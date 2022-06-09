Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

46' Guokang Chen из команды Мэйчжоу Хакка отправил кросс в штрафную...

46' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Матч возобновлен

39' Oscar Taty Maritu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Мэйчжоу Хакка будет все-таки засчитан.

35' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

34' Г О О О О О Л - Rodrigo Henrique из команды Мэйчжоу Хакка легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

34' Близко! Эгбучунам Чисом нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

34' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Xinyu Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Xiaotian Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

22' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

22' Yun Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Guokang Chen из команды Мэйчжоу Хакка отправил кросс в штрафную...

22' Guokang Chen из команды Мэйчжоу Хакка идет с мячом вперед на обострение...

21' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Yun Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сунзу Стоппила из команды Шицзячжуан

20' Puliang Shao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

18' Эгбучунам Чисом оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Puliang Shao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Chuangyi Lin решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

13' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Xiaotian Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Косович Небойша пробил со штрафного прямо в стенку

8' Yun Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Shihao Piao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Guokang Chen из команды Мэйчжоу Хакка отправил кросс в штрафную...

7' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Г О О О О Л - Kaimu Zheng забивает с правой ноги!

6' Chuangyi Lin навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

4' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Guokang Chen из команды Мэйчжоу Хакка отправил кросс в штрафную...

3' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.