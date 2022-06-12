  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0:1
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
0:1
72' Гол
Феллайни Маруан
83' Желтая карточка
Peng Wang
90' Желтая карточка
Ляо Лишэн
90'+5

Ход матча

46'
Peng Wang
Yajun Chen
 
46'
 
Bo Jin
Liuyu Duan
46'
 
Ляо Лишэн
Zhuoxuan Li
46'
 
Лю Ян
Chen Pu
63'
Jiajun Liao
Zhengyu Huang
 
66'
 
Феллайни Маруан
Кризан
66'
 
Лю Биньбинь
Long Song
69'
Yuncheng Fu
Йи Тенг
 
72'
0:1
Феллайни Маруан
(Лю Биньбинь)
75'
Chun Lok Than
Yunlong Fan
 
83'
Peng Wang
 
90'
 
Ляо Лишэн
90'
 
Tianyu Qi
Мойсес Лима

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 14
  • 1 Удары в створ 13
  • 0 Угловые 16
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

1
Yuelei
Cheng
36
Zhengyu
Huang
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
31
Jinliang
Zhang
33
Bo
Jin
30
Yajun
Chen
6
Yunlong
Fan
4
Gong
Zhang
32
Zhizhao
Chen
10
Tixiang
Li
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
4
Жадсон
II
35
Lin
Dai
39
Long
Song
33
Цзинь
Цзиндао
28
Сон
Чжун-Хо
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
36
Liuyu
Duan
9
Кризан
Гуанчжоу Фули
5-3-2
Шаньдун Тайшань
4-4-2

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Шаньдун Тайшань

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

21 матч

14.3%
19%
66.7%
3 победы 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:3
С
0:0
К
2:2
С
0:0
С
1:5
С
1:3
С
3:1
С
2:1
С
2:4
С
1:1
С
3:0
С
1:2
С
2:3
С
2:4
С
1:2
С
3:3
С
1:3
С
2:0
С
0:2
С
4:2
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chengru Wu 1 0.33
Hong Gui 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цзинь Цзиндао 1 0.33
Феллайни Маруан 1 0.33
Жадсон II 1 0.33
Лю Биньбинь 0 0
Кэ Ши 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang 2 0
Yajun Chen 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэн Чжэн 1 1
Кэ Ши 0 1
Ван Да-Лэй 1 0
Ляо Лишэн 1 0
Мойсес Лима 1 0
Yuanwei Yu 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1
Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 0:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Шаньдун Тайшань - Урава Редс 0:5 Тэгу - Шаньдун Тайшань 4:0
Хоум Юнайтед - Шаньдун Тайшань 3:2 Шаньдун Тайшань - Хоум Юнайтед 0:0 Урава Редс - Шаньдун Тайшань 5:0 Шаньдун Тайшань - Тэгу 0:7 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1:0 3 3 0 0 11 - 0 9
2. Ухань Цзалл 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
4. Шэньчжэнь 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шанхай Шеньхуа 0:1 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Шаньдун Тайшань 3 2 0 1 3 - 4 6
7. Далянь Ифан 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
8. Чанчунь Ятай 1:1 3 1 2 0 5 - 2 5
9. Шицзячжуан 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Шанхай СИПГ 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Ченду Беттер Сити 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Гуанчжоу Фули 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Чанчунь Ятай 1:1 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Ухань Три Таунс 1:0 1 1 0 0 6 - 0 3
4. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Далянь Ифан 1:1 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ухань Цзалл 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шанхай Шеньхуа 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Шицзячжуан 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Тянцзинь Тэда 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ченду Беттер Сити 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Хэбей Форчун 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Шицзячжуан 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Шанхай Шеньхуа 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Далянь Ифан 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Чанчунь Ятай 1:1 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ченду Беттер Сити 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 6 0
17. Чжэцзян Профессионал 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuyuan River Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Гуанчжоу Фули 0:1 Шаньдун Тайшань онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     