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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Тянцзинь Тэда
0:0
Первый тайм: 45+'
Шэньчжэнь
0'
42' Желтая карточка
Qiuming Wang

Ход матча

42'
Qiuming Wang
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Шэньчжэнь
5.70
3.50
2.20
Все Коэффициенты
22
Jingqi
Fang
4
Fan
Yang1
2
Давид
Андухар
33
Yue
Song
32
Yuanjie
Su
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
16
Zihao
Yang
29
Ба
Дунь
15
Радонич
Деян
18
Фарлей
Роса
1
Чжан
Лу
6
Shuai
Pei
5
Лим
Чхэ-Мин
11
Yuan
Zhang1
30
Ruifeng
Huang
14
Yuan
Zhang2
28
Yuanyi
Li
8
Wai-Tsun
Dai
21
Чжипэн
Цзян
10
Алессандрини
Ромен
7
Ачеампонг
Франк
Тянцзинь Тэда
3-4-3
Шэньчжэнь
3-5-2

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Шэньчжэнь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
3:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радонич Деян 1 0.5
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 2 1
Wai-Tsun Dai 0 0
Ruifeng Huang 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0
Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0
Шэньчжэнь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Ухань Цзалл 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Далянь Ифан 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Хэнань Цзянье 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Шэньчжэнь 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Шицзячжуан 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Тянцзинь Тэда 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Чжэцзян Профессионал 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Ченду Беттер Сити 2 0 0 2 2 - 5 0
15. Шанхай СИПГ 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 2 1 1 0 6 - 3 4
2. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
3. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Далянь Ифан 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Шэньчжэнь 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ухань Цзалл 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Шицзячжуан 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Тянцзинь Тэда 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Тянцзинь Тэда 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Шэньчжэнь 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Шаньдун Тайшань 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 6 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
  • 44'
    Шэньчжэнь контролирует мяч.
  • 44'
    Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    43'
    Чжипэн Цзян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Желтая карточка
    42'
    Судья подбегает и показывает Qiuming Wang из команды Тянцзинь Тэда отложенную желтую карточку за фол.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 42'
    Ачеампонг Франк из команды Шэньчжэнь сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 42'
    Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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    Лучшие коэффициенты
    Тянцзинь Тэда
    Ничья
    Шэньчжэнь
    5.70
    3.50
    2.20
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    Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 0:0 Шэньчжэнь онлайн

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    Шэньчжэнь
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