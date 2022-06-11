Стадион: Dalian Sports Center Stadium
0:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
2'
11'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
27 Владение мячом, % 73
Владение мячом
38
Rijin
Chen
6
Yang
Li3
13
Likai
Wan
15
Dinghao
Yan
17
Liyn
Yang
22
Afrden
Asqer
28
Ling
Jie
15
Мин
Тянь
2
Peng
Li
28
Dong
Xu
16
Каевич
Асмир
24
Jiali
Hu
19
Jinghang
Hu
11
Rentian
Hu
10
Форбс
Браун
21
Jingbin
Wang
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Rijin ChenЗащитник
- Защитник
-
6 Yang Li3Защитник
-
13 Likai WanЗащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Afrden AsqerПолузащитник
-
28 Ling JieНападающий
- Запасные игроки
-
32 Shenping Huo
-
-
14 Zili Zhang
-
18 Hengbo Fan
-
31 Shijie Wang
-
-
34 Yu Hou
-
27 Suowei Wei
-
36 Minghe Wei
-
-
24 Xinjie He
-
23 Jiaheng Li
-
Главный тренер: Zhiyu Liu
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
-
2 Peng LiЗащитник
- Защитник
-
28 Dong XuЗащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
24 Jiali HuПолузащитник
-
19 Jinghang HuПолузащитник
-
11 Rentian HuНападающий
-
10 Форбс БраунНападающий
-
21 Jingbin WangНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 Chao LiЗащитник
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
33 Chongqiu YeПолузащитник
-
20 Hang LiПолузащитник
-
7 Yi Luo
-
39 Nihat Nihmat
-
26 Yun Liu
-
35 Kangkang Ren
-
32 Chen Yuhao
-
17 Huajun Zhang
-
18 Aoshuang Nie
-
Главный тренер: Jinyu Li
История личных встреч
Гуанчжоу Эвергранд
Ухань Цзалл
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|2 (1)
|0.67
|Виана Бруно
|1
|0.33
|Каевич Асмир
|0
|0
|Rentian Hu
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|3
|0
|Shaocong Wu
|1
|1
|Liyn Yang
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
|Rijin Chen
|1
|0
|Hengbo Fan
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Li
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Aoshuang Nie
|1
|0
|Мин Тянь
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2
Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Яс Айленд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0
Ухань Цзалл
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0
Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 4:0 Ухань Цзалл - Дандонг Тэнгюэ 7:0 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Цзалл
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Ухань Три Таунс
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|3.
|Шэньчжэнь
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Хэнань Цзянье
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|6.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Далянь Ифан
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Шицзячжуан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|15.
|Ченду Беттер Сити
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Шанхай СИПГ
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|3.
|Чанчунь Ятай
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Далянь Ифан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Ухань Цзалл
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Шицзячжуан
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Бэйцзин Гоань
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Цзалл
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Чанчунь Ятай
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Далянь Ифан
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Шаньдун Тайшань
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0