
Junchen Gou 0 1
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чендун Чжан 0 1
Дабао Юй 1 0
Мемишевич Самир 1 0
Gang Wang 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Tianyi Gao 1 0
Shaowen Liang 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2
Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 2:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Ченду Беттер Сити 0:2 Хэйлунцзян Лава Спринг - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Шэньси Атлетик 3:1 Сычуань Цзюнью - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 5:0 Сучжоу Донву - Ченду Беттер Сити 0:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1
Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Ухань Цзалл 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Далянь Ифан 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Хэнань Цзянье 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Чжэцзян Профессионал 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Ченду Беттер Сити 2 0 0 2 2 - 5 0
15. Шанхай СИПГ 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 2 1 1 0 6 - 3 4
2. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
3. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Далянь Ифан 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ухань Цзалл 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Мэйчжоу Хакка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шэньчжэнь 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Шаньдун Тайшань 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 6 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ченду Беттер Сити: 52%, Бэйцзин Гоань: 48%.
  • 95'
    Tianyi Gao бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
  • 94'
    Tianyi Gao нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Ченду Беттер Сити
  • 93'
    Shaowen Liang решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
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