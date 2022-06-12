Стадион: Wuyuan River Stadium
0:1
Конец матча
Ход матча
46'
46'
46'
66'
69'
72'
0:1
83'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 14
-
1 Удары в створ 13
-
0 Угловые 16
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
33
Bo
Jin
30
Yajun
Chen
32
Zhizhao
Chen
10
Tixiang
Li
14
Ван
Да-Лэй
35
Lin
Dai
39
Long
Song
28
Сон
Чжун-Хо
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
36
Liuyu
Duan
9
Кризан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
33 Bo JinЗащитник
-
30 Yajun ChenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Zhizhao ChenНападающий
-
10 Tixiang LiНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
15 Peng WangПолузащитник
-
26 Wenhao Long
-
35 Jiajun Liao
-
22 Jiaqi Han
-
41 Junjie Wu
-
27 Zhuoxuan Li
-
40 Yang Yang
-
17 Yuncheng Fu
-
38 Yongjia Li
-
37 Yongjun Wen
-
34 Feng Wei
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Lin DaiЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
- Полузащитник
-
28 Сон Чжун-ХоПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
-
36 Liuyu DuanНападающий
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
13 Chi ZhangЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
- Полузащитник
-
34 Хуан ЦунПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
15 Tianyu QiПолузащитник
- Нападающий
-
11 Лю ЯнНападающий
-
20 Hao Fang
-
31 Jianfei Zhao
-
-
Главный тренер: Wei Hao
История личных встреч
Гуанчжоу Фули
Шаньдун Тайшань
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед
21 матч
14.3%
19%
66.7%
3 победы 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chengru Wu
|1
|0.33
|Hong Gui
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цзинь Цзиндао
|1
|0.33
|Феллайни Маруан
|1
|0.33
|Жадсон II
|1
|0.33
|Лю Биньбинь
|0
|0
|Кэ Ши
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Wang
|2
|0
|Yajun Chen
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжэн Чжэн
|1
|1
|Кэ Ши
|0
|1
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Ляо Лишэн
|1
|0
|Мойсес Лима
|1
|0
|Yuanwei Yu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1
Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 0:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Шаньдун Тайшань - Урава Редс 0:5 Тэгу - Шаньдун Тайшань 4:0
Хоум Юнайтед - Шаньдун Тайшань 3:2 Шаньдун Тайшань - Хоум Юнайтед 0:0 Урава Редс - Шаньдун Тайшань 5:0 Шаньдун Тайшань - Тэгу 0:7 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1:0
|3
|3
|0
|0
|11 - 0
|9
|2.
|Ухань Цзалл
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|4.
|Шэньчжэнь
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Шаньдун Тайшань
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Далянь Ифан
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|Чанчунь Ятай
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|Шицзячжуан
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Шанхай СИПГ
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Гуанчжоу Фули
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Чанчунь Ятай
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Ухань Три Таунс
|1:0
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|4.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Далянь Ифан
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Шицзячжуан
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Бэйцзин Гоань
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Шицзячжуан
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Далянь Ифан
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Чанчунь Ятай
|1:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|17.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0