Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Shengxiong Zheng не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Yun Liu пробует нанести удар издали, но Shibo Liu держит все под контролем

85' Quanjiang Chen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' Хорошую попытку сделал Форбс Браун . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Браунинг Тайас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...

74' Shengxiong Zheng пробует нанести удар издали, но Zhifeng Wang держит все под контролем

74' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Likai Wan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Браунинг Тайас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Dong Xu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ухань Цзалл пробьет пенальти!

70' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

69' Likai Wan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

67' Тактическая замена. Guangliang Huang уходит с поля и его заменяет Shengxiong Zheng

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Какой промах! Yang Li имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

64' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

62' Peng Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Каевич Асмир нанес удар головой, но Shibo Liu спокойно отбил мяч.

58' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Рентиан Ху на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Как он промахнулся? Afrden Asqer имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

53' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Ох, нехорошо это выглядит. Рентиан Ху получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Dinghao Yan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Виана Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Jie Ling имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

48' Плохо сыграл Zhifeng Wang - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...