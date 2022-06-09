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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шицзячжуан
1:1
Второй тайм: 64'
Мэйчжоу Хакка
0'
1:0
6' Гол
Kaimu Zheng
1:1
34' Гол
Rodrigo Henrique
61' Желтая карточка
Kaimu Zheng

Ход матча

6'
Kaimu Zheng
(Chuangyi Lin)
1:0
34'
1:1
Rodrigo Henrique
43'
Михайлович Стефан
Oscar Taty Maritu
 
46'
 
Shuai Li II
Yihu Yang
47'
 
Wei Wang
Чао-Шэн Ян
61'
Kaimu Zheng
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 10
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шицзячжуан
Ничья
Мэйчжоу Хакка
3.15
3.20
2.35
Все Коэффициенты
14
Puliang
Shao
28
Xiaotian
Yang
13
Сунзу
Стоппила
6
Yun
Yang
17
Shihao
Piao
31
Zhongliu
Chen
8
Chuangyi
Lin
16
Kaimu
Zheng
20
Xinyu
Liu1
10
Oscar
Taty
Maritu
11
Bughrahan
Iskandar
22
Yu
Hou
16
Чао-Шэн
Ян
20
Дугалич
Раде
6
Junjian
Liao
15
Zhechao
Chen
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
37
Guokang
Chen
25
Rodrigo
Henrique
17
Yihu
Yang
11
Эгбучунам
Чисом
Шицзячжуан
4-1-2-3
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Шицзячжуан
Мэйчжоу Хакка

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛК
1:0
ПЛК
4:5
ПЛК
1:0
ПЛК
2:1
ПЛК
0:1
ПЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 1 (1) 0.5
Kaimu Zheng 1 0.5
Bughrahan Iskandar 1 0.5
Chuangyi Lin 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Henrique 2 1
Yihu Yang 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hao Guo 1 1
Puliang Shao 1 0
Shihao Piao 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Liang Shi 1 0
Junjian Liao 1 0
Zhechao Chen 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1
Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2
Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Цзянси Ляньшэн 4:1 Ляонин Шэньян Урбань - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Нанкин Сити 4:2 Мэйчжоу Хакка - Сучжоу Донву 3:1 Цзянси Ляньшэн - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Нанкин Сити - Мэйчжоу Хакка 1:2 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Спорт Юниверсити 0:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Спорт Юниверсити 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Ухань Цзалл 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Далянь Ифан 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Хэнань Цзянье 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Шицзячжуан 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Мэйчжоу Хакка 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Чжэцзян Профессионал 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Ченду Беттер Сити 2 0 0 2 2 - 5 0
15. Шанхай СИПГ 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 2 1 1 0 6 - 3 4
2. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
3. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Далянь Ифан 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ухань Цзалл 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Мэйчжоу Хакка 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шицзячжуан 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шицзячжуан 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Мэйчжоу Хакка 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Шэньчжэнь 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Шаньдун Тайшань 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 6 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Второй тайм
  • 64'
    Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 64'
    Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Матч возобновлен
  • 62'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    61'
    Kaimu Zheng получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    61'
    Судья сигнализирует, что Сунзу Стоппила из команды Шицзячжуан поставил подножку. Пострадал Wei Wang
  • Фол, нарушение
    61'
    Судья сигнализирует, что Wei Wang из команды Мэйчжоу Хакка поставил подножку. Пострадал Shihao Piao
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    Лучшие коэффициенты
    Шицзячжуан
    Ничья
    Мэйчжоу Хакка
    3.15
    3.20
    2.35
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    Где смотреть матч Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка онлайн

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    Мэйчжоу Хакка
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