Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

87' Матч возобновлен

86' Haoran Zhong на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Шангуань Ван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

83' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Каранга Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Шунич Тони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Junsheng Yao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

80' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Yihao Zhong навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Yihao Zhong получает желтую карточку за толчок соперника.

75' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Yuhao Zhao получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Yuhao Zhao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Шангуань Ван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Отличные скиллы показывает Yu Dong , обводя своих соперников

69' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Xin Luo совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

61' Bin Gu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

60' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Андрияшевич Франко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Xin Yue выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Шангуань Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Ulrich Ewolo - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Цзяци Чжан пробует нанести удар издали, но Ванг Гуоминг держит все под контролем

55' Дурадо Энрике совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' Игрок из команды Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

54' Ziyi Niu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Дурадо Энрике наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

52' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Отличные скиллы показывает Андрияшевич Франко , обводя своих соперников

50' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Zheng'ao Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота