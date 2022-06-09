Стадион: Hengbei Football Town Field
1:1
Второй тайм: 64'
Ход матча
6'
1:0
34'
1:1
46'
47'
61'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
0 Угловые 10
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
17
Shihao
Piao
16
Kaimu
Zheng
20
Xinyu
Liu1
22
Yu
Hou
16
Чао-Шэн
Ян
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
13
Liang
Shi
37
Guokang
Chen
17
Yihu
Yang
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Yun YangЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
-
20 Xinyu Liu1Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
21 Zhe JiangЗащитник
- Полузащитник
-
12 Jing LuoПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
23 Yiming Yang
-
27 Fuyu Ma
-
30 Yang Liu II
-
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
16 Чао-Шэн ЯнЗащитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
- Защитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
37 Guokang ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
-
-
-
18 Liang Huo
-
19 Yilin Yang
-
21 Wei Wang
-
30 Shuai Li II
-
33 Sheng Liu
-
34 Zhilue Tao
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Шицзячжуан
Мэйчжоу Хакка
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|1 (1)
|0.5
|Kaimu Zheng
|1
|0.5
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.5
|Chuangyi Lin
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Henrique
|2
|1
|Yihu Yang
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hao Guo
|1
|1
|Puliang Shao
|1
|0
|Shihao Piao
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Liang Shi
|1
|0
|Junjian Liao
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1
Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2
Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Цзянси Ляньшэн 4:1 Ляонин Шэньян Урбань - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Нанкин Сити 4:2 Мэйчжоу Хакка - Сучжоу Донву 3:1 Цзянси Ляньшэн - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Нанкин Сити - Мэйчжоу Хакка 1:2 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Спорт Юниверсити 0:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Спорт Юниверсити 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Далянь Ифан
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Хэнань Цзянье
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Шицзячжуан
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Ченду Беттер Сити
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Шанхай СИПГ
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|3.
|Чанчунь Ятай
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Далянь Ифан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Шицзячжуан
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бэйцзин Гоань
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Шицзячжуан
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Чанчунь Ятай
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Далянь Ифан
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Шэньчжэнь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Шаньдун Тайшань
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0