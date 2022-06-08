Стадион: Meixian Tsang Hin-chi Stadium
2:3
Конец матча
0'
0:1
11' ГолЦзинь Пэнксян
1:1
26' Гол в свои воротаСень Хоу
1:2
31' Гол в свои воротаЧжан Янь
35' Желтая карточкаGang Wang
41' Желтая карточкаЖанг Юнинг
41' Красная карточкаAbduhamit Abdugheni
1:3
45' ГолЖанг Юнинг
2:3
45' ГолZhuoyi Feng
49' Желтая карточкаДабао Юй
59' Желтая карточкаЧоу Тим
72' Undefined phrase: football_event_Junchen Gou
75' Красная карточкаJunchen Gou
85' Желтая карточкаTianyi Gao
90' Вторая желтая карточкаЧоу Тим
90'+4
Ход матча
11'
0:1
26'
1:1
31'
1:2
35'
41'
45'
1:3
45'
2:3
49'
59'
72'
75'
80'
85'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 4
-
3 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
33
Чжан
Янь
26
Tao
Liu
36
Junchen
Gou
10
Ромуло
8
Чоу
Тим
2
Hetao
Hu
9
Фелипе
11
Ким
Мин-У
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
10
Чжанг
Сичже
17
Кан
Сан-У
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
26 Tao LiuЗащитник
-
36 Junchen GouЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 РомулоПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
2 Hetao HuПолузащитник
-
9 ФелипеНападающий
-
11 Ким Мин-УНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Gan RuiЗащитник
- Защитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
18 Junlin MinПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
13 Jing Hu
-
16 Mingtian Hu
-
19 Baixu Xiang
-
21 Junjie Meng
-
27 Bin Liu2
-
28 Hanlin Wang
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
- Защитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кан Сан-УПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
- Полузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
37 Yongjing CaoНападающий
-
3 Yang Yu1
-
15 Tianyi Gao
-
20 Ziming Wang
-
30 Marko Dabro
-
32 Guobo Liu
-
-
38 Qilong Ruan
-
Главный тренер: Feng Xie
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Бэйцзин Гоань
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zhuoyi Feng
|1
|0.5
|Фелипе
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дабао Юй
|1
|0.5
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.5
|Жанг Юнинг
|1
|0.5
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|1
|1
|Abduhamit Abdugheni
|0
|1
|Junchen Gou
|0
|1
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чендун Чжан
|0
|1
|Дабао Юй
|1
|0
|Мемишевич Самир
|1
|0
|Gang Wang
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2
Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 2:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Ченду Беттер Сити 0:2 Хэйлунцзян Лава Спринг - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Шэньси Атлетик 3:1 Сычуань Цзюнью - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 5:0 Сучжоу Донву - Ченду Беттер Сити 0:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1
Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Далянь Ифан
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Хэнань Цзянье
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Ченду Беттер Сити
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Шанхай СИПГ
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|3.
|Чанчунь Ятай
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Далянь Ифан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бэйцзин Гоань
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Чанчунь Ятай
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Далянь Ифан
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шэньчжэнь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Шаньдун Тайшань
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0