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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0:1
Конец матча
Ухань Цзалл
0'
2' Желтая карточка
Likai Wan
11' Желтая карточка
Afrden Asqer
31' Желтая карточка
Jiali Hu
0:1
81' Гол
Peng Li
85' Желтая карточка
Quanjiang Chen
90' Желтая карточка
Yun Liu
90'+5

Ход матча

2'
Likai Wan
 
11'
Afrden Asqer
 
31'
 
Jiali Hu
46'
Quanjiang Chen
Rijin Chen
 
55'
 
Aoshuang Nie
Rentian Hu
55'
 
Huajun Zhang
Jiali Hu
67'
Shengxiong Zheng
Guangliang Huang
 
73'
Jiaheng Li
Likai Wan
 
73'
Hengbo Fan
Ling Jie
 
75'
 
Yun Liu
Jingbin Wang
81'
0:1
Peng Li
(Yun Liu)
85'
Quanjiang Chen
 
87'
Suowei Wei
Liyn Yang
 
90'
 
Yi Luo
Jinghang Hu
90'
 
Yun Liu

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

1
Shibo
Liu
38
Rijin
Chen
2
Браунинг
Тайас
6
Yang
Li3
13
Likai
Wan
15
Dinghao
Yan
39
Guangliang
Huang
17
Liyn
Yang
7
Вэй
Ши-Хао
22
Afrden
Asqer
28
Ling
Jie
1
Zhifeng
Wang
15
Мин
Тянь
2
Peng
Li
5
Виана
Бруно
28
Dong
Xu
16
Каевич
Асмир
24
Jiali
Hu
19
Jinghang
Hu
11
Rentian
Hu
10
Форбс
Браун
21
Jingbin
Wang
Гуанчжоу Эвергранд
4-2-3-1
Ухань Цзалл
4-3-3

История личных встреч

Гуанчжоу Эвергранд
Ухань Цзалл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:1
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 2 (1) 0.67
Peng Li 1 0.33
Виана Бруно 1 0.33
Каевич Асмир 0 0
Rentian Hu 0 0
Yun Liu 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 3 0
Shaocong Wu 1 1
Liyn Yang 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Dinghao Yan 1 0
Rijin Chen 1 0
Hengbo Fan 1 0
Yu Hou 1 0
Likai Wan 1 0
Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Li 1 0
Виана Бруно 1 0
Aoshuang Nie 1 0
Yun Liu 1 0
Мин Тянь 1 0
Jiali Hu 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2
Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Яс Айленд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0
Ухань Цзалл
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0
Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 4:0 Ухань Цзалл - Дандонг Тэнгюэ 7:0 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Хэнань Цзянье 1:0 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 10 - 0 6
4. Шэньчжэнь 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 4 - 1 4
7. Далянь Ифан 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Шицзячжуан 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Шанхай СИПГ 1:0 3 1 0 2 1 - 3 3
12. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Чжэцзян Профессионал 0:1 3 0 1 2 0 - 2 1
15. Ченду Беттер Сити 2 0 0 2 2 - 5 0
16. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Хэбей Форчун 0:1 3 0 0 3 1 - 7 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 1:0 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
3. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Далянь Ифан 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Ухань Цзалл 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Шицзячжуан 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Чжэцзян Профессионал 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Тянцзинь Тэда 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Шанхай СИПГ 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Хэбей Форчун 0:1 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Шанхай СИПГ 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Хэнань Цзянье 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хэбей Форчун 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Шаньдун Тайшань 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 6 0
17. Чжэцзян Профессионал 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
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