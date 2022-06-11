3:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаYuhao Zhao
32' Желтая карточкаЦзяци Чжан
1:0
36' ГолКаранга Фернандо
1:1
47' ГолUlrich Ewolo
55' Желтая карточкаДурадо Энрике
56' Желтая карточкаUlrich Ewolo
61' Желтая карточкаBin Gu
64' Желтая карточкаXin Luo
70' Вторая желтая карточкаЦзяци Чжан
77' Желтая карточкаYihao Zhong
2:1
78' ГолShuai Yang2
86' Желтая карточкаШангуань Ван
3:1
88' ГолМа Ксянгью
90' Желтая карточкаКаранга Фернандо
90'+4
Ход матча
27'
32'
36'
1:0
47'
1:1
55'
56'
61'
64'
65'
70'
72'
76'
77'
78'
2:1
86'
88'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
23 Нарушения правил 26
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
27
Ziyi
Niu
18
Yuhao
Zhao
33
Bo
Zhao
26
Tianyu
Gao
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
31
Bin
Gu
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
27 Ziyi NiuЗащитник
- Полузащитник
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
5 Цао ГуЗащитник
-
39 Honglue ZhaoЗащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
32 Dong Han
-
-
15 Zhixuan Du
-
11 Zhao Ke
-
29 Yihao Zhong
-
-
28 Ма Ксянгью
-
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
26 Tianyu GaoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
-
17 Wei LongЗащитник
-
9 Di GaoНападающий
-
12 Jinfeng Lai
-
-
23 Yuhang Wu
-
-
-
-
-
-
19 Yu Dong
-
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|4
|1.33
|Межеевски Адриан
|1
|0.33
|Дурадо Энрике
|1
|0.33
|Yuhao Zhao
|1
|0.33
|Ма Ксянгью
|1
|0.33
|Shuai Yang2
|1
|0.33
|Zichang Huang
|0
|0
|Yihao Zhong
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ulrich Ewolo
|1
|0.33
|Tianyu Gao
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каранга Фернандо
|2
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Yihao Zhong
|2
|0
|Шангуань Ван
|1
|0
|Yuhao Zhao
|1
|0
|Xin Luo
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|1
|1
|Bin Gu
|2
|0
|Андрияшевич Франко
|1
|0
|Matheus XIII
|1
|0
|Xin Yue
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2
Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Нанкин Сити - Чжэцзян Профессионал 1:4 Чжэцзян Профессионал - Сучжоу Донву 3:0 Цзянси Ляньшэн - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ляонин Шэньян Урбань 1:0 Чжэцзян Профессионал - Нанкин Сити 1:0 Сучжоу Донву - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Цзянси Ляньшэн 2:0 Ляонин Шэньян Урбань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Цзалл
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|Ухань Три Таунс
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|4.
|Шэньчжэнь
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Далянь Ифан
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Шицзячжуан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Шанхай СИПГ
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Чжэцзян Профессионал
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|Ченду Беттер Сити
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|3.
|Чанчунь Ятай
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Далянь Ифан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Шицзячжуан
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бэйцзин Гоань
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Далянь Ифан
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Чанчунь Ятай
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Шаньдун Тайшань
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|17.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0