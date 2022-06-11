Стадион: Джинжоу
0:1
Перерыв
Ход матча
5'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
30
Yaxiong
Bao
21
Lin
Cui
38
Wei
Zhang2
14
Yunhua
Chen
20
Huaze
Gao
42
Yunan
Gao
11
Xuchen
Yao
23
Хуань
Фу
2
Ли
Ан
20
Shiyuan
Yang
27
Цзин
Фэн
39
Baiyang
Liu
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
21 Lin CuiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Wei Zhang2Защитник
-
14 Yunhua ChenЗащитник
-
20 Huaze GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Yunan GaoПолузащитник
-
11 Xuchen YaoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хайфэн ДинЗащитник
-
34 Jiajun Pang
-
25 Wei Liao
-
28 Yujun Zhang
-
29 Chenyu Yang
-
17 Xintao Song
-
24 Yu Zhang
-
37 Xing Jin
-
44 Ziming Wei
-
31 Hongwei Sun
-
33 Yixuan Yang
-
16 Liu Jing
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Хуань ФуЗащитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Цзин ФэнНападающий
-
39 Baiyang LiuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jia DuВратарь
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
10 Ндиайе ЧерифПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Anjie Xi
-
-
33 Zhurun Liu
-
26 Chunxin Chen
-
37 Xuhuang Chen
-
17 Binbin Chen
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Хэбей Форчун
Шанхай СИПГ
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|1
|0.33
|Lin Cui
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линьпэн Чжан
|1
|0.33
|Цзин Фэн
|0
|0
Карточки
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ximing Pan
|1
|0
|Tianyuan Xu
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хэбей Форчун
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Цзалл
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Ухань Три Таунс
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|4.
|Шэньчжэнь
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Далянь Ифан
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Шицзячжуан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Шанхай СИПГ
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Чжэцзян Профессионал
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|15.
|Ченду Беттер Сити
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|3.
|Чанчунь Ятай
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Далянь Ифан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Шицзячжуан
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бэйцзин Гоань
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Шанхай СИПГ
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Шанхай СИПГ
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Далянь Ифан
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Чанчунь Ятай
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хэбей Форчун
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Шаньдун Тайшань
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|17.
|Чжэцзян Профессионал
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0