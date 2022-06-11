Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Каранга Фернандо нанес удар головой, но Bo Zhao спокойно отбил мяч.

36' Г О О О О Л - Каранга Фернандо забивает ударом с левой ноги!

36' Отличные скиллы показывает Каранга Фернандо , обводя своих соперников

36' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

36' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Шунич Тони нанес удар головой, но Bo Zhao спокойно отбил мяч.

35' Цзяци Чжан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Ulrich Ewolo нанес удар головой, но Ванг Гуоминг спокойно отбил мяч.

32' Цзяци Чжан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

31' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Bo Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Xin Yue предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Мушекви Няша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Bo Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Yuhao Zhao совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

25' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Bin Gu из команды Чжэцзян Профессионал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

22' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

21' Лён Нок-Хан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

16' Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Андрияшевич Франко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру