Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Ruifeng Huang из команды Шэньчжэнь навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

30' Давид Андухар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Jingqi Fang взял и забрал мяч на выходе

23' Отличный пас сделал Yuan Zhang из команды Шэньчжэнь . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

23' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Yue Song выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Как он промахнулся? Ачеампонг Франк имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

17' Отличные скиллы показывает Wai-Tsun Dai , обводя своих соперников

16' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

15' Ruifeng Huang из команды Шэньчжэнь навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

15' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Wai-Tsun Dai не смог попасть в створ ударом издали

10' Чжипэн Цзян из команды Шэньчжэнь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Чжаб Юан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Jingqi Fang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

4' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Шэньчжэнь выполняет удар от ворот.

1' Лим Чхэ-Мин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру