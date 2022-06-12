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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шицзячжуан
0:0
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
35' Желтая карточка
Сунзу Стоппила
90'+5

Ход матча

35'
Сунзу Стоппила
 
46'
 
Bin Liu2
У Гуйчао
46'
 
Junjie Meng
Hetao Hu
57'
Zhe Jiang
Shihao Piao
 
57'
Bughrahan Iskandar
Fuyu Ma
 
57'
Xinyu Liu1
Михайлович Стефан
 
61'
 
Chao Gan
Zhuoyi Feng
66'
Yifeng Zang
Jing Luo
 
69'
 
Апаресидо Джонатан
Ромуло
76'
 
Виндбихлер Рихард
Jing Hu
90'
Chuangyi Lin
Hao Guo
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
13
Сунзу
Стоппила
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
22
Hao
Guo
16
Kaimu
Zheng
28
Xiaotian
Yang
27
Fuyu
Ma
9
Михайлович
Стефан
12
Jing
Luo
1
Xiaofeng
Geng
13
Jing
Hu
5
Ruibao
Hu
26
Tao
Liu
17
Gan
Rui
10
Ромуло
6
Zhuoyi
Feng
15
У
Гуйчао
2
Hetao
Hu
9
Фелипе
11
Ким
Мин-У
Шицзячжуан
3-4-3
Ченду Беттер Сити
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 1 (1) 0.33
Kaimu Zheng 1 0.33
Bughrahan Iskandar 1 0.33
Chuangyi Lin 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zhuoyi Feng 1 0.33
Фелипе 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hao Guo 1 1
Сунзу Стоппила 1 0
Puliang Shao 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Shihao Piao 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 1 1
Abduhamit Abdugheni 0 1
Junchen Gou 0 1

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0
Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 2:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Ченду Беттер Сити 0:2 Хэйлунцзян Лава Спринг - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Шэньси Атлетик 3:1 Сычуань Цзюнью - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 11 - 1 7
3. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
4. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Шэньчжэнь 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Шаньдун Тайшань 3 2 0 1 3 - 4 6
7. Далянь Ифан 3 1 2 0 5 - 3 5
8. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
9. Шицзячжуан 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Шанхай СИПГ 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Ченду Беттер Сити 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Гуанчжоу Фули 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Шанхай Шеньхуа 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
5. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Далянь Ифан 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ухань Цзалл 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Тянцзинь Тэда 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Хэбей Форчун 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Ухань Три Таунс 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ченду Беттер Сити 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 6 0
17. Чжэцзян Профессионал 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Шицзячжуан: 51%, Ченду Беттер Сити: 49%.
  • 95'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 94'
    Тактическая замена. Hao Guo уходит с поля и его заменяет Chuangyi Lin
  • Описание гола
    93'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Фол, нарушение
    92'
    Сунзу Стоппила наказан за толчок Генг Ксиаофенг
  • 92'
    Yang Liu нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Felipe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Bughrahan Iskandar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Junjie Meng из команды Ченду Беттер Сити поставил подножку. Пострадал Bughrahan Iskandar
  • 91'
    Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Шицзячжуан: 51%, Ченду Беттер Сити: 49%.
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