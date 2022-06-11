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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Хэнань Цзянье
1:0
Перерыв
Чжэцзян Профессионал
0'
27' Желтая карточка
Yuhao Zhao
32' Желтая карточка
Цзяци Чжан
1:0
36' Гол
Каранга Фернандо

Ход матча

27'
Yuhao Zhao
 
32'
 
Цзяци Чжан
36'
Каранга Фернандо
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хэнань Цзянье
Ничья
Чжэцзян Профессионал
2.26
3.35
3.65
Все Коэффициенты
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
27
Ziyi
Niu
6
Шангуань
Ван
18
Yuhao
Zhao
7
Каранга
Фернандо
10
Межеевски
Адриан
8
Zichang
Huang
9
Дурадо
Энрике
33
Bo
Zhao
26
Tianyu
Gao
4
Zheng'ao
Sun
2
Лён
Нок-Хан
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
7
Ulrich
Ewolo
31
Bin
Gu
11
Андрияшевич
Франко
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
Хэнань Цзянье
4-2-3-1
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 4 1.33
Межеевски Адриан 1 0.33
Дурадо Энрике 1 0.33
Yuhao Zhao 1 0.33
Zichang Huang 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 1 0
Дурадо Энрике 1 0
Yuhao Zhao 1 0
Yihao Zhong 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрияшевич Франко 1 0
Цзяци Чжан 1 0
Matheus XIII 1 0
Bin Gu 1 0
Xin Yue 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2
Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Нанкин Сити - Чжэцзян Профессионал 1:4 Чжэцзян Профессионал - Сучжоу Донву 3:0 Цзянси Ляньшэн - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ляонин Шэньян Урбань 1:0 Чжэцзян Профессионал - Нанкин Сити 1:0 Сучжоу Донву - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Цзянси Ляньшэн 2:0 Ляонин Шэньян Урбань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Хэнань Цзянье 1:0 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 10 - 0 6
4. Шэньчжэнь 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 4 - 1 4
7. Далянь Ифан 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Шицзячжуан 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Шанхай СИПГ 1:0 3 1 0 2 1 - 3 3
12. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Чжэцзян Профессионал 0:1 3 0 1 2 0 - 2 1
15. Ченду Беттер Сити 2 0 0 2 2 - 5 0
16. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Хэбей Форчун 0:1 3 0 0 3 1 - 7 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 1:0 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
3. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Далянь Ифан 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Ухань Цзалл 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Шицзячжуан 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Чжэцзян Профессионал 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Тянцзинь Тэда 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Шанхай СИПГ 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Хэбей Форчун 0:1 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Шанхай СИПГ 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Хэнань Цзянье 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хэбей Форчун 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Шаньдун Тайшань 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 6 0
17. Чжэцзян Профессионал 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
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    Лучшие коэффициенты
    Хэнань Цзянье
    Ничья
    Чжэцзян Профессионал
    2.26
    3.35
    3.65
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