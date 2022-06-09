Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre
0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
42'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
22
Jingqi
Fang
33
Yue
Song
32
Yuanjie
Su
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
16
Zihao
Yang
29
Ба
Дунь
15
Радонич
Деян
18
Фарлей
Роса
1
Чжан
Лу
11
Yuan
Zhang1
14
Yuan
Zhang2
28
Yuanyi
Li
21
Чжипэн
Цзян
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Yue SongЗащитник
-
32 Yuanjie SuПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
16 Zihao YangПолузащитник
-
29 Ба ДуньНападающий
-
15 Радонич ДеянНападающий
-
18 Фарлей РосаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Jiamin XuВратарь
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
-
20 Jianan WangЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Eder Lima II
-
11 Weijun Xie
-
24 Taoyu Piao
-
37 Xuelong Sun
-
40 Yan Shi
-
Главный тренер: Genwei Yu
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Полузащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Чжипэн ЦзянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Дун ХэнъиВратарь
-
25 Haolun MiЗащитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
-
13 Haofeng Xu
-
17 Hao Fu
-
19 Yue Xu
-
20 Yue Liu
-
23 Xingyu Wu
-
-
33 Yuezheng Du
-
Главный тренер: Jang-Soo Lee
История личных встреч
Тянцзинь Тэда
Шэньчжэнь
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радонич Деян
|1
|0.5
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|2
|1
|Wai-Tsun Dai
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0
Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0
Шэньчжэнь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Далянь Ифан
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Хэнань Цзянье
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Шэньчжэнь
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Шицзячжуан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Тянцзинь Тэда
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Ченду Беттер Сити
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Шанхай СИПГ
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|3.
|Чанчунь Ятай
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Далянь Ифан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Шэньчжэнь
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Шицзячжуан
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Тянцзинь Тэда
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бэйцзин Гоань
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Чанчунь Ятай
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Тянцзинь Тэда
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Шэньчжэнь
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Далянь Ифан
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Шаньдун Тайшань
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0