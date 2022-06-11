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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Хэбей Форчун
0:1
Перерыв
Шанхай СИПГ
0'
0:1
5' Гол
Линьпэн Чжан

Ход матча

5'
0:1
Линьпэн Чжан
(Цзин Фэн)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хэбей Форчун
Ничья
Шанхай СИПГ
9.80
4.80
1.42
Все Коэффициенты
30
Yaxiong
Bao
21
Lin
Cui
6
Junzhe
Zhang
4
Ximing
Pan
38
Wei
Zhang2
14
Yunhua
Chen
20
Huaze
Gao
8
Daogang
Yao
42
Yunan
Gao
11
Xuchen
Yao
7
Tianyuan
Xu
1
Цзюнь-Лин
Янь
23
Хуань
Фу
5
Линьпэн
Чжан
2
Ли
Ан
4
Шэньчао
Ван
9
Паулиньо
Пауло
20
Shiyuan
Yang
25
Muzepper
Mirahmetjan
27
Цзин
Фэн
39
Baiyang
Liu
11
Вэньцзюнь
Люй
Хэбей Форчун
5-4-1
Шанхай СИПГ
4-3-3

История личных встреч

Хэбей Форчун
Шанхай СИПГ

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
4:0
С
3:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
3:1
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 1 0.33
Lin Cui 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линьпэн Чжан 1 0.33
Цзин Фэн 0 0

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ximing Pan 1 0
Tianyuan Xu 1 0
Lin Cui 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xin Xu 0 1
Ли Ан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Хэнань Цзянье 1:0 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 10 - 0 6
4. Шэньчжэнь 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 4 - 1 4
7. Далянь Ифан 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Шицзячжуан 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Шанхай СИПГ 1:0 3 1 0 2 1 - 3 3
12. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Чжэцзян Профессионал 0:1 3 0 1 2 0 - 2 1
15. Ченду Беттер Сити 2 0 0 2 2 - 5 0
16. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Хэбей Форчун 0:1 3 0 0 3 1 - 7 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 1:0 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
3. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Далянь Ифан 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Ухань Цзалл 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Шицзячжуан 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Чжэцзян Профессионал 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Тянцзинь Тэда 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Шанхай СИПГ 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Хэбей Форчун 0:1 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Шанхай СИПГ 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Хэнань Цзянье 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хэбей Форчун 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Шаньдун Тайшань 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 6 0
17. Чжэцзян Профессионал 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
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    Лучшие коэффициенты
    Хэбей Форчун
    Ничья
    Шанхай СИПГ
    9.80
    4.80
    1.42
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