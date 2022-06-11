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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0:0
Первый тайм: 30'
Ухань Цзалл
0'
2' Желтая карточка
Likai Wan
11' Желтая карточка
Afrden Asqer

Ход матча

2'
Likai Wan
 
11'
Afrden Asqer
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Эвергранд
Ничья
Ухань Цзалл
8.50
9.90
1.53
Все Коэффициенты
1
Shibo
Liu
38
Rijin
Chen
2
Браунинг
Тайас
6
Yang
Li3
13
Likai
Wan
15
Dinghao
Yan
39
Guangliang
Huang
17
Liyn
Yang
7
Вэй
Ши-Хао
22
Afrden
Asqer
28
Ling
Jie
1
Zhifeng
Wang
15
Мин
Тянь
2
Peng
Li
5
Виана
Бруно
28
Dong
Xu
16
Каевич
Асмир
24
Jiali
Hu
19
Jinghang
Hu
11
Rentian
Hu
10
Форбс
Браун
21
Jingbin
Wang
Гуанчжоу Эвергранд
4-2-3-1
Ухань Цзалл
4-3-3

История личных встреч

Гуанчжоу Эвергранд
Ухань Цзалл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:1
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 2 (1) 0.67
Виана Бруно 1 0.33
Каевич Асмир 0 0
Rentian Hu 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 3 0
Shaocong Wu 1 1
Liyn Yang 1 0
Dinghao Yan 1 0
Rijin Chen 1 0
Hengbo Fan 1 0
Yu Hou 1 0
Likai Wan 1 0
Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Li 1 0
Виана Бруно 1 0
Aoshuang Nie 1 0
Мин Тянь 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2
Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Яс Айленд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0
Ухань Цзалл
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0
Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 4:0 Ухань Цзалл - Дандонг Тэнгюэ 7:0 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 10 - 0 6
3. Шэньчжэнь 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Хэнань Цзянье 2 1 1 0 6 - 3 4
6. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 4 - 1 4
7. Далянь Ифан 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Шицзячжуан 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Чжэцзян Профессионал 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 3 0 1 2 0 - 7 1
15. Ченду Беттер Сити 2 0 0 2 2 - 5 0
16. Шанхай СИПГ 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 2 1 1 0 6 - 3 4
2. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
3. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Далянь Ифан 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Ухань Цзалл 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Шицзячжуан 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тянцзинь Тэда 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Шаньдун Тайшань 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 1 0 0 1 0 - 6 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
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    Лучшие коэффициенты
    Гуанчжоу Эвергранд
    Ничья
    Ухань Цзалл
    8.50
    9.90
    1.53
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