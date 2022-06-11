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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Хэнань Цзянье
3:1
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
27' Желтая карточка
Yuhao Zhao
32' Желтая карточка
Цзяци Чжан
1:0
36' Гол
Каранга Фернандо
1:1
47' Гол
Ulrich Ewolo
55' Желтая карточка
Дурадо Энрике
56' Желтая карточка
Ulrich Ewolo
61' Желтая карточка
Bin Gu
64' Желтая карточка
Xin Luo
70' Вторая желтая карточка
Цзяци Чжан
77' Желтая карточка
Yihao Zhong
2:1
78' Гол
Shuai Yang2
86' Желтая карточка
Шангуань Ван
3:1
88' Гол
Ма Ксянгью
90' Желтая карточка
Каранга Фернандо
90'+4

Ход матча

27'
Yuhao Zhao
 
32'
 
Цзяци Чжан
36'
Каранга Фернандо
1:0
46'
Yihao Zhong
Zichang Huang
 
47'
1:1
Ulrich Ewolo
(Tianyu Gao)
54'
Jinbao Zhong
Межеевски Адриан
 
55'
Дурадо Энрике
 
56'
 
Ulrich Ewolo
61'
 
Bin Gu
62'
Yixin Liu
Ziyi Niu
 
64'
Xin Luo
 
64'
 
Ablikim Abdusalam
Tianyu Gao
65'
 
Yu Dong
Ulrich Ewolo
70'
 
Цзяци Чжан
72'
 
Haoran Zhong
Jin Cheng
72'
 
Junsheng Yao
Bin Gu
76'
Zhao Ke
Xin Luo
 
76'
Ма Ксянгью
Yuhao Zhao
 
77'
Yihao Zhong
 
78'
Shuai Yang2
(Yihao Zhong)
2:1
86'
Шангуань Ван
 
88'
Ма Ксянгью
(Дурадо Энрике)
3:1
90'
Каранга Фернандо
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 23 Нарушения правил 26
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
27
Ziyi
Niu
6
Шангуань
Ван
18
Yuhao
Zhao
7
Каранга
Фернандо
10
Межеевски
Адриан
8
Zichang
Huang
9
Дурадо
Энрике
33
Bo
Zhao
26
Tianyu
Gao
4
Zheng'ao
Sun
2
Лён
Нок-Хан
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
7
Ulrich
Ewolo
31
Bin
Gu
11
Андрияшевич
Франко
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
Хэнань Цзянье
4-2-3-1
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 4 1.33
Межеевски Адриан 1 0.33
Дурадо Энрике 1 0.33
Yuhao Zhao 1 0.33
Ма Ксянгью 1 0.33
Shuai Yang2 1 0.33
Zichang Huang 0 0
Yihao Zhong 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ulrich Ewolo 1 0.33
Tianyu Gao 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Yihao Zhong 2 0
Шангуань Ван 1 0
Yuhao Zhao 1 0
Xin Luo 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 1 1
Bin Gu 2 0
Андрияшевич Франко 1 0
Matheus XIII 1 0
Xin Yue 1 0
Ulrich Ewolo 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2
Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Нанкин Сити - Чжэцзян Профессионал 1:4 Чжэцзян Профессионал - Сучжоу Донву 3:0 Цзянси Ляньшэн - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ляонин Шэньян Урбань 1:0 Чжэцзян Профессионал - Нанкин Сити 1:0 Сучжоу Донву - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Цзянси Ляньшэн 2:0 Ляонин Шэньян Урбань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
3. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 10 - 0 6
4. Шэньчжэнь 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 4 - 1 4
7. Далянь Ифан 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Шицзячжуан 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Шанхай СИПГ 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 1 - 4 1
15. Ченду Беттер Сити 2 0 0 2 2 - 5 0
16. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
3. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Далянь Ифан 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Ухань Цзалл 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Шицзячжуан 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Тянцзинь Тэда 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Хэбей Форчун 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Шаньдун Тайшань 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 6 0
17. Чжэцзян Профессионал 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
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