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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Хэбей Форчун
0:2
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
0:1
5' Гол
Линьпэн Чжан
72' Желтая карточка
Ximing Pan
0:2
80' Гол
Ндиайе Чериф
90'+4

Ход матча

5'
0:1
Линьпэн Чжан
(Цзин Фэн)
46'
Liu Jing
Yunhua Chen
 
46'
Wei Liao
Tianyuan Xu
 
46'
Yixuan Yang
Wei Zhang2
 
64'
 
Zhurun Liu
Baiyang Liu
72'
Ximing Pan
 
76'
 
Ндиайе Чериф
Паулиньо Пауло
77'
Хайфэн Дин
Yixuan Yang
 
79'
Yu Zhang
Ximing Pan
 
80'
0:2
Ндиайе Чериф
(Цзин Фэн)
87'
 
Huachen Zhang
Muzepper Mirahmetjan
87'
 
Chunxin Chen
Цзин Фэн

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

30
Yaxiong
Bao
14
Yunhua
Chen
6
Junzhe
Zhang
4
Ximing
Pan
21
Lin
Cui
11
Xuchen
Yao
42
Yunan
Gao
8
Daogang
Yao
20
Huaze
Gao
7
Tianyuan
Xu
38
Wei
Zhang2
1
Цзюнь-Лин
Янь
5
Линьпэн
Чжан
4
Шэньчао
Ван
2
Ли
Ан
23
Хуань
Фу
20
Shiyuan
Yang
25
Muzepper
Mirahmetjan
11
Вэньцзюнь
Люй
27
Цзин
Фэн
9
Паулиньо
Пауло
39
Baiyang
Liu
Хэбей Форчун
4-5-1
Шанхай СИПГ
3-4-3

История личных встреч

Хэбей Форчун
Шанхай СИПГ

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
4:0
С
3:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
3:1
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 1 0.33
Lin Cui 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линьпэн Чжан 1 0.33
Ндиайе Чериф 1 0.33
Цзин Фэн 0 0

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ximing Pan 2 0
Tianyuan Xu 1 0
Lin Cui 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xin Xu 0 1
Ли Ан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
3. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 10 - 0 6
4. Шэньчжэнь 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 4 - 1 4
7. Далянь Ифан 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Шицзячжуан 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Шанхай СИПГ 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 1 - 4 1
15. Ченду Беттер Сити 2 0 0 2 2 - 5 0
16. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
3. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Далянь Ифан 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Ухань Цзалл 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Шицзячжуан 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Тянцзинь Тэда 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Хэбей Форчун 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Шаньдун Тайшань 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 6 0
17. Чжэцзян Профессионал 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
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