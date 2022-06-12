Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre
0:0
Конец матча
Ход матча
35'
46'
57'
61'
66'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
22
Hao
Guo
16
Kaimu
Zheng
27
Fuyu
Ma
12
Jing
Luo
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
- Защитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
17 Shihao PiaoПолузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Fuyu MaНападающий
- Нападающий
-
12 Jing LuoНападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
21 Zhe JiangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
20 Xinyu Liu1
-
23 Yiming Yang
-
32 Xuebin Zhao
-
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Jing HuЗащитник
- Защитник
-
26 Tao LiuЗащитник
-
17 Gan RuiПолузащитник
-
10 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
2 Hetao HuПолузащитник
-
9 ФелипеНападающий
-
11 Ким Мин-УНападающий
- Запасные игроки
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
31 Ting YangЗащитник
- Защитник
-
14 Guanghui HanПолузащитник
-
18 Junlin MinПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
16 Mingtian Hu
-
19 Baixu Xiang
-
21 Junjie Meng
-
27 Bin Liu2
-
28 Hanlin Wang
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|1 (1)
|0.33
|Kaimu Zheng
|1
|0.33
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.33
|Chuangyi Lin
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zhuoyi Feng
|1
|0.33
|Фелипе
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hao Guo
|1
|1
|Сунзу Стоппила
|1
|0
|Puliang Shao
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Shihao Piao
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|1
|1
|Abduhamit Abdugheni
|0
|1
|Junchen Gou
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0
Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 2:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Ченду Беттер Сити 0:2 Хэйлунцзян Лава Спринг - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Шэньси Атлетик 3:1 Сычуань Цзюнью - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Цзалл
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|11 - 1
|7
|3.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Шэньчжэнь
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Шаньдун Тайшань
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Далянь Ифан
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|Шицзячжуан
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Шанхай СИПГ
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Гуанчжоу Фули
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|5.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Далянь Ифан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Шицзячжуан
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Бэйцзин Гоань
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Ухань Три Таунс
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Далянь Ифан
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Чанчунь Ятай
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ченду Беттер Сити
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|17.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0