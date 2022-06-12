ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Felipe выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Yun Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Матч возобновлен

84' Ган Руи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

78' Хорошую попытку сделал Bin Liu . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Тактическая замена. Jing Hu уходит с поля и его заменяет Виндбихлер Рихард

75' Ruibao Hu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Матч возобновлен

73' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

73' Junjie Meng оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Kaimu Zheng не смог попасть в створ ударом издали

70' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Hao Guo из команды Шицзячжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

69' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

69' Тактическая замена. Romulo уходит с поля и его заменяет Апаресидо Джонатан

68' Romulo решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

66' Xinyu Liu не смог попасть в створ ударом издали

66' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

55' Kaimu Zheng выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Romulo из команды Ченду Беттер Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Jing Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Romulo нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Безумный фол. Junjie Meng грубо играет против соперника. Пострадал Yun Yang

50' Felipe нанес удар, но тот был заблокирован.

50' Игрок Felipe из команды Ченду Беттер Сити неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

49' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Yang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Тактическая замена. Hetao Hu уходит с поля и его заменяет Junjie Meng