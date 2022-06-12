Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Felipe нанес удар, но тот был заблокирован.

Romulo нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Romulo решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Junjie Meng оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Hetao Hu нанес удар, мяч был парирован, но Puliang Shao не удержал его в руках.

47' Felipe из команды Ченду Беттер Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

46' Yun Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

44' Ruibao Hu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Zhuoyi Feng предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

38' Romulo решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

37' Матч возобновлен

36' Felipe на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Сунзу Стоппила совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Безумный фол. Сунзу Стоппила грубо играет против соперника. Пострадал Felipe

35' Romulo пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

34' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

33' Игрок Михайлович Стефан из команды Шицзячжуан неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

33' Xiaotian Yang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

30' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

29' Felipe нанес удар, но тот был заблокирован.

29' Felipe выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Jing Luo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Felipe из команды Ченду Беттер Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Puliang Shao отбил мяч на угловой после удара Romulo из штрафной площади.

23' Hao Guo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Сунзу Стоппила предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Ким Мин-У нанес удар головой, но Puliang Shao спокойно отбил мяч.

18' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

17' Ким Мин-У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Михайлович Стефан наказан за толчок Tao Liu

16' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

16' Felipe оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Romulo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Tao Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

11' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

9' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

9' Шанс! Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити пробил головой, но мимо

8' Romulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Felipe из команды Ченду Беттер Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

4' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити отправил кросс в штрафную...

4' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

2' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

2' Сунзу Стоппила предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру