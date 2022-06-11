Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

40' Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Tianyuan Xu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Yunan Gao получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Yunan Gao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Хуань Фу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Tianyuan Xu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Lin Cui выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Junzhe Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Wei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Шанхай СИПГ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

24' Какой промах! Шэньчао Ван имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

24' Паулиньо Пауло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Baiyang Liu нанес удар головой, но Yaxiong Bao спокойно отбил мяч.

18' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Цзин Фэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Матч возобновлен

13' Shiyuan Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Команда Шанхай СИПГ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Цзин Фэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру