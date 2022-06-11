Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Шанхай СИПГ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Хороший удар издали нанес Паулиньо Пауло , но отличный сейв сделал Yaxiong Bao. Угловой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Tianyuan Xu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Yunan Gao получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Yunan Gao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Хуань Фу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Tianyuan Xu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Lin Cui выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Junzhe Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Wei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Шанхай СИПГ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

24' Какой промах! Шэньчао Ван имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

24' Паулиньо Пауло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Baiyang Liu нанес удар головой, но Yaxiong Bao спокойно отбил мяч.

18' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Цзин Фэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Матч возобновлен

13' Shiyuan Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Команда Шанхай СИПГ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Цзин Фэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру