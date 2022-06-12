Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Команда Шаньдун Тайшань имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Жадсон II нанес удар головой, но Ченг Юелей спокойно отбил мяч.

46' Bo Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Bo Jin получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Bo Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Chen Pu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Сон Лон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Как он промахнулся? Liuyu Duan имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

34' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Gong Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Сон Чжун-Хо пробил со штрафного прямо в стенку

31' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Почти гол! Мойсес Лима пробил головой по воротам, но Ченг Юелей спас!

30' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Сон Чжун-Хо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Zhizhao Chen пробует нанести удар издали, но Ванг Далей держит все под контролем

23' Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Tixiang Li оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Кризан задерживает мяч рукой

15' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Кризан не смог попасть в створ ударом издали

14' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Сон Чжун-Хо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Хорошую попытку сделал Мойсес Лима . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Bo Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

7' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Кризан мяч отрикошетил от ворот

6' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Zhengyu Huang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.